Leclerc a ’compris beaucoup de choses’ sous la pluie ce samedi au Brésil

Charles Leclerc a signé le quatrième temps de la séance qualificative du Grand Prix du Brésil, mais il reculera de dix places sur la grille pour des changements de pièces moteur. Le pilote Ferrari reconnait qu’il aurait aimé faire mieux en termes de résultat brut, mais il préfère se concentrer sur les bienfaits d’une telle séance et sur les apprentissages à en tirer.

Revenant sur sa séance, il a expliqué que ce roulage sous la pluie était un véritable laboratoire pour Ferrari, qui a pu mettre à exécution ses idées sans aucune pression quant à leur réalisation.

"Ca a été une séance avec beaucoup de performance à certains moments, et beaucoup moins en intermédiaires à la fin, mais ça a été une bonne séance" a déclaré le pilote monégasque à Canal+.

"On a essayé beaucoup de choses, on savait qu’on allait prendre dix places de pénalité et on pouvait se permettre de prendre un peu plus de risques, même pendant les runs. Il y a le Parc Fermé donc on ne peut pas changer beaucoup de choses, on a pu en changer certaines et on a compris beaucoup de choses."

"C’était une séance positive, le résultat n’est clairement pas satisfaisant et on n’est pas heureux d’une quatrième place, mais on a toujours eu une voiture extrêmement compliquée sous la pluie, et je pense qu’on a compris quelques petites choses aujourd’hui."

Interrogé sur la discussion qu’il a eue avec Lewis Hamilton en débriefing du GP du Mexique, une discussion qui a eu lieu ce week-end au Brésil puisque Leclerc était à Monaco en début de semaine pour la naissance de sa fille, il relativise le contenu de cette discussion.

"Ma semaine a été une semaine de rêve, bien sûr pas pour le côté professionnel, mais dans ces moments-là, la vie privée et le fait que ma femme et moi devenions parents pour la première fois est exceptionnel, donc c’est une émotion qui est restée de la semaine."

"Il fallait avoir la discussion et on l’a eue, on a échangé, on s’est tous les deux dit ce qu’on pensait et ça a apaisé les choses. Et ça a été clair, la discussion a été claire, je ne rentre pas dans le détail car je ne veux pas que ça relance une histoire qui a déjà duré beaucoup trop longtemps."

Frederic Vasseur, le directeur de Ferrari, s’est félicité des performances montrées par l’équipe ce samedi même si les deux pilotes n’avaient rien à jouer, alors qu’ils reculeront tous les deux sur la grille.

"C’est pareil pour les deux puisque Charles a aussi la pénalité. Il s’est bagarré un peu car il prend dix places et il vaut mieux partir 14e que 18e, et ça permet de faire une bonne préparation pour demain car les conditions devraient être similaires. Mais on ne voulait pas user un train de pneu supplémentaire, donc on verra demain" a déclaré Vasseur.

"Les conditions étaient difficiles et c’était sympa à voir en termes de pilotage et de performance, mais on apprend quand même car on n’a roulé que deux ou trois fois sous la pluie avec ces voitures, les pneus sont nouveaux, la gestion d’énergie n’est pas simple, donc c’était plutôt bien de rouler et on est prêts pour demain. C’était une bonne séance."