Sauber F1 veut vite s’adapter à ses nouvelles évolutions de Barcelone

Sauber F1 aura un nouvel ensemble d’améliorations ce week-end à Barcelone. L’équipe de Hinwil apporte des évolutions que Nico Hülkenberg espère positives, et la clé selon lui sera de rapidement s’adapter aux changements que cela apporte sur la C45.

"Barcelone est un circuit que nous connaissons tous bien, c’est probablement celui où j’ai fait le plus de tours au volant d’une F1. Cela nous aide à nous préparer pour le week-end à venir" a déclaré Hülkenberg avant la neuvième manche de la saison.

"Nous apportons un nouveau package ici, et la clé sera de comprendre comment il se comporte dès les premiers essais et d’en tirer le meilleur parti. Nous avons amélioré notre rythme récemment, mais il reste encore des défis à relever."

"Si nous parvenons à réaliser une bonne qualification, nous aurons plus de chances de progresser pendant la course. Les dernières courses à Barcelone ont montré que le tracé amélioré du circuit favorise les courses mouvementées."

Gabriel Bortoleto est lui aussi impatient de tester les évolutions sur un circuit qu’il apprécie : "J’ai hâte d’être à Barcelone : c’est un circuit sur lequel j’ai déjà couru plusieurs fois en catégorie junior, et je sais ce que j’en attends. Monaco a été plutôt difficile, mais nous avons tiré les leçons de ce week-end et nous passons à la dernière course de ce triplé."

"Nous avons reçu quelques améliorations pour cette manche, donc l’objectif sera de se familiariser avec elles tout de suite, tout en continuant à travailler sur la voiture et ses réglages, afin d’améliorer notre position en qualification et en course."

Jonathan Wheatley, directeur de l’équipe, s’attend à voir des changements de hiérarchie avec la nouvelle directive sur les ailerons avant : "Barcelone marque le retour de la compétition sur un circuit où les performances aérodynamiques sont primordiales."

"Nous devrions donc voir l’impact de la nouvelle réglementation sur les ailerons avant. Monaco allait toujours être dominé par le manque d’opportunités de dépassement qui a permis à certaines équipes d’atténuer entièrement les pertes normales liées aux arrêts aux stands."

"Barcelone devrait nous donner une idée précise de l’impact de notre nouvel ensemble d’améliorations sur notre compétitivité. L’équipe a travaillé dur à Hinwil et notre objectif est de nous familiariser avec les nouvelles pièces afin de nous placer dans une position plus compétitive à l’approche de la prochaine phase de la saison."