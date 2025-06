Malgré 18 points de pénalité en 2 GP, Alpine F1 défend un de ses jeunes pilotes

Alors que certains jeunes pilotes de l’Académie Alpine, comme Gabriele Mini, font les beaux jours de la marque en formules de promotion, d’autres renvoient une image moins professionnelle. C’est le cas de Nicola Lacorte, pilote de F3 sous les couleurs Alpine, qui a cumulé 18 points de pénalité sur sa licence en deux week-ends.

A Monaco, il a causé un accident, ce qui lui a valu deux points, et a ignoré un drapeau noir, ajoutant cinq points à son total. En Espagne, il a de nouveau causé deux accrochages, écopant de quatre points puis un point, et a été trop rapide à deux reprises derrière la Safety Car, ajoutant six points à son total.

Avec 18 points en deux semaines, il est passé de zéro point au soir d’Imola à une suspension pour le prochain meeting, qui se tiendra en Autriche dans environ 3 semaines. Et bien qu’Alpine doive lui trouver un remplaçant, la firme a affiché son soutien sans faille au pilote dans un communiqué.

"En tant qu’équipe, nous soutenons pleinement une course compétitive et sûre et nous respectons les décisions de ceux qui contrôlent les règles pour assurer la sécurité des concurrents" a déclaré Alpine F1.

"A la suite des événements survenus lors des récentes courses à Monaco et en Espagne, nous travaillons avec Nicola et son équipe pour examiner les incidents spécifiques qui ont conduit à des points de pénalité, et les actions à prendre pour les éviter à l’avenir."

Et de confirmer le soutien envers le pilote, pour qui la formation passera aussi par ne plus reproduire de telles erreurs : "Nous continuerons à travailler avec Nicola pour lui apporter notre soutien et notre expertise, et l’aider dans son développement en tant que jeune pilote de l’Académie."

Lacorte semble cependant avoir compris la leçon, car il a expliqué sur les réseaux sociaux que cela n’aurait jamais dû arriver, et a reconnu qu’il doit progressé sur le plan de l’agressivité, tout en se précipitant moins.

"Je pense que ce n’est un secret pour personne que je n’ai pas montré le meilleur de moi-même à Barcelone. Je suis désolé pour ce qui s’est passé lors des qualifications et je comprends que c’était une grosse erreur de ma part - une erreur qui ne se reproduira pas" a-t-il écrit.

"En conséquence de ce week-end, je ne participerai pas à la course en Autriche. Je serai de retour pour Silverstone et je ferai de mon mieux pour devenir la meilleure version de moi-même. Je vous donne rendez-vous à Silverstone !"