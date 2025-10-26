Tsunoda s’agace : ’On a jeté des points faciles’ au Mexique

Yuki Tsunoda a terminé à la porte des points au Grand Prix du Mexique, en 11e position. Le pilote Red Bull déplore une stratégie avec un très long premier relais qui n’a pas fonctionné, car il est ressorti dans le peloton après son arrêt.

Sa fin de premier relais était lente, comme celle de son équipier Max Verstappen, mais il a bien plus souffert de ce timing, et regrette une performance qui aurait pu lui rapporter quatre à six points, selon lui.

"C’étaient des points faciles, on les a jetés. C’est comme ça, c’est la course. Le positif, c’est que le rythme était bon" a déclaré Tsunoda, qui tire le bilan de son week-end mexicain.

"Je continue à progresser et à apprendre, c’est ce que je fais. Dans ce genre de situation, on manque des points qu’on aurait pu facilement avoir avec une septième ou une huitième place, donc c’est frustrant."