Antonelli, la star d’Italie, se prépare à un Grand Prix de F1 ‘épuisant mentalement’

Natif de Bologne, donc non loin d’Imola, Andrea Kimi Antonelli dispute, ce week-end, son premier Grand Prix à domicile de l’année. Avec les pilotes Ferrari, il sera donc l’autre grand star d’Imola.

Comme Antonelli le rappelle lui-même en conférence de presse, ce Grand Prix d’Imola sera même encore ’plus à domicile’ que celui de Monza pour lui, puisqu’il habite vraiment non loin du circuit !

« Eh bien, c’est sûr que c’est une sensation incroyable. Je pense que celle-ci est ma vraie course à domicile parce que, bien sûr, nous avons aussi Monza, mais j’habite probablement à 30 minutes de la piste [ici]. Donc je dirais que c’est ma vraie maison. »

Que pense le rookie de Mercedes F1 du tracé d’Imola ? Et surtout, sent-il déjà la pression monter alors qu’il sera entouré de sa famille, de ses amis et même de ses camarades de classe ?

« Je suis vraiment excité. J’aime aussi beaucoup la piste. Je pense que c’est une piste vraiment difficile, à l’ancienne. C’est vraiment amusant de piloter ici. »

« Et oui, bien sûr, je sens que ce week-end va être spécial, surtout en courant devant tous les fans italiens, ma famille et mes amis. Donc ça va être intense aussi. Mais oui, vraiment excité de prendre la piste demain et de voir ce que nous pouvons faire. »

Pense-t-il voir plus de drapeaux Kimi Antonelli ou de drapeaux Ferrari ce week-end ?

« Eh bien, je ne sais pas. J’espère plus de Kimi Antonelli ! »

« Mais oui, Ferrari est si grand que ce serait un peu ambitieux de voir plus de mes drapeaux. Mais je ne me plaindrais pas. »

Après avoir signé la pole lors du sprint à Miami, Andrea Kimi Antonelli pourrait-il de nouveau réussir un grand coup ce week-end ? Ce serait magique devant les tifosi.

« Eh bien, je me sens bien mieux qu’à Melbourne. Juste à me sentir à l’aise avec la voiture et à comprendre les pneus aussi. »

« Je pense que là où j’ai fait un très grand pas, c’est en essayant d’extraire le meilleur du pneu et d’essayer de les mettre dans une fenêtre plus décente pour le tour. Miami a été une très bonne étape car la qualification Sprint était excellente. »

« La qualification réelle était toujours bonne parce que nous étions toujours aux avant-postes. Cela m’a définitivement donné un coup de pouce en termes de confiance. La course ne s’est pas déroulée comme je le voulais, mais cela n’a pas nui à ma confiance. »

« Maintenant que nous entrons dans la saison européenne – des pistes que je connais certainement beaucoup mieux – l’approche sera différente. Je peux me concentrer beaucoup sur le pilotage, mais je peux aussi me concentrer davantage sur le fait de donner les meilleurs conseils sur la voiture aux ingénieurs afin de nous améliorer et de progresser encore plus pendant le week-end. »

« Donc, vraiment excité de commencer la saison européenne. »

Courir à domicile peut être une source de passion, mais aussi de pression… comment Andrea Kimi Antonelli compte-t-il gérer cette forte attente supplémentaire ? N’est-ce pas un poids sur les épaules ?

« Ce week-end va être épuisant émotionnellement et mentalement – course à domicile devant les fans italiens, et comme je l’ai dit, ma famille et mes amis seront présents. »

« Donc ça va être vraiment important de gérer l’énergie, surtout dans les moments où je le peux, et de ne pas gaspiller d’énergie sur des choses qui ne sont pas utiles. »

« Il va être important de rester au top là-dessus parce qu’il est vraiment facile de toucher le fond du gouffre avant la fin du week-end. Déjà un week-end normal est très fatigant et épuisant, donc c’est comme le double. »

« Bien sûr, je vais essayer de me protéger. Le fait d’avoir de très bonnes personnes autour de moi aide vraiment. Nous sommes tous conscients que ce week-end va être difficile. Nous nous préparons et je pense que nous sommes assez bien préparés. »

« Au final, c’est un autre week-end de course, mais à cause des circonstances, ce sera différent. En même temps, ce sera vraiment excitant. Je pense que l’énergie va être incroyable et cela peut être utilisé pour faire encore mieux en piste. »

« Ça peut vraiment aider et vous motiver à aller en piste et à faire encore mieux. Je pouvais déjà sentir, depuis le début de l’année, tellement de soutien de la part des Italiens. Ça ne fait que grandir encore plus. »

« J’en suis super content. Je n’aurais définitivement pas pu demander plus. Je pense que ce serait vraiment bien de faire un bon résultat aussi pour eux tous – pour tous ceux qui viennent au week-end et prennent du temps sur leur journée pour assister à la course. »

« Ce serait une bonne chose de faire un week-end solide – pour moi-même, pour l’équipe, mais aussi pour eux. »

Ambitionne-t-il de monter sur son premier podium à domicile, dimanche prochain ?

« Dans la famille, nous sommes très superstitieux, donc nous ne parlons pas vraiment de ces choses-là. Je veux dire, aussi, Miami. Je vais prendre un exemple. »

« J’étais vraiment excité et je pensais en fait au podium, puis les courses se sont terriblement mal passées – tant dans le Sprint que dans la course longue. »

« Donc nous sommes une famille très superstitieuse et nous prenons juste les choses étape par étape. Bien sûr, parfois il arrive de penser que ce serait incroyable d’obtenir un podium, surtout à la course à domicile, et c’est assurément l’objectif. »

« Monter sur le podium serait l’objectif ultime. Bien sûr, je veux gagner, mais en regardant les choses de manière plus réaliste, je pense que faire un podium ici serait le rêve et c’est ce pour quoi je vais vraiment pousser. »

Mercedes F1 encore loin d’une victoire à la régulière ?

La Mercedes F1 progresse certes, et recevra des évolutions ce week-end – mais pas au point d’inquiéter encore les McLaren F1 pour la victoire. Andrea Kimi Antonelli est-il d’accord avec ce constat ?

« La voiture a été constante chaque week-end et cela nous permet de bâtir la confiance. Bien sûr, l’écart avec McLaren est encore grand. Je veux dire, Miami était la véritable image de la situation. »

« McLaren volait pendant la course et c’était impossible à rattraper pour qui que ce soit d’autre. Donc je pense qu’en tant qu’équipe, nous essayons vraiment de travailler dur pour améliorer nos limitations. »

« Encore ce week-end, nous aurons quelques mises à jour sur la voiture et j’espère que cela nous aidera à faire un pas en avant et à continuer à travailler. »

« J’ai aussi été à l’usine ces derniers jours et c’est vraiment excitant de voir à quel point l’équipe est motivée et à quel point ils travaillent dur. Donc nous sommes tous alignés sur ce que nous devons améliorer et c’est ce que nous essayons de faire. »

« L’une de mes forces à Miami était le fait que je pouvais bien m’adapter à la piste, rapidement. Faiblesses — je n’appellerais pas vraiment ça un point faible — mais quelque chose avec quoi j’ai eu du mal, c’est de pouvoir assembler tout le week-end. »

« Comme Liam l’a dit avant, il y a tellement de variables en F1, tellement de choses à prendre en compte. Il est vraiment difficile d’assembler tout le week-end de manière constante – depuis les EL1 jusqu’à la course. »

En plus de son adaptation, l’Italien a travaillé sur un autre point faible : l’exploitation des pneus et leur dégradation. Un élément crucial - alors que le supertendre C6 sera pour la première fois de la partie.

« Chaque petit détail peut faire une telle différence, surtout sur les pneus. Quelques degrés en qualifications peuvent faire la différence entre un bon tour et non. »

« Même en course, si vous poussez trop au début, vous pouvez être massivement pénalisé à la fin du sprint. »

Andrea Kimi Antonelli, pilote mais aussi étudiant…

Andrea Kimi Antonelli disputera son Grand Prix devant ses camarades de classe : d’ailleurs, continue-t-il à étudier en dehors des Grands Prix ? Et comment trouver le temps ?

« Eh bien, je ne peux pas aller à l’école, mais j’essaie d’étudier autant que je peux, surtout pendant les petits moments libres que j’ai. »

« Je reçois aussi de l’aide de l’école pour essayer de rattraper mon retard parce que j’ai définitivement manqué beaucoup de travail pendant cette période. »

« Mais ce n’est pas facile, car cela demande aussi de l’énergie et des efforts. Surtout avant un week-end aussi important, il est vraiment important de gérer cet aspect, de ne pas en faire trop afin d’économiser de l’énergie. »

« Mais oui, chaque fois que je suis à la maison ou que j’ai un peu de temps libre, j’essaie d’en faire un peu juste pour rester actif et rattraper autant que possible. »