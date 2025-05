Pourquoi Briatore ne veut pas voir Michael Schumacher

Flavio Briatore déclare ne pas vouloir rendre visite à son vieil ami et collègue, Michael Schumacher.

Ensemble, en tant que directeur et pilote de l’écurie Benetton, le duo a remporté ses premiers championnats du monde en 1994 et 1995, avant que Schumacher ne rejoigne Ferrari et ne remporte cinq autres titres.

Mais lorsque Schumacher, aujourd’hui âgé de 56 ans, a subi de graves lésions cérébrales lors d’une chute à ski fin 2013, Briatore affirme ne pas avoir rendu visite au grand Allemand et ne pas avoir regretté sa décision depuis.

"Nous nous sommes vus pour la dernière fois lors d’un événement de boxe en Allemagne, quelques mois avant son terrible accident de ski," a déclaré Briatore, conseiller exécutif chez Alpine F1, à RTL.

L’homme de 75 ans insiste sur le fait qu’il ne demandera pas à Corinna, l’épouse de Michael, de se joindre au très petit groupe de personnes autorisées à rendre visite au septuple champion du monde dans son état physique actuel.

"Je veux me souvenir de Michael tel qu’il était : plein d’énergie et de force. Il ne voudrait pas que je me souvienne de lui tel qu’il est aujourd’hui."

L’Italien affirme avoir toujours une grande affection pour Schumacher.

"Michael et sa famille ont joué un rôle important dans ma réussite, y compris personnelle."

"Je veux immortaliser ces moments : ils étaient incroyables. Corinna est une femme incroyable. Elle est très courageuse. Elle a fait un travail formidable pour préserver l’unité de la famille."