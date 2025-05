Hadjar impressionne aussi son directeur technique en chef chez Racing Bulls

Successeur de Jody Egginton comme directeur technique en chef de Racing Bulls, et ancien directeur technique à la FIA, Tim Goss a fait sa première apparition, dans son nouveau poste, dans le paddock d’Imola.

Tim Goss est-il parti à cause de la gestion désastreuse de Mohammed Ben Sulayem à la FIA ? Quels enseignements a-t-il retirés de son passage place de la Concorde, pour les appliquer désormais chez Racing Bulls ?

« Mon temps à la FIA était fantastique, pour être honnête. »

« Vous savez, c’était un vrai plaisir et un honneur en fait d’aider, avec les équipes, à gérer le sport, ainsi qu’à façonner l’avenir du sport. Et c’est un endroit fantastique où être. »

« On y apprend beaucoup sur ce qui se passe. On sent qu’on redonne beaucoup en termes de direction du sport. »

« Mais la passion et la compétitivité vous manquent, et finalement cela vous ramène dans une équipe. »

« Il n’y a rien qui bat le fait d’être là, dans une équipe – concevoir, développer une voiture, concourir, construire une équipe et une organisation qui peut travailler à travers les disciplines, à travers les sites dans notre cas. »

« Donc, non – finalement, c’est l’excitation et la passion qui priment. Quand les feux rouges s’éteignent, il y a quelque chose dans lequel vous êtes investi, par opposition à simplement regarder. »

Chez Racing Bulls, Tim Goss a trouvé une monoplace à la base très bonne, mais au potentiel encore inexploité. Racing Bulls est ainsi derrière Haas F1 ou Aston Martin aux points, alors que sa monoplace semble en moyenne meilleure. Mais sur les papiers, les progrès sont encourageants…

« Certainement, nous avons beaucoup appris des évolutions de l’année dernière – ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné – beaucoup appris sur la façon dont nous avons travaillé ensemble, comment nous avons fait ces choix, quelles caractéristiques étaient importantes, et nous avons abordé la voiture 2025 d’une manière légèrement différente. »

« Nous avons également reconnu en 2024 que notre rythme de course n’était pas assez bon. Nous nous qualifions bien mais passions nos courses à défendre plutôt qu’à consolider notre position. »

« Nous avons bâti sur ces apprentissages pendant l’hiver et nous sommes concentrés pour développer une voiture qui non seulement avait un meilleur appui aérodynamique, mais avait une plateforme plus facile et efficace pour les ingénieurs de course – en termes de réglages et de maniabilité de la voiture. Et cela a permis aux pilotes de tirer davantage de la fenêtre de fonctionnement de la voiture. »

« Cela en soi n’est pas nouveau pour une équipe de Formule 1, mais il faut essayer d’obtenir le bon équilibre entre ces caractéristiques et l’appui ultime. Je pense que nous avons beaucoup appris de 2024 et du début 2025 et que nous avons récolté les fruits avec cette voiture. »

Hadjar jugé par son directeur technique en chef

S’il faut une bonne voiture pour bien figurer au classement des constructeurs, il faut aussi, c’est une lapalaissdade, des bons pilotes.

Et chez Racing Bulls, c’est Isack Hadjar qui impressionne le plus Helmut Marko depuis le début d’année.

Tim Goss aussi est-il bluffé par le rookie ? Et déçu par Liam Lawson ?

« Oui, très impressionné par Isack. Nous avons deux très jeunes pilotes – deux rookies. Clairement, ils sont très compétentes en sortant de la Formule 2, mais ils ont beaucoup à apprendre – tant en termes de aspects pratiques de la course que de la manière de tirer le meilleur parti de ces voitures. »

« On ne se contente pas de piloter ces F1. Il faut gérer les tours de sortie en termes de préparation de la voiture, des pneus. Il faut gérer les pneus pendant une course. »

« J’aimerais dire que nous sommes experts dans la formation des rookies, mais c’est essentiellement l’un de nos rôles ici dans la famille Red Bull. Nous prenons grand soin d’essayer de bien faire les choses et y mettons beaucoup d’efforts. »

« Isack nous a vraiment impressionnés. Dès le début, il a rapidement assimilé les choses. Il a été dans le coup dès le départ. Et il a été rapide. »

« Yuki en début de saison était vraiment en forme – il avait passé un très bon hiver, était concentré, pilotait particulièrement bien, ce qui explique évidemment pourquoi il a été appelé chez Red Bull. Mais face à lui, Isack était là avec lui dès le début. Donc, très impressionné. »