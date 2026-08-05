Pérez s’est ’prouvé à lui-même’ qu’il avait encore le niveau pour la F1

Sergio Pérez admet qu’il avait des doutes quant à savoir s’il devait revenir en Formule 1 avant de signer avec Cadillac F1. Après avoir passé une année sur le touche, il estime avoir prouvé ses capacités même dans une monoplace non compétitive grâce à ce retour en catégorie reine, et il révèle notamment s’être rassuré lui-même au vu de la manière dont son retour s’est déroulé jusqu’à présent.

Ecarté par Red Bull à la fin de la saison 2024, il avait su son destin trop tard pour trouver un baquet pour 2025, ce qui l’a contraint à prendre une année sabbatique avant de choisir de rejoindre Cadillac pour sa première saison en F1.

"Je pense que j’ai évolué à un très haut niveau" a déclaré Pérez à Racer. "En revenant en Formule 1, j’avais quelques doutes quant à mon retour, mais je suis vraiment heureux d’être revenu parce que j’ai réussi à me prouver à moi-même que je fais toujours partie des meilleurs."

"Je pense que pour les gens qui comprennent ce sport, il est facile de comprendre quel niveau de performance j’extrais de ma voiture. En Formule 1, c’est le plus important, et je suis satisfait du niveau auquel je pilote en ce moment."

"J’étais juste un peu lassé par ce sport, par la façon dont ce sport peut parfois être injuste, et j’avais l’impression que le moment était probablement venu de passer à autre chose. Mais j’ai décidé de revenir, j’ai trouvé un super défi et je suis heureux de l’avoir fait."

Le Mexicain insiste sur le fait qu’il profitait de la vie loin de la Formule 1 l’année dernière, mais qu’il était pleinement préparé à s’engager dans son retour une fois enthousiasmé par le projet Cadillac.

"J’étais prêt. J’ai toujours dit qu’il est très important, en tant que sportif, d’avoir une vie en dehors de ça. En fin de compte, la Formule 1 n’est qu’une petite partie de nos lives. Nous espérons vivre beaucoup plus longtemps que cela, il est donc très important de commencer à penser à ce qu’il y aura en dehors, et pour moi, cela a toujours été très clair."

"J’ai des projets très stimulants que je veux réaliser, que je veux construire et tout ça, donc j’ai une vie très occupée en dehors du sport. Le moment où je m’arrêterai, je l’attends aussi avec impatience parce que quand vous êtes en Formule 1, vous devez être concentré à 100 %."

Les performances de Pérez lui ont valu l’intérêt d’autres écuries sur la grille, bien qu’il déclare avoir l’intention de rester chez Cadillac au-delà de cette saison.

"Oui, cet intérêt a fait plaisir à voir. Je pense que toujours, lorsque vous êtes performant, votre valeur augmente. Évidemment, il pourrait y avoir des mouvements ici et là, mais pour moi, l’essentiel est de voir ce qui va se passer ici dans les prochains mois. Je veux voir ce défi progresser."

Interrogé sur la satisfaction qu’il tire de cette saison 2026, il en profite pour envoyer un message clair et assure que la place qu’occupe Cadillac actuellement n’est que transitoire, et que ni lui ni le team ne s’en satisfont.

"C’est le cas, parce que je partage cela avec des gens qui sont extrêmement compétitifs, tout comme moi. Évidemment, cela a été un défi, en commençant avec une nouvelle équipe. Il y avait beaucoup de choses que nous devions trouver et pour nous trouver nous-mêmes."

"Mais cela a été un très bon début d’année. Nous posons les bases ensemble avec l’équipe. Nous découvrons beaucoup de choses qui étaient très évidentes pour une nouvelle équipe, et je pense que la bonne chose est que j’ai livré un bon niveau de performance."

"Ce n’est pas comme si nous étions simplement heureux d’être ici ; nous poussons tous extrêmement fort, et cela, pour moi, a été la chose la plus importante, et une bonne chose : être capable de tout faire avancer dans la bonne direction."

"Évidemment, c’est facile à dire, mais les dernières courses ont été douloureuses. Mais je veux voir plus de performance arriver. Je veux voir plus de développement. Je pense que ce que j’ai vu jusqu’à présent n’est pas suffisant."