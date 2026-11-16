Mercedes F1 a compliqué sa propre W17 en voulant la rendre plus rapide

Mercedes a dominé la première partie de la saison 2026 de Formule 1, au point de s’assurer les deux titres mondiaux avant les dernières manches du championnat. Mais l’avance considérable dont disposait la W17 en début d’année s’est progressivement réduite, et James Allison reconnaît aujourd’hui que les progrès de la concurrence n’expliquent pas tout. Le directeur technique de Mercedes révèle que les dernières évolutions aérodynamiques introduites par l’écurie ont certes permis de gagner de l’appui, mais qu’elles ont également rendu la monoplace plus difficile à piloter, avec des pertes de performance inattendues.

Mercedes avait pris une avance considérable sur ses adversaires dès l’introduction de la nouvelle réglementation technique 2026. Avec une W17 immédiatement compétitive, l’écurie de Brackley a rapidement imposé son rythme et construit une domination qui lui a permis de décrocher les championnats du monde pilotes et constructeurs.

Mais à l’approche de la fin de saison, les écarts se sont sensiblement resserrés. Si les autres équipes ont progressivement amélioré leurs monoplaces, Mercedes a également rencontré certaines difficultés avec ses propres développements.

Sur le podcast interne de l’équipe, James Allison a reconnu que la dernière grande évolution aérodynamique de la W17 n’avait pas apporté uniquement les bénéfices espérés.

Le directeur technique britannique a notamment évoqué le package baptisé "Update 18", introduit au Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, à Sepang, puis complété par un nouvel aileron avant lors du Grand Prix des États-Unis.

Sur le papier, les dernières évolutions de la W17 devaient permettre à Mercedes de poursuivre sa progression aérodynamique et de conserver son avantage sur ses rivales.

"Notre dernière étape de développement, notre fameuse ’Update 18’, celle que nous avons apportée sur le circuit de Sepang et que nous avons ensuite complétée avec l’aileron avant aux États-Unis... Elle nous a donné davantage d’appui aérodynamique, mais elle a aussi rendu la voiture plus difficile à maîtriser", a reconnu Allison.

Cette évolution n’a donc pas constitué un gain de performance aussi évident que Mercedes l’espérait.

L’augmentation de l’appui n’a pas nécessairement permis aux pilotes d’exploiter plus facilement la W17, certains effets secondaires venant au contraire compliquer son comportement.

"Il y a certains aspects dans lesquels elle nous a fait perdre un peu, ce à quoi nous ne nous attendions pas."

Le resserrement des performances ne résulte donc pas uniquement des progrès réalisés par la concurrence. Il s’explique également par les compromis techniques auxquels Mercedes a été confrontée en cherchant à améliorer une monoplace déjà très compétitive.

Le poids, un avantage décisif pour Mercedes en début de saison

James Allison a également révélé un autre élément permettant de comprendre pourquoi Mercedes avait pris une telle avance dès les premières courses de 2026.

La nouvelle réglementation a imposé une réduction importante du poids des monoplaces, avec un allègement de 30 kg et une masse minimale fixée à 768 kg.

Cette évolution représentait un défi considérable pour les constructeurs, qui devaient concevoir des voitures plus compactes et plus légères tout en intégrant les nouvelles unités de puissance hybrides.

Or, Mercedes semble avoir atteint cet objectif dès le début du championnat, contrairement à une grande partie de ses adversaires.

"Nous étions aussi probablement la seule voiture à respecter la limite de poids dès le début de l’année", a révélé Allison.

"Tous ceux contre qui nous nous battions au championnat avaient quelques kilos superflus à éliminer, et cela représentait du temps au tour qu’ils pouvaient gagner, mais qui n’était pas à notre disposition parce que nous étions déjà minces et à la limite de poids."

"Donc je ne pense pas qu’on a laissé les autres revenir. On peut interpréter les choses comme on veut, mais je pense que nous avons entamé la saison de manière extrêmement solide, et ce pour plusieurs raisons. Je pense que nous étions mieux préparés que beaucoup d’autres. Je pense aussi que nous maîtrisions mieux la gestion de l’énergie en début d’année."

La FIA prépare une nouvelle réduction de l’appui pour 2027

Alors que les équipes commencent à tirer les enseignements de la première saison disputée sous la réglementation 2026, la FIA impose déjà de nouvelles modifications techniques pour 2027.

La révolution réglementaire introduite cette année a profondément redistribué les cartes, tant sur le plan des châssis que des unités de puissance. Mais les règles actuelles ne sont pas considérées comme définitivement figées, et l’instance dirigeante souhaite notamment intervenir sur les niveaux d’appui aérodynamique.

La FIA envisage une réduction comprise entre 20 et 50 points d’appui pour la saison prochaine. Pour atteindre cet objectif, elle a interdit plusieurs éléments aérodynamiques importants en dessous et à l’arrière des monoplaces.

Ces modifications poursuivraient deux objectifs principaux : améliorer la gestion de l’énergie des nouvelles unités de puissance hybrides et réduire les turbulences aérodynamiques qui compliquent le suivi d’une voiture par une autre.

La réduction de l’air sale généré par les monoplaces doit notamment permettre aux pilotes de rester plus facilement au contact de leurs adversaires dans les virages.

Mais James Allison prévient que les intentions du législateur ne se traduisent pas nécessairement par les résultats attendus une fois que les ingénieurs ont commencé à travailler sur les nouvelles règles.

"Tout ce que je sais, c’est que les voitures vont perdre un peu d’appui aérodynamique avec la nouvelle réglementation, et même plus qu’un peu", a expliqué Allison.

"Ils ont vraiment essayé de ramener l’appui aérodynamique au niveau du début de l’ère 2026", a-t-il souligné.

"Il sera intéressant de voir si les équipes acceptent une grosse perte dans leurs objectifs à atteindre, sans réagir, ou si nous parvenons à récupérer tout cet appui. Je penche évidemment pour la deuxième solution."

"Et pour ce qui est des unités de puissance, les changements ne sont peut-être pas aussi mineurs qu’on veut bien le dire."

Le règlement hybride révisé modifiera la répartition théorique entre la puissance thermique et la puissance électrique, passant de 53:47 à 58:42 en 2027, avec une nouvelle évolution prévue à 60:40 en 2028.

Le règlement de la saison prochaine relève de 5 % la limite de débit d’énergie du carburant et plafonne la puissance électrique délivrée à 300 kW. L’objectif de la FIA est de permettre aux pilotes de rester plus longtemps à pleine charge lors d’un tour de qualification.

"Ce n’est pas qu’un simple ajustement. C’est un changement assez important."