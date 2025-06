Russell : Verstappen m’a foncé dessus mais il s’est puni tout seul

George Russell a été très agacé par la manœuvre de Max Verstappen, qui lui a foncé dedans en fin de course. Le pilote Mercedes F1 a clairement accusé son rival de l’avoir percuté volontairement et rappelle qu’il est coutumier du fait.

"Ma perspective est qu’il m’a foncé dedans ! Personne ne sait pourquoi, quelle était la réflexion derrière... à la fin je suis content de pouvoir continuer sans dégâts, et il s’est puni plus qu’il m’a puni" a lancé Russell avec un sourire légèrement agacé.

Le journaliste a semblé surpris des propos du Britannique, qui a alors relancé la conversation : "Est-ce que ça vous surprend ?... Pour les spectateurs, il a fait non de la tête ! De toute façon, c’est comme ça que Max court..."

"Il était quatrième, j’étais cinquième, je termine quatrième il termine dixième. Je suis content d’avoir terminé la course, je ne sais pas à quoi il pensait car il se coûte beaucoup de points, comme à son équipe. Il n’y a pas besoin de discuter. Merci" a conclu Russell avant de couper court à l’interview.

Plus tard, Russell s’est adressé à Sky F1 et a encore jugé sévèrement la manœuvre de son rival : "J’ai été aussi surpris que vous. J’ai déjà vu ce genre de manœuvres dans des jeux vidéo et en karting, mais jamais en F1."

De son côté, Verstappen a tout simplement boycotté les interviews avec certaines chaînes de télé comme Canal +.

Questionné sur le fait qu’un drapeau noir aurait pu être brandi, Russell botte en touche mais déplore les travers dans lesquels retombe inlassablement Verstappen : "Ce n’est pas à moi de le dire. Pour l’instant, je ne vais pas y penser parce que nous avons nos propres problèmes à régler. Nous essayons de rendre notre voiture plus rapide."

"La voiture de sécurité à la fin a changé les choses. C’est aux commissaires de décider si c’était délibéré ou non. Max est un pilote extraordinaire et beaucoup de gens l’admirent. C’est vraiment dommage que des choses comme ça continuent à se produire. Cela semble totalement inutile et ne semble jamais profiter à Max."

"C’est comme à Austin l’année dernière, quelques-uns des meilleurs dépassements, puis vous allez au Mexique et il se laisse un peu aller. Vous allez à Imola avec l’une des meilleures manœuvres de tous les temps, puis cela arrive. Cela lui a coûté beaucoup de points, à lui et à son équipe."

"Charles et moi sommes tombés comme une pierre dans les deux derniers tours. Il aurait probablement pu revenir pour se battre pour le podium, donc je ne vais pas m’endormir sur mes lauriers."

Andrea Kimi Antonelli était en route pour une septième place avant une casse moteur, qui conclut un week-end difficile : "J’ai eu un problème moteur, c’est arrivé d’un coup. C’est dommage mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Le triplé de courses a été très difficile, on va repartir de zéro et faire mieux au Canada."

"En qualifications, c’était bien de se remettre dans le rythme, et en course j’étais proche du rythme de George, mais il y a besoin de progresser sur certains points et la prochaine course est au Canada, sur un circuit que je ne connais pas."