Norris bat Piastri pour la pole en Belgique, belle performance de Leclerc

Après une Qualification Sprint dominée par Oscar Piastri et un Sprint remporté par Max Verstappen, c’est l’heure de la troisième confrontation entre le quadruple champion du monde et les pilotes McLaren F1, puisque Lando Norris a terminé troisième à chaque fois.

Ferrari a semblé en retrait tant sur un tour que sur les longs relais, tandis que Mercedes était aux abonnés absents jusque-là, et une des grandes questions est la capacité de ces deux équipes à jouer les arbitres lors de la séance qualificative.

Elles auront évidemment à cœur d’oublier un début de week-end médiocre pour la Scuderia et catastrophique pour les troupes de Toto Wolff. Derrière, Haas voudra confirmer son très bon début de week-end, alors qu’Alpine et notamment Pierre Gasly voudra se rattraper après la déception du Sprint.

15h40 : La pluie devrait encore éviter cette séance, mais elle est prévue pour la suite du week-end, en l’occurrence la course, ce dimanche. Cela va obliger les équipes à charger un peu plus les ailerons pour la qualification, notamment Red Bull qui roulait avec peu d’appui jusqu’ici.

15h44 : La RB21 se montre d’ailleurs avec un aileron arrière bien plus chargé, et Helmut Marko, consultant de l’équipe, explique cela : "Il y a 80 % de risques de pluie pour la course. Nous savons de Silverstone que l’on ne gagne pas grand chose avec un petit aileron. Donc nous changeons les réglages pour avoir plus d’appui, même si l’on pourrait ne pas être à l’avant de la grille. Sous la pluie, cependant, ça nous aidera."

15h57 : Il y a entre 10 et 20 % de risques de pluie pour la séance qualificative.

16h00 : C’est parti pour cette séance ! Et Fernando Alonso se plaint d’un unsafe release d’une Haas devant lui : "J’ai presque eu un accident".

Q1 - 18 minutes

16h01 : Et Lance Stroll a roulé sur la moustache de Nico Hülkenberg, qui a essayé de s’imposer dans les stands ! Sauber doit changer le museau de la C45 de l’Allemand.

16h04 : Les commissaires de course vont enquêter sur l’accrochage entre Hülkenberg et Stroll après la séance.

16h06 : Oscar Piastri signe un temps de 1’41"998 comme première référence. Lando Norris se place à 0"078. Beaucoup de pilotes rentrent après un premier tour, certainement pour quelques ajustements, car tout le monde a rajouté de l’appui sur sa voiture.

16h08 : George Russell et Antonelli se placent à plus d’une demi-seconde des McLaren.

16h09 : Max Verstappen en finit avec son premier chrono et se place à 0"068 de Piastri, 0"010 devant Norris. Yuki Tsunoda prend le quatrième temps à 3 dixièmes des hommes de tête.

16h10 : Liam Lawson signe le meilleur temps provisoire en 1’41"765, Alex Albon se place deuxième à sept millièmes et Carlos Sainz prend la tête en 1’41"691. Oliver Bearman se place quatrième.

16h11 : Charles Leclerc prend la main en 1’41"635, et Esteban Ocon prend la 13e place à huit dixièmes. Lewis Hamilton en termine à son tour et prend le sixième chrono.

16h13 : Norris prend la main en 1’41"010, et Piastri suit dans un tour rapide. Il n’a pas amélioré son premier secteur mais a amélioré le meilleur deuxième secteur absolu, et il se place deuxième à 0"191 de son équipier.

16h17 : Verstappen reprend la troisième place, tandis qu’Antonelli ne fait pas mieux que 11e, et Russell huitième. Alonso ne prend pas mieux que la 16e place, et Gabriel Bortoleto améliore pour remonter dixième.

16h18 : Isack Hadjar prend la quatrième place et Bearman la cinquième. Tsunoda remonte 11e et Hülkenberg 12e.

16h19 : Ocon ne fait pas mieux que 13e, et Pierre Gasly prend le 11e temps. Hamilton améliore et prend le septième temps.

16h20 : Franco Colapinto progresse en 17e place, et le tour de Hamilton est annulé à cause d’une limite de piste en haut du Raidillon ! Il recule en 16e position et permet à Bortoleto de passer en Q2.

Les éliminés sont Hamilton, Colapinto, Antonelli dont le week-end catastrophique continue, et les deux Aston Martin d’Alonso et Stroll, qui seront en dernière ligne demain.

Q2 - 15 minutes

16h28 : Seuls les pilotes Sauber ne sortent pas dès le début de cette deuxième partie des qualifications. Hülkenberg et Bortoleto prennent la piste un peu après le reste des autres voitures.

16h30 : Verstappen signe le premier chrono en 1’40"951. Ocon suit en 1’41"675.

16h31 : Tsunoda prend le deuxième temps et Russell se place troisième. Piastri en termine avec le meilleur chrono, en 1’40"626 ! Et Norris échoue à 0"089 de son équipier.

16h32 : Albon se place devant Ocon, contrairement à Lawson et Sainz. Leclerc termine son tour et prend la quatrième place, tandis que Hadjar est huitième.

16h33 : Hülkenberg ne fait pas mieux que 11e, et Bortoleto 12e, ils sont devant Gasly et Sainz. Bearman n’a pas fait de chrono après avoir évité de peu une énorme sortie de piste dans Pouhon.

16h35 : A quatre dixièmes des McLaren, Leclerc dit à la radio qu’il ne peut pas faire mieux que ce qu’il vient de réussir. "C’était un très bon tour", lui confirme son ingénieur, Bryan Bozzi.

16h38 : Hadjar coupe la route à Piastri dans les stands, et l’Australien dit que beaucoup de pilotes "ont besoin de plus gros rétroviseurs".

16h41 : Gasly remonte dixième, Hülkenberg ne progresse pas dans le top 10, et Bortoleto est septième ! Hadjar est sixième, et Russell le devance. Sainz en termine avec le 14e temps. Lawson prend la huitième place.

16h42 : Ocon progresse et il est 11e devant Gasly. Bearman améliore mais ne fait pas mieux que 12e.

Les éliminés sont Ocon, Bearman, Gasly, Hülkenberg et Sainz.

Q3 - 12 minutes

16h49 : Russell sort le premier devant Verstappen, Leclerc, Tsunoda, Piastri, Norris, Lawson et Hadjar.

16h50 : Bortoleto et Albon les ont rejoints et les dix pilotes sont en piste pour ce premier run de Q3.

16h53 : Verstappen en termine en 1’41"078, juste devant Russell. Leclerc prend la deuxième place et Piastri fait mieux en 1’40"751, battu par Norris en 1’40"562 !

16h54 : Tsunoda s’est raté avec un temps à 1"4 de Norris, tandis que Verstappen s’étonne de ne pas avoir eu le même grip qu’en Q2. Les Racing Bulls et Albon sont encore plus loin, tandis que Bortoleto est provisoirement dixième.

16h56 : Bortoleto voit son chrono annulé après être sorti trop large dans le premier gauche de Pouhon.

16h57 : Russell s’est demandé si tout le monde avait été plus lent en ce début de Q3, et Toto Wolff le rassure en lui disant que ça a été le cas, notamment pour Verstappen qui s’est plaint du grip.

17h00 : Verstappen et Norris sont en retard au début de leur deuxième tour, et Leclerc signe le meilleur premier secteur, mais il est battu par Russell !

17h01 : Verstappen améliore mais il reste troisième. Hadjar prend le quatrième chrono provisoire, tandis que Norris n’améliore pas. Leclerc prend la troisième place ! Piastri améliore également et il échoue à 0"085 de Norris ! Russell prend le cinquième temps avec deux meilleurs secteurs absolus.

17h02 : Lawson prend la septième place, et Tsunoda prend la sixième place. Mais c’est Albon qui surprend et se qualifie cinquième !

Norris signe donc la pole position devant Piastri, et ils devanceront Leclerc et Verstappen au départ. Albon sera en troisième ligne aux côtés de Russell, et Tsunoda sera en quatrième ligne avec Hadjar. Lawson et Bortoleto se placeront sur la cinquième ligne.