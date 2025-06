Verstappen refuse de parler de sa collision ’intentionnelle’ avec Russell

Max Verstappen a été pénalisé de 10 secondes après la course et il a été interrogé sur le caractère intentionnel de sa collision avec George Russell à Barcelone.

Le pilote néerlandais, visiblement très énervé, a préféré ne pas commenter sachant qu’il risque gros devant la FIA, notamment une suspension pour le prochain GP du Canada (à lire ici).

"Est-ce important ? Je préfère parler de la course plutôt que d’un seul moment," a-t-il répondu.

Pressé d’en dire plus, il a enchainé sur son écart avec les McLaren F1...

"S’il y a des espoirs de titre, nous sommes bien trop lents pour lutter pour le titre, je pense que c’était encore clair aujourd’hui"

"Nous avons essayé de faire trois arrêts, j’ai trouvé ça plutôt bien et assez compétiteur dans l’âme, et nous en avions aussi besoin car nos pneus se dégradaient pas mal. C’était bien, ça a fonctionné pour nous, c’était une vraie course et j’ai adoré mais on n’en a pas tiré les bénéfices."

"C’était bien, mais malheureusement, la voiture de sécurité est entrée en piste à la fin et nous sommes tombés en panne de pneus neufs, et le pneu dur n’était clairement pas le bon."

"À six tours de l’arrivée, tout le monde peut se lancer à fond, et j’étais très limité en adhérence sur le dur."

À propos de son arrêt sous voiture de sécurité, peut-être pas nécessaire, il ajoute : "Il faut revoir la situation. Bien sûr, des pneus neufs, ou du moins neufs, font aussi une petite différence."

"Je pense que personne ne s’attendait vraiment à ce que les pneus durs soient si mauvais. Il aurait peut-être été préférable de rester en piste, certes, mais c’est évidemment plus facile à dire pour le moment."

Et il est allé à la collision avec Leclerc au restart.

"J’ai eu une grosse frayeur dans le dernier virage. Les pneus durs ont très peu de grip, donc c’était douloureux. Encore une fois, on n’avait plus de pneus, avec le recul, ça aurait été mieux de rester en piste mais c’est facile à dire après coup. Le pneu dur nous a mis dans cette situation."

Relancé à propos de la frustration ressentie dans la voiture en fin de course et de sa collision intentionnelle : "Vraiment ? C’est votre avis, on en reste là."

"Je n’ai pas besoin de dire quoi que ce soit à ce sujet. Peu importe au final, car on ne peut pas critiquer quoi que ce soit."

Pour Yuki Tsunoda, qui a roulé en fond de peloton sans pouvoir viser les points, la réaction a été courte.

"La voiture de sécurité n’a pas aidé, et sans elle il y avait un potentiel de marquer des points. Mais depuis les EL1, le rythme était bon sur les longs relais mais ce n’est pas le rythme que nous cherchions en qualifications et ça n’a pas amélioré les perspectives."