Verstappen évite le chaos de Sepang et gagne devant Antonelli et Hamilton

Pour la première fois depuis neuf ans, la Formule 1 va disputer une course à Sepang, mais ce n’est pas un nouveau GP de Malaisie, il s’agit de la délocalisation du Grand Prix de Bahreïn, reporté en début d’année. C’est Max Verstappen qui est le tenant du titre, puisqu’il avait remporté en 2017 sa deuxième victoire en carrière sur ce même tracé. Mais au cœur d’un week-end marqué par la dégradation des pneus et des risques de pluie, convertir sa pole en victoire sera évidemment délicat.

Le quadruple champion du monde a en effet signé la pole position devant Lewis Hamilton, et ils se retrouveront en première ligne, devant Kimi Antonelli et Charles Leclerc. Les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, séparées par 5 millièmes de seconde en qualifs, monopolisent la troisième ligne.

George Russell est septième au départ devant Isack Hadjar, qui s’était qualifié troisième mais a écopé de 5 places de pénalité. Pierre Gasly et Gabriel Bortoleto, qui ont atteint la Q3 hier, se partagent la cinquième ligne de la grille au départ.

Liam Lawson est en sixième ligne aux côtés de Fernando Alonso, qui a signé son meilleur résultat en qualifications de la saison. Carlos Sainz est 13 devant l’autre Aston Martin, celle de Lance Stroll, que l’on a vu en Q2 pour la première fois de la saison.

Nico Hülkenberg et Oliver Bearman suivent devant Esteban Ocon et Alex Albon, puis les Cadillac de Valtteri Bottas et Sergio Pérez. Franco Colapinto était 15e mais il a 15 places de pénalité (5 pour un accrochage, 10 pour le moteur), il s’élance donc 21e, tandis qu’Arvid Lindblad a été renvoyé en fond de grille pour des changements moteur et part dernier.

8h00 : Les trois premiers pilotes ont reconnu que la course s’annonce particulièrement compliquée, puisque la dégradation des pneus est totalement hors de contrôle. Et si la pluie est présente, la situation sera guère meilleure.

8h03 : Une des surprises du week-end, ça a été la déception de Mercedes, qui amenait un gros package d’évolutions ce week-end. Les espoirs étaient plutôt élevés face à ces nouveautés, mais Toto Wolff, le patron du team, a révélé qu’elles ont visiblement fait perdre une demi-seconde par tour aux pilotes.

8h07 : Chez McLaren, l’étonnement était aussi de rigueur, mais pas au sujet du package complet de la voiture. L’équipe de Woking ne comprend pas pourquoi la voiture de Norris est nettement plus lente que celle de Piastri en ligne droite, sans aucune raison apparente.

8h10 : A l’inverse, le sourire est de mise chez Red Bull, chez qui la RB22 était déjà bien plus efficace à Bakou, et où les résultats en qualifications ce samedi ont confirmé les bienfaits du nouveau package aérodynamique apporté pour la fin de saison.

8h14 : Mercedes a également dû faire des choix en matière de travail sur l’équipement, et on a appris que les pilotes n’ont pas de gilet rafraîchissant pendant qu’ils sont au volant, ce qui est problématique compte tenu des conditions qu’ils affrontent depuis le début du week-end, et qui pourraient rendre la course encore plus épuisante.

8h17 : Le circuit est pour l’instant épargné par la pluie, mais des averses pourraient atteindre Sepang pendant la course, possiblement dans les derniers tours. A noter que quelques gouttes étaient présentes pendant la parade des pilotes, tandis que des cellules d’averse étaient visibles à quelques kilomètres de la piste.

8h19 : Pirelli a confirmé qu’il ne faut pas s’attendre à moins de deux arrêts sur le sec, avec un départ en tendres ou en mediums, et deux relais en gommes dures, qui étaient pourtant vues comme potentiellement difficiles à gérer sur ce tracé très abrasif. Mais on sait aussi que les pneus tendres sont très peu résistants sur ce circuit, et particulièrement sujets à de la surchauffe, à la moindre glissade ou au moindre patinage. Le manufacturier pneumatique table possiblement sur trois arrêts avec un départ en pneus tendres, un arrêt au bout de 7 tours pour enchainer deux relais en durs, et un relais en mediums à la fin. Bien évidemment, tout cela tombera à l’eau si la pluie atteint Sepang !

8h20 : La voie des stands est ouverte alors que quelques gouttes de pluie commencent à tomber !

8h21 : En une minute la situation change radicalement : c’est le déluge sur le circuit. Il reste à voir si toutes les zones seront touchées et à quel niveau.

8h24 : Max Verstappen, auteur de la pole position, ne sait pas s’il doit se réjouir de la pluie : "C’est un excellent week-end. Nous voulons essayer de faire une bonne course. Si c’est sec, tout le monde sera logé à la même enseigne concernant les pneus, il faudra donc simplement les gérer du mieux possible. S’il pleut, il y a toujours des risques, on l’a bien vu à Zandvoort avec mon crash."

8h25 : Les pilotes ont attendu pour sortir pour que les conditions soient propices aux intermédiaires. Il ne pleut pas encore partout de la même façon...

8h28 : Charles Leclerc, qui s’élancera depuis la quatrième place, s’est exprimé plus tôt lors de la parade des pilotes : "Nous attendons cette journée avec impatience. La course s’annonce intéressante pour plusieurs raisons : la météo est incertaine et, parallèlement, la dégradation sera très élevée ; la gestion des pneus jouera donc un rôle majeur. Les pneus surchauffent à cause de la chaleur, il faut donc faire preuve de prudence dans les virages."

8h31 : Lewis Hamilton, qui partira deuxième, admet que "la course s’annonce très difficile. J’espère simplement que nous pourrons nous battre en piste. J’espère que nous resterons dans la lutte et que nous obtiendrons un bon résultat. Je vais absolument tout donner pour essayer de tenir bon et de me battre avec Max."

"Un peu de pluie ? Cela pourrait aider !"

Il semble que le vœu de Lewis soit en train de s’exaucer, l’ensemble du circuit étant maintenant humide, la chaleur empêchant celui-ci de se détremper totalement... pour le moment.

8h34 : Il y a beaucoup de vent et il pleut bien moins fort. Certaines portions sont quand même bien plus sèches que d’autres. La ligne de départ est presque sèche.

Lewis Hamilton confirme à la radio : "C’est mouillé, mais l’adhérence est assez élevée. C’est très localisé. La piste est plutôt sèche aux virages 7 et 8."

Les prévisions annoncent une autre grosse averse d’ici 15 à 20 minutes !

8h37 : Le secteur 1 est le plus humide, les 2 et 3 beaucoup moins selon Hadjar. Le Français s’est confié alors que la pluie atteint maintenant vraiment la grille de départ !

8h40 : La pluie est vraiment devenue très intense et la Safety car qui roule en piste passe dans de grosses nappes d’eau. Le départ pourra-t-il être maintenu à l’heure ?

8h41 : C’est un déluge qui s’abat maintenant sur la grille de départ, et sur plusieurs endroits du circuit. Alan Permane, le directeur de Racing Bulls, admet qu’à l’heure actuelle, un départ sous Safety Car voire retardé est le plus probable.

8h44 : Il y a désormais de l’orage dans la zone et la FIA a directement pris une décision : le départ est retardé !

8h47 : Stefano Domenicali, le PDG de la F1, s’est félicité de cette solution qui a consisté à organiser le GP de Bahreïn en Malaisie : "Je trouve ça incroyable. C’est une situation inédite pour le Grand Prix de Bahreïn, avec cette pluie, mais je tiens à remercier le président de la FIA, ainsi que le prince héritier de Bahreïn. Cela a été un moment incroyable qui a permis de montrer que, dans certaines situations, nous sommes capables de réagir, et de prouver qu’après 10 ans, regardez la foule ici présente. Nous pouvons donc en être très fiers."

8h49 : Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, y voit une opportunité de montrer que rien n’arrête la Formule 1 : "C’est un message très clair. Même dans ces conditions, nous pouvons toujours pratiquer le sport automobile." Un sous-entendu net après la confirmation de la fin de saison à Losail et Abu Dhabi ?

8h52 : La pluie pourrait progressivement ralentir dans les prochaines minutes, mais pour l’instant, la grille de départ est toujours sous une intense pluie.

8h55 : Cette météo va nous permettre, pour la première fois de l’histoire de la F1, de voir un Grand Prix de Bahreïn sous la pluie !

9h00 : La FIA a lancé un message selon lequel son système radar est indisponible, mais on a pu voir sur les écrans des équipes que la grosse cellule orageuse va bientôt avoir passé le circuit.

9h02 : Russell pense que la pluie peut redistribuer les cartes de manière intéressante : "Ça va bouleverser un peu les choses. Il fait encore très chaud sur la piste, donc dès que la pluie cessera, on repassera très vite aux pneus slicks. Ça devrait être passionnant."

9h03 : La voiture médicale fait un premier tour de reconnaissance, et on peut constater maintenant que la pluie a détrempé l’intégralité de la piste. La pluie s’abat toujours sur tout le circuit, et l’on voit des zones d’eau stagnante dans certains virages.

9h05 : Verstappen admet que l’imprévisibilité du circuit et de son climat est un grand défi : "Le problème ici, c’est qu’il est toujours très difficile de s’y retrouver, car de nouvelles cellules apparaissent sans cesse, c’est donc compliqué de faire des prévisions pour tout le monde."

9h07 : La FIA dit que les conditions ne vont pas s’améliorer dans les 5 prochaines minutes, mais on peut voir au loin un peu de ciel bleu.

9h08 : La FIA confirme également que la voiture médicale a connu des conditions très difficiles : "L’équipe médicale signale la présence d’une importante quantité d’eau stagnante autour du circuit. Les conditions actuelles ne permettent pas de donner le départ de la course."

9h10 : La voiture médicale est de retour en piste, et les conditions semblent un peu meilleures qu’il y a quelques minutes. Néanmoins, certains virages montrent des flaques d’eau plutôt importantes, qui seront incompatibles avec un départ.

9h15 : Les commissaires commencent à balayer la piste pour évacuer l’eau, et il semblerait enfin que la météo commence à s’améliorer, malgré la forte pluie qui tombe encore près de la grille !

9h20 : On arrive désormais dans cette zone de flottement où la pluie s’est calmée, mais où la piste n’a pas encore assez évacué d’eau pour courir. Et avec un asphalte qui sèche très rapidement, il ne faut pas exclure que la piste soit bien plus sèche lorsque nous aurons atteint le moment du départ, qui se fera après un délai d’annonce minimal de 10 minutes.

9h25 : Zak Brown, PDG de McLaren, se montre optimiste pour les prochaines minutes : "Je pense qu’ils préparent la piste, on n’est pas loin de pouvoir partir. Ca va vite sécher, mais il pourrait y avoir d’autres averses." L’Américain assure que les pilotes veulent une procédure de départ normale, mais n’est pas certain que la FIA voudra les suivre : "Les pilotes pensent qu’ils vont faire un départ arrêté, je ne suis pas sûr que ce soit le choix de la sécurité, mais ils veulent le faire arrêté."

9h30 : Le tour de formation aura lieu dans dix minutes, à 9h40 !

9h36 : La FIA annonce "tour(s) de formation derrière la Safety Car". La procédure va donc dépendre des conditions en piste.

9h37 : Il n’y a pas de composé pneumatique obligatoire pour les pilotes.

9h38 : La direction de course envisage pour l’instant deux tours de formation derrière la Safety Car avant un départ arrêté. Mais cela sera confirmé par les retours des pilotes.

9h39 : Comme on pouvait l’imaginer, l’intégralité des 22 pilotes a chaussé les pneus intermédiaires. Certaines parties du circuit sont encore détrempées, d’autres ont commencé à sécher.

9h40 : C’est parti pour le premier tour de formation ! Celui-ci ne décompte pas de tours sur les 56 prévus pour la course, et si nous en voyons d’autres, ils réduiront le total disputé ensuite sous drapeau vert.

9h42 : Hadjar est dans les graviers ! Le Français revient en piste après avoir subi un coup de raquette sur de l’eau stagnante. Il a encore le droit de revenir vers sa place de grille. Lawson a eu un souci aussi.

9h43 : Verstappen a eu un problème pour accélérer sur sa voiture, et le peloton est au ralenti, c’est la confusion en piste.

9h44 : C’est maintenant Hamilton qui est au ralenti ! Son accélérateur ne répond pas ! Et Leclerc semble aussi avoir un problème !

9h45 : Verstappen est revenu derrière la Safety Car, et le peloton a ralenti, ce qui provoque une situation assez étrange actuellement. Le peloton s’étale presque sur la moitié du circuit, en trois parties.

9h46 : Hamilton est arrêté en ligne droite, sa voiture repart, mais Ocon et une Cadillac sont à l’arrêt ! La situation est étonnamment confuse. La procédure est arrêtée par un drapeau rouge.

9h47 : Tout le monde rentre au stand, et la procédure est tellement ratée que la Safety Car est en plein milieu du peloton ! C’est du jamais vu...

9h50 : Antonelli laisse penser qu’on ne verra pas beaucoup de roulage sur le mouillé : "La piste sèche à une vitesse folle".

9h55 : La règle stipule que si la procédure est suspendue par un drapeau rouge pendant le tour de formation, les pilotes repartiront dans l’ordre dans lequel ils sont rentrés au stand, ce qui serait très négatif pour Hamilton. Mais la direction de course pourrait considérer que le chaos a été trop important, et que la grille est remise dans son ordre initial.

9h57 : La FIA dit que l’ordre initial de la grille sera probablement utilisé, mais cela est précisément contraire au règlement. Les équipes qui seront défavorisées, notamment parce que Hamilton remontera en première ligne, pourraient totalement protester cette décision.

10h01 : Pour compléter cette règle, toutes les voitures qui rentrent derrière la Safety Car doivent repartir dans l’ordre, et toutes celles qui sont entrées avant la Safety Car doivent être remises à l’arrière de la file dans les stands. Lewis Hamilton est quant à lui rentré après la Safety Car, et cela crée surement de la confusion.

10h02 : C’est sûrement pour cette confusion que l’on attend encore un départ. Et l’ordre de la grille pourrait dépendre du type de départ, selon si les pilotes se replacent sur la grille pour un départ arrêté ou non.

10h05 : La FIA confirme que le départ se fera dans l’ordre original de la grille, annulant complètement la procédure précédente.

10h08 : Si la FIA annule la procédure précédente, c’est parce qu’elle a apparemment fait une erreur avec les données logicielles, au niveau du logiciel de mise en sécurité. La fédération a donc donné aux équipes une mise à jour à faire sur les voitures pour éviter qu’elles calent de nouveau dans le prochain tour de formation.

10h09 : Espérons que faire une mise à jour logicielle si près de la course ne cause pas des pannes sur certaines monoplaces.

10h13 : Les équipes replacent les voitures dans le bon ordre avant le second départ. A ce rythme, le départ pourra s’effectuer en pneus slicks...

10h18 : Les équipes enlèvent les voitures de la voie des stands pour les mettre vers les emplacements des stands, et les déplacent ainsi pour les faire grimper ou redescendre d’une place ou de plusieurs selon les besoins. Une procédure très lente puisqu’il n’y a pas énormément de place pour manœuvrer ces monoplaces, même avec les outils qui permettent de les déplacer.

10h22 : Alonso a demandé des pneus slicks tendres à son équipe pour le départ !

10h23 : La course va être lancée dans 10 minutes !

10h26 : Les pilotes remontent dans les voitures et l’on attend la confirmation d’un départ arrêté, mais ce devrait être le choix de la direction de course.

10h30 : On attend la confirmation du choix des slicks pour tous les pilotes, mais la piste a nettement séché.

10h33 : Les choix sont partagés ! Ferrari et McLaren ont choisi les pneus slicks, Red Bull est en intermédiaires, les Haas ont fait un choix de deux composés différents !

10h34 : Verstappen est en intermédiaires, Hamilton en tendres, Antonelli en intermédiaires, Leclerc en tendres, les McLaren e mediums, Russell et Hadjar en intermédiaires, Bortoleto en tendres et Lawson en intermédiaires pour le top 10 !

Tour 2 : Gasly est hors piste ! Verstappen pense qu’il peut rester en piste en intermédiaires ! Un deuxième tour de formation est lancé, et Hamilton dit que la piste est très humide, et que c’est dangereux ! Son ingénieur lui dit qu’il devra survivre les premiers tours.

10h38 : Et un départ arrêté va avoir lieu !

10h39 : Piastri rentre au stand, tout comme Bortoleto, Stroll, Hülkenberg et Pérez, qui aura fait deux arrêts ! Ces pilotes vont remettre les pneus intermédiaires !

Départ : Très bon envol d’Antonelli qui prend la tête, Verstappen a raté son départ ! Russell prend la deuxième place, et Lawson est quatrième derrière Verstappen !

Tour 3 : Hadjar est cinquième devant Sainz et Albon, Ocon et Lindblad, puis Piastri ! Les pilotes en pneus slicks sont à l’arrêt !

Tour 4 : Russell signe le meilleur tour en 1’51"144 et est à une seconde de son équipier, et Lawson se fait décrocher par Verstappen, mais il reste devant Hadjar. Ocon dépasse Albon, et Norris a passé Hamilton en mediums, il est e premier des pilotes en slicks, mais déjà à 30 secondes du leader ! Et Leclerc est appelé au stand pour chausser des intermédiaires, car il est dernier et doit changer son aileron avant car il a percuté Hülkenberg !

Tour 5 : Antonelli a 1"2 d’avance sur Russell et il signe le meilleur temps en 1’48"702 ! Verstappen est à 1"2, et a décroché Lawson, qui se bat contre Hadjar. En fond de classement, Alonso est à la bataille avec Hamilton, qui s’est loupé en attaquant Norris. Les pilotes en slicks tournent à 32 secondes au tour ! Hamilton dit que ses pneus slicks commencent à fonctionner et refuse de chausser des intermédiaires, maintenant qu’il a perdu du temps en piste.

Tour 6 : Antonelli a 2"2 d’avance sur Russell, qui est sous les attaques de Verstappen et se fait dépasser ! Lawson est quatrième devant Hadjar, et Sainz puis Ocon, Lindblad qui a passé Albon, et Piastri. Les deux Audi suivent devant Stroll et Pérez, et Norris. Les chronos des pilotes en slicks commencent à s’améliorer sérieusement. Leclerc a déjà dépassé Bottas et Colapinto. Ocon dépasse Sainz pour la sixième place !

Tour 7 : Antonelli a 2"5 d’avance sur Verstappen, et Russell est à 1"3 du Néerlandais. Hadjar a dépassé Lawson, Ocon est sixième devant Sainz, Lindblad, Albon et Piastri. Les pilotes en pneus slicks pointent à plus d’une minute, c’est véritablement une catastrophe pour ceux qui ont fait ce choix, et qui concèdent toujours près de 10 secondes au tour. Si bien que Leclerc est déjà revenu devant Hamilton !

Tour 8 : Verstappen est revenu à moins d’une seconde d’Antonelli ! Le Néerlandais est très rapide dans ces conditions, et il menace le leader, avec plus de 2 secondes d’avance sur Russell, qui dit que la piste ne sèche pas vite, et que c’est "bizarre" ! L’humidité ralentit visiblement le phénomène, et Norris, premier pilotes en slicks, est maintenant à 1 minute et 10 secondes d’Antonelli, mais il tourne à seulement 3 secondes du leader.

Tour 9 : Antonelli est sous la menace de Verstappen, et Russell est à 2"2, tandis que Hadjar est à 6 secondes et Lawson à 5 secondes du Français. Hülkenberg est le premier pilote en intermédiaires à rentrer chausser les slicks, en anticipant légèrement le crossover, c’est-à-dire le moment où les slicks deviendront plus rapides que les intermédiaires ! Il ressort en tendres en 14e place, largement devant Norris, et à 16 secondes de Pérez. Et Bottas est planté dans les graviers ! La Safety Car est déployée !

Tour 10 : C’est parfait pour les pilotes qui doivent chausser des pneus slicks, puisqu’ils rentrent tous ! C’est Hülkenberg qui a perdu des places en rentrant au tour précédent, il restera 14e. C’est une bonne nouvelle pour les pilotes qui avaient pris une minute de retard. Et l’on voit Norris et Alonso rentrer ! Le Britannique chausse les pneus durs pour aller le plus loin possible, et Leclerc a remis des pneus slicks tendres.

Tour 11 : Antonelli mène en pneus mediums devant Verstappen en tendres. Russell est troisième en mediums, Hadjar est quatrième en tendres devant Lawson en gommes dures. Ocon suit avec des tendres devant Lindblad en durs, Sainz en tendres, Bortoleto en tendres et Piastri en tendres. Stroll suit en durs devant Albon et Hülkenberg en tendres, Pérez en mediums, Hamilton en tendres qui n’est pas repassé par les stands, Norris en durs, Leclerc en tendres, et Alonso en durs. Gasly, Bearman et Colapinto ferment la marche en mediums.

Tour 12 : La Cadillac de Bottas est en train d’être enlevée, et la course va reprendre à la fin de ce tour ! C’est une course entièrement nouvelle qui commence, sur une piste encore piégeuse, et surtout avec des abords, goudronnés et en herbe, qui sont détrempés. Toute faute sera donc très punitive.

Tour 13 : C’est repart et Antonelli ne prend pas un très bon départ, Verstappen est dans son sillage ! Le Néerlandais attaque par l’extérieur et plonge à l’intérieur dans le deuxième virage ! Les deux pilotes sont côte à côte et le Néerlandais le dépasse ! Antonelli rate une sortie de virage et Antonelli le dépasse à son tour ! Derrière, Hamilton a gagné deux places. Sainz s’est accroché avec Bortoleto et a plongé au 18e rang.

Tour 14 : Meilleur tour en course pour Verstappen en 1’44"849, mais Russell s’accroche à lui ! Antonelli est proche, et Hadjar est à 1"7, tandis que Lawson est à 2 secondes. Ocon suit devant Lindblad, Bortoleto, Piastri et Hülkenberg.

Tour 15 : Verstappen accélère encore en 1’43"456, et il a 1"2 d’avance sur Russell. Antonelli a 1"1 de retard mais a creusé l’écart sur Hadjar à 2 secondes. Lawson décroche à 3"5 et Ocon le suit. Hamilton et Norris ont passé Stroll et sont 11e et 12e, tandis que Leclerc est 14e derrière le Canadien. Albon suit en 15e place devant Alonso.

Tour 16 : Verstappen améliore son meilleur tour en 1’42"227, et Russell suit à 1"5. Antonelli a le même retard, alors que plus loin, Bortoleto repasse déjà par les stands. Cela promeut Piastri à la huitième place devant Hamilton et Hülkenberg, Norris et Leclerc, qui a passé Stroll.

Tour 17 : Encore un meilleur tour pour Verstappen en 1’41"198, et l’écart sur Russell est de deux secondes. Antonelli suit devant Hadjar, Lawson et Ocon. Hamilton est revenu dans le sillage de Piastri, et Albon s’arrête aussi, comme Bortoleto. Et comme le Brésilien, il remplace ses tendres par des pneus durs, et il ressort devant l’Audi en 20e place !

Tour 18 : La piste continue de s’améliorer et Verstappen est toujours le plus rapide, avec un chrono de 1’40"980. Il a 2"6 de marge sur Russell, qui garde Antonelli à une seconde. Hadjar est à 5 secondes de l’Italien et a 6"8 de marge sur Lawson. Ocon et Lindlad sont proches derrière, et suivis de près par Piastri et Hamilton. Hülkenberg reste devant Norris et Leclerc.

Tour 19 : Verstappen continue à accélérer en 1’40"953, et son avance dépasse maintenant les 3 secondes sur Russell. Antonelli dit qu’il peut aller plus vite, alors qu’il est dans la seconde derrière son équipier. Mercedes demande à Russell comment vont ses pneus. Pérez repasse par les stands et repart 21 et dernier. Hamilton dépasse Piastri pour la huitième place. Et le pilote Ferrari enchaîne en passant aussi Lindblad !

Tour 20 : Verstappen n’accélère plus, alors qu’Antonelli est proche de Russell. Son équipe lui a dit de faire attention au rythme et qu’il tenterait quelque chose en matière de stratégie, mais l’Italien montre qu’il a le rythme pour passer.

Tour 21 : L’écart entre les deux leaders dépasse les 4 secondes, et Antonelli est maintenant collé à l’autre Mercedes ! Et Antonelli dépasse Russell pour la deuxième place ! Derrière, Hamilton se défait d’Ocon, et l’ingénieur de Piastri lui dit qu’il doit rester coller à la Ferrari, qui va "remonter les voitures devant". Mais il y a déjà deux pilotes entre Hamilton et l’Australien. Leclerc a passé Norris, mais les deux hommes sont toujours bloqués derrière Hülkenberg, qui est collé à Piastri. Bortoleto reçoit 10 secondes de pénalité pour avoir accroché Sainz.

Tour 22 : Verstappen a 5 secondes d’avance sur Antonelli, et Russell reste accroché à son équipier. Hadjar est à 6 secondes, et Hamilton prend la cinquième place en dépassant Lawson, mais il est à 11 secondes du Français. Ocon suit devant Lindblad, qui est décroché à 2 secondes de la Haas mais retient Piastri, Hülkenberg, Leclerc et Norris. Pérez repasse au stand une nouvelle fois, la Cadillac repart en pneus durs après 5 arrêts déjà.

Tour 23 : Antonelli n’arrive pas à revenir sur Verstappen mais roule dans des chronos proches du leader. Il a maintenant 1"7 de marge sur Russell. Hadjar est à 7 secondes et Hamilton est à 11 secondes. Leclerc dépasse Hülkenberg, et Norris en profite pour faire la même chose !

Tour 24 : Verstappen a 5"6 de marge sur Antonelli, et Russell est à 2"2 ! Piastri a passé Lindblad, et Leclerc en fait de même. Leclerc en fait de même. Mercedes annonce une averse à 10 kilomètres du circuit.

Tour 25 : Verstappen creuse complètement l’écart avec 2 secondes de mieux au tour, car Antonelli semble s’est raté et a failli devoir prendre la voie des stands ! Il en a même percuté le cône, et demande une vérification de son aileron avant. Le Néerlandais a 7"5 de marge et Russell est à 1"5.

Tour 26 : Verstappen frôle les 8 secondes d’avance. Lawson ne creuse plus l’écart sur Ocon et voit même le Français revenir à une seconde, avec Piastri, Leclerc et Norris dans son sillage.

Tour 27 : L’avance de Verstappen est de 8"3, et Russell est à 2"5. Hamilton commence à revenir sur Hadjar, qui est à 8"3 de Russell et a 9"5 d’avance sur la Ferrari. En fond de classement, Gasly s’est arrêté chausser des durs et repart avant-dernier derrière Bearman. Ocon a été dépassé par Piastri et a maintenant Leclerc derrière lui.

Tour 28 : Antonelli revient légèrement sur Verstappen sur le premier secteur, mais l’écart reste stable. Les deux pilotes prennent maintenant une seconde pleine au tour à Russell, alors que derrière, Hamilton revient à raison d’une seconde au tour sur Hadjar.

Tour 29 : On vient de dépasser la mi-course, et Verstappen a toujours 8"5 de marge sur son principal rival. Russell est à 4 secondes, Hadjar à 7s du Britannique, et Hamilton à 7"7. Lawson suit devant Piastri et Leclerc puis Norris, qui ont passé Ocon. Mais Leclerc s’arrête au stand et repart en pneus tendres en 13e place, derrière Colapinto !

Tour 30 : Verstappen a 8"9 d’avance sur Antonelli, qui a repris une demi-seconde de plus à Russell. Hadjar s’énerve à la radio en se demandant comment Hamilton peut lui reprendre une seconde au tour, et le Britannique est à 6"5. Piastri se défait de Lawson pour la sixième place. Ocon est rentré au stand et repart derrière Lindblad, qui y est passé aussi. Le Français s’est raté à l’entrée des stands. Leclerc dépasse Colapinto pour la 11e place.

Tour 31 : Verstappen a maintenant 9"4 d’avance sur Antonelli, qui a lui-même 5"3 sur Russell. Hadjar est à 10 secondes et voit Hamilton revenir à 4"5. Lawson s’arrête et repart devant Lindblad.

Tour 32 : Hadjar et Hamilton s’arrêtent au stand, après respectivement 18 et 32 tours en pneus tendres ! Alonso en fait de même après 18 tours en durs. Les McLaren dépassent les deux premiers cités, alors que Leclerc signe le meilleur tour en 1’40"906 ! Hadjar ressort sixième en tendres, et Hamilton septième en durs, avec 2"2 d’écart entre les deux pilotes. Alonso est 14e, et Colapinto, qui s’est arrêté aussi, reprend la piste 19e.

Tour 33 : Verstappen a 9"8 d’avance sur Antonelli, et Russell rentre au stand ! L’objectif est évidemment de couvrir l’undercut de Hadjar et Hamilton, et cela pourrait obliger les deux leaders à rentrer à leur tour. Le Britannique repart troisième devant les deux McLaren. Hülkenberg s’arrête aussi et repart juste derrière Alonso.

Tour 34 : Verstappen contrôle la course et s’arrête, suivi 10 secondes plus tard au stand par Antonelli. Ils ressortent tous les deux en tête, Verstappen en tendres et Antonelli aussi. Piastri s’arrête et repart neuvième, alors que Hamilton fait le meilleur tour en 1’40"178. Russell demande pourquoi il a été arrêté si tôt, puisqu’il ira au bout avec ces pneus, mais cet arrêt avait du sens puisque Hadjar et Hamilton auraient pu faire l’undercut.

Tour 35 : Verstappen a 10"6 d’avance sur Antonelli, qui a vu Russell revenir à 3"3. Hadjar est à 10"7 et a Hamilton dans son sillage, tandis que Leclerc est à 13 secondes. Norris s’arrête et repart derrière Piastri, mais contrairement à son équipier qui a chaussé des durs, il met des tendres. Bortoleto s’arrête, purge sa pénalité et repart dernier derrière Pérez.

Tour 36 : Antonelli reprend un peu de temps à Verstappen mais l’écart reste supérieur à 10 secondes, et celui avec Russell est de 3"7. Hadjar a repris un peu d’air sur Hamilton, qui se plaignait de ses pneus juste après avoir signé le meillur tour. Piastri a passé Lawson pour la septième place, et Norris et Lindblad complètent le top 10 devant Alonso, qui a passé Ocon.

Tour 37 : Les écarts sont stables dans le top 10, à l’exception de Norris qui revient sur Lawson à raison de deux secondes au tour.

Tour 38 : Hülkenberg a dépassé Ocon et Stroll dans la même manœuvre.

Tour 39 : Verstappen garde 10"3 d’avance sur Antonelli, qui a repoussé Russell à 4"5. Hamilton est toujours dans le sillage de Hadjar mais ne parvient pas à passer. Leclerc est plus lent que ces deux-là et pointe à 14 secondes de son équipier. Norris dépasse Lawson, et Alonso est à l’attaque sur Lindblad.

Tour 40 : Hamilton attaque Hadjar mais ne parvient pas à le dépasser ! Alonso manque quant à lui de vitesse pour aller chercher Lindblad, mais il plonge et prend la dixième place ! Lindblad se défend mais Alonso croise la trajectoire et passe !

Tour 41 : Verstappen creuse un peu l’écart et a maintenant 11"1 de marge, tandis que Russell est à 4"9 de son équipier Antonelli. Hadjar garde toujours Hamilton derrière lui, et Hülkenberg dépasse Lindblad.

Tour 42 : Verstappen est le seul avec Piastri et Bearman à tourner en 1’40, et son avance approche les 12 secondes. Hamilton est toujours coincé derrière Hadjar, tandis qu’Ocon repasse au stand et repart 17e derrière Bearman.

Tour 43 : La voiture de sécurité virtuelle est activée car Albon est arrêté en piste avec un problème de boîte de vitesses ! Colapinto et Sainz en profitent pour s’arrêter.

Tour 44 : Verstappen s’arrête également ! Antonelli joue la position en piste et passe devant le Néerlandais ! Hamilton passe aussi par les stands puisqu’il avait une très large avance sur Leclerc, qui s’arrête aussi. Hamilton ressort sixième entre les McLaren, et Leclerc neuvième derrière Lawson. Lindblad et Stroll se sont également arrêtés et restent 12e et 13e.

Tour 45 : Antonelli et Russell s’arrêtent finalement à leur tour alors que la VSC continue ! Verstappen reprend la tête et l’on n’aura pas le duel espéré. Hadjar s’arrête aussi et repart juste devant Piastri et Hamilton ! A noter que la voiture d’Albon n’a pas bougé, les commissaires ne l’enlèvent pas malgré la présence d’une grue juste derrière. Et la Safety Car est déployée !

Tour 46 : Piastri repasse par les stands,comme Norris, Lawson, Alonso et Hülkenberg. La grue sort retirer la voiture d’Albon, et l’on se demande pourquoi elle ne l’a pas fait sous VSC...

Tour 47 : Verstappen mène devant Antonelli et Russell, puis Hadjar, Hamilton et Leclerc. Piastri et Norris suivent devant Lawson et Alonso pour le top 10. Hülkenberg est 11e devant Lindblad, Stroll, Bearman, Colapinto, Ocon, Gasly, Sainz, Bortoleto et Pérez.*

Tour 48 : Les pilotes à un tour se dédoublent et le peloton se regroupe petit à petit derrière la Safety Car.

Tour 49 : Des voitures se dédoublent encore, Pérez dépasse la Safety Car au début de cette 49e boucle, sur les 55 qui sont à courir. Red Bull dit à Verstappen de faire attention à l’épaule de ses pneus, c’est-à-dire de limiter les grosses charges latérales et les passages sur les vibreurs en sortie de virages rapides.

Tour 50 : Antonelli a deux avertissements pour les limites de piste et, quand il est prévenu de cela, dit "mais je me bats contre Verstappen maintenant !". Et Russell s’arrête sur le côté ! La voiture du Britannique a lâché, tandis que Norris est dans les graviers au premier virage ! Pour Russell, c’est un rappel cruel de ce qui était arrivé à Hamilton il y a dix ans sur ce même circuit, et ce qui va possiblement lui coûter ses dernières chances de titre !

Tour 51 : Le replay montre que les pilotes ralentis par Russell ont freiné brutalement, et Norris a raté son freinage et est allé dans les graviers. Il est reparti 11e, ce qui promeut Lawson septième devant Alonso, Hülkenberg et Lindblad. Et la course va reprendre pour 4 tours !

Tour 52 : C’est reparti ! Verstappen accélère avant le dernier virage, et Antonelli se fait légèrement distancer ! Hadjar et Hamilton sont bien plus proches ! Lawson attaque Piastri mais la McLaren parvient à rester devant au bout de 3 virages ! Verstappen n’arrive pas à creuser l’écart pour l’instant, mais Hadjar est déjà un peu distancé ! Norris a passé Lindblad pour la dixième place.

Tour 53 : Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’38"423 mais ne reprend pas de temps à Antonelli. Hamilton dépasse Hadjar pour la troisième place ! Norris dépasse Hülkenberg pour la neuvième place.

Tour 54 : Verstappen a maintenant 1"3 d’avance sur Antonelli, qui a 1"8 de marge sur Hamilton. Leclerc se défait de Hadjar qui perd gros en cette fin de course ! Lindblad dépasse Hülkenberg pour la dixième place.

Dernier tour : Les écarts sont stables dans le top 4, mais Hadjar est sous la menace de Piastri, et Alonso est sous celle de Norris !

Arrivée : Verstappen s’impose et signe le meilleur tour en course en 1’38"220 dans sa dernière boucle ! Il bat le record de la plus longue attente pour un pilote entre deux victoires sur un même circuit, où il avait gagné sa deuxième course il y a neuf ans, et gagne aujourd’hui sa 72e.

Antonelli termine deuxième devant Hamilton, qui est sur le podium. Leclerc suit devant Hadar, et Piastri, puis Lawson, Alonso qui signe le meilleur résultat d’Aston Martin cette saison, Norris et Lindblad. Racing Bulls reprend sept points à Alpine et dépasse les 20 points de marge sur l’équipe d’Enstone.

Hülkenberg termine 11e devant Stroll, Colapinto, Bearman, Ocon, Gasly, Sainz, Bortoleto et Pérez, qui a fait sept passages par les stands !