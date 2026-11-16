Quel nouveau salaire pour Antonelli ? Wolff promet une récompense à la hauteur du titre

Sacré champion du monde de Formule 1 à seulement 20 ans, Kimi Antonelli devrait bientôt voir ses performances récompensées financièrement par Mercedes. Toto Wolff reconnaît que son jeune pilote mérite désormais un traitement à la hauteur de son nouveau statut, même s’il refuse de confirmer une éventuelle augmentation de salaire ou une prolongation de contrat. Le patron de l’écurie allemande a également révélé avoir reçu un message de félicitations de Christian Horner, son ancien rival chez Red Bull, qui a tenu à saluer aussi bien les performances de l’Italien que la confiance accordée par Mercedes à un pilote aussi jeune.

Kimi Antonelli a changé de dimension en 2026. En remportant le championnat du monde de Formule 1 lors du Grand Prix de Mexico, l’Italien est devenu le plus jeune champion de l’histoire de la discipline, à seulement 20 ans. Ses performances ont également largement contribué au sacre de Mercedes au championnat des constructeurs, le premier de l’écurie allemande depuis cinq ans.

Une réussite sportive qui soulève désormais une question : Antonelli doit-il déjà bénéficier d’une très large revalorisation salariale pour correspondre à son nouveau statut ?

Le jeune pilote percevrait actuellement un salaire fixe d’environ quatre millions d’euros par saison, assortis de bonus par victoire.

Une rémunération de base très modeste en comparaison de celles des pilotes les mieux payés de la grille, et plus particulièrement de ceux qui ont déjà remporté un championnat du monde. Elle se justifie cependant par la jeunesse et l’inexpérience d’Antonelli... qui a finalement gravi les échelons plus vite que sa rémunération !

Mais Toto Wolff ne souhaite pas encore dévoiler les intentions de Mercedes concernant une éventuelle révision des conditions contractuelles de son protégé.

Antonelli mérite une rémunération à la hauteur de son titre

Interrogé sur la possibilité de proposer un nouveau contrat à Kimi Antonelli après son sacre, le directeur de Mercedes a d’abord rappelé que la situation contractuelle du jeune Italien était déjà réglée pour la saison prochaine.

"Kimi a un contrat pour l’année prochaine", a simplement répondu Wolff. "Il est un pilote Mercedes pour le long terme. Cela ne veut pas dire que son contrat ne peut pas s’adapter à ses performances, bien entendu."

Relancé sur le fait que le salaire supposé du jeune champion du monde serait nettement inférieur à celui habituellement associé à un pilote de son statut, Wolff a refusé de commenter les montants évoqués.

Il a néanmoins reconnu que les performances de l’Italien méritaient une reconnaissance appropriée.

"Je ne commenterai pas les chiffres, mais je peux dire une chose : personne n’a besoin de s’inquiéter sur le plan financier. Ce qui compte le plus pour Kimi et sa famille, c’est qu’il dispose d’une voiture compétitive. En même temps, nous savons que nous avons un champion du monde qui doit être récompensé en conséquence."

Après avoir remporté les deux championnats du monde en 2026, l’écurie allemande entend naturellement rester compétitive la saison prochaine, afin de permettre à Antonelli de défendre son titre.

Mais si la performance sportive demeure prioritaire, Wolff reconnaît également qu’un champion du monde doit bénéficier d’une reconnaissance correspondant à ses résultats.

Horner a félicité Wolff pour avoir fait confiance à Antonelli

Au cours du même entretien, Toto Wolff a également évoqué une réaction plus inattendue au sacre de Kimi Antonelli.

Le patron de Mercedes a révélé avoir reçu un message de félicitations de Christian Horner, son ancien adversaire à la tête de Red Bull Racing.

Les deux hommes ont longtemps été opposés dans la lutte pour les titres mondiaux, notamment pendant les années de domination de Mercedes, puis lors des succès de Red Bull.

Leurs échanges publics ont parfois été particulièrement animés, mais Wolff assure que cette rivalité sportive n’a jamais empêché l’existence d’un respect mutuel.

"Oui, il m’a contacté mais cela ne m’a pas surpris. Christian et moi entretenons une relation respectueuse. C’était déjà le cas à l’époque."

Wolff a ensuite révélé le contenu du message envoyé par l’ancien directeur de Red Bull.

Horner a notamment tenu à souligner le niveau de performance atteint par Antonelli cette saison, mais aussi la décision de Mercedes de lui faire confiance malgré son jeune âge.

Une prise de risque qui a finalement été récompensée par le titre mondial.

"Félicitations. Kimi a été incroyable cette année, et je te respecte pour lui avoir fait confiance à un âge aussi jeune."

Ce message constitue une reconnaissance particulière pour Wolff, qui a accompagné la progression d’Antonelli jusqu’à son accession au sommet de la Formule 1.

La crainte de le voir partir chez Ferrari ?

Interrogé sur son degré d’inquiétude quant à une éventuelle tentation, pour le pilote italien, de rejoindre Ferrari, Wolff a répondu : "0,0 %."

"Car Kimi et sa famille sont des gens loyaux."

"Il fait partie de Mercedes, tout comme les roues font partie d’une voiture."

Wolff estime par ailleurs que la popularité d’Antonelli en Italie a créé une situation inédite pour les supporters, traditionnellement très fidèles, de Ferrari.

"Les Tifosi portent désormais des maillots Ferrari avec des casquettes Mercedes," a-t-il déclaré avec le sourire.

Se projetant dans l’avenir, Wolff a confié qu’il pourrait rester impliqué chez Mercedes pendant encore une décennie, bien qu’éventuellement dans un rôle plus restreint.

"Si je reste en bonne santé et que je ne ressens toujours pas cela comme un travail, alors je resterai encore de nombreuses années."

"Peut-être ne ferai-je plus que 18 courses au lieu de 24, avec moins d’apparitions médiatiques. J’aimerais scinder mes responsabilités, pour occuper davantage une fonction de président."