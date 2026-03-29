Russell frustré à Suzuka : ’la victoire m’échappe pour un tour’

La déception était palpable chez George Russell à l’issue du Grand Prix du Japon. Le pilote Mercedes F1 Team est convaincu d’avoir laissé filer une victoire qui lui tendait les bras, victime d’un enchaînement d’événements défavorables, à commencer par l’intervention de la voiture de sécurité au pire moment.

Après un envol difficile pour les deux Mercedes, Russell a progressivement refait son retard, jusqu’à revenir dans la lutte pour la tête face à Oscar Piastri. Si sa tentative de dépassement n’a pas abouti, le Britannique évoluait solidement en deuxième position avant son arrêt au stand, qui l’a fait replonger au cinquième rang.

Mais le tournant de la course est survenu immédiatement après. L’accident d’Oliver Bearman a provoqué la sortie de la voiture de sécurité, offrant une opportunité idéale à son coéquipier Kimi Antonelli, alors leader provisoire sans s’être arrêté. L’Italien a pu effectuer son arrêt et reprendre la piste en tête, déclenchant la frustration de Russell à la radio.

À la relance, Antonelli a creusé l’écart pour s’offrir une deuxième victoire consécutive, synonyme de prise de pouvoir au championnat. Russell, lui, a vu sa course se compliquer davantage.

Dépassé par Lewis Hamilton, il a ensuite semblé ralentir brièvement avant de céder une autre position face à Charles Leclerc. S’il est parvenu, comme le Monégasque, à reprendre l’avantage sur Hamilton par la suite, ses tentatives pour arracher la troisième place à Leclerc sont restées vaines. Il a finalement franchi la ligne d’arrivée au quatrième rang.

Interrogé après la course, Russell n’a pas caché sa frustration : "Non, rien ne va ! S’il y avait eu un tour de différence, cela aurait probablement été une victoire. La victoire m’échappe pour un tour. C’est frustrant."

"Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Évidemment, nous avons tous les deux pris un mauvais départ – le mien était un peu moins mauvais. Il y a eu le timing de la voiture de sécurité. À la relance, j’ai eu une limite de récupération d’énergie, ce qui m’a empêché de recharger la batterie, comme cela est arrivé à certains pilotes au départ."

Un handicap majeur dans les phases clés : " Je n’avais pas de batterie pour la relance – Lewis m’a dépassé – puis j’ai eu un autre problème de batterie quand Charles m’a dépassé. Comme je l’ai dit, avec un tour de différence, nous aurions probablement une discussion très différente."

Avec ce résultat, Russell accuse désormais neuf points de retard sur Antonelli au championnat pilotes avant la prochaine manche à Miami. Un écart qui illustre à quel point le moindre détail peut peser lourd dans une saison où la lutte s’annonce particulièrement serrée entre les deux équipiers.