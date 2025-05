Verstappen ne pense pas au championnat mais compte sur Barcelone

Max Verstappen a évoqué ses chances de titre en F1 après sa quatrième place au Grand Prix de Monaco, une course où il a été une nouvelle fois en grande difficulté avec sa Red Bull.

À l’exception de 2023, le circuit de Monaco a été un terrain de jeu difficile pour les monoplaces de l’écurie autrichienne. Et ce week-end, Verstappen a de nouveau déploré la faiblesse de la RB21 sur les vibreurs et les virages bosselés.

Qualifié en quatrième position, il a dû se contenter de la même position en course, n’ayant pas pu tirer profit de la règle des deux arrêts aux stands pour gagner une place.

Mais la bonne nouvelle pour Verstappen et que Norris l’a emporté devant Leclerc et Piastri, ce qui a limité la casse au championnat. Il est à 25 points du leader, Piastri, au lieu de 22 avant Monaco.

"Honnêtement, je ne pense pas vraiment au championnat. Je veux juste analyser chaque course et voir les leçons qu’on peut en tirer pour les suivantes car, vous le savez, les développements sont limités cette année avec 2026 qui arrive vite."

"Bien sûr, sur certains circuits, on peut être un peu plus compétitif, et sur d’autres, on peut avoir plus de mal. Et je pense qu’il était clair que, encore une fois, à Monaco, nous avons eu des difficultés."

"Mais honnêtement, chaque année, nous avons eu des difficultés ici avec cette nouvelle génération de voitures. Il n’y a qu’en 2023 où cela allait parce que nous avions un énorme avantage en termes de rythme. Mais toutes les autres années, pour moi, personnellement, ont toujours été très difficiles."

Malgré les faiblesses de Red Bull confirmée à Monaco, Verstappen était globalement satisfait de son résultat.

"Je pense que compte tenu de notre rythme tout au long du week-end, nous avons fait du bon travail. Mais oui, en tant qu’équipe, bien sûr, nous ne nous satisfaisons jamais d’une quatrième place. Mais nous devons aussi accepter nos limites avec la voiture."

Place à Barcelone, sans ailerons (trop) flexibles... De quoi relancer le championnat dans son sens ?

"Nous verrons le résultat de cette règle, l’équipe compte beaucoup dessus et sur diverses autres choses. J’espère que ça se passera mieux à Barcelone. J’espère que ça conviendra un peu mieux à notre voiture, et ce devrait être le cas. Mais si on se prend sept dixièmes en qualifications, ce ne serait pas bon !"