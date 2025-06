Hamilton : Une course ’terrible’, sans ’rien à expliquer’

Lewis Hamilton s’est exprimé de manière très déçue après sa sixième place au Grand Prix d’Espagne.

Le pilote Ferrari, qui a dû laisser passer Charles Leclerc rapidement en début de course faute d’avoir le même rythme, était parti pour finir sur les traces de son équipier. Mais George Russell l’a dépassé grâce à un meilleur rythme et, à la relance de la fin de course, la Sauber de Nico Hülkenberg l’a dépassé pour la 5e place.

A la radio, Hamilton a déclaré : "Il y a un problème avec la voiture !"

Interrogé sur ses propos lors de son debriefing, Hamilton a répondu : "Pas particulièrement. Ce n’est tout simplement pas une journée idéale."

Sur la stratégie de l’équipe, Hamilton n’a rien à redire. Y compris sur le fait de laisser passer Leclerc rapidement en début de course.

"La stratégie était bonne. L’équipe a fait un excellent travail. C’est tout."

"J’ai passé une très mauvaise journée et je n’ai rien à dire. C’était une journée difficile. Je n’ai rien d’autre à ajouter."

"C’était terrible. Ça ne sert à rien d’expliquer. Ce n’est pas de votre faute avec vos questions. Je ne sais juste pas quoi dire. Et je ne pense pas que l’équipe trouvera des réponses à vous donner dès ce soir."