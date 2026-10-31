Verstappen est frustré, Hadjar était ’plus à l’aise’ à la fin de la journée

Red Bull s’est placée dans le groupe de tête ce vendredi au Grand Prix du Mexique, alors que quatre équipes se tenaient en moins de sept dixièmes en EL2. Max Verstappen et Isack Hadjar étaient cinquième et sixième de la deuxième séance, tandis qu’Ayumu Iwasa, le réserviste qui a roulé en EL1, a réussi à atteindre le top 5 avec la voiture de Verstappen, un résultat très solide.

Verstappen n’était pas satisfait pour autant de ce qu’il a connu ce vendredi au volant de la RB22, sur un Autodromo Hermanos Rodriguez qui offre des défis particulièrement durs à surmonter en matière de préparation. Une préparation limitée à une séance pour lui.

"Aujourd’hui a été une séance difficile et nous aurions probablement pu faire un peu mieux, mais nous n’étions pas trop loin. C’est un type de défi différent ici car la haute altitude est toujours assez extrême" a déclaré Verstappen.

"C’est délicat avec l’adhérence et les glissades, mais je pense que tout le monde dira la même chose car on ne se sent jamais vraiment bien sur ce circuit. Il y a un peu de peaufinage à faire et nous avons juste besoin de trouver plus de rythme dans la voiture pour faire un vrai bond en avant."

"Nous avons aussi subi un petit peu de dégâts suite à l’incident avec Liam. Les Ferrari semblent rapides dans cette séance, c’est un circuit où vous devez avoir plus de performance à basse vitesse, donc cela devrait jouer sur leurs forces."

En effet, alors qu’aucun des deux pilotes n’était sur un tour rapide, ils se sont accrochés après une bataille de plusieurs virages. Bien que ce soit lui qui ait attaqué celui qui a été son équipier plus tôt dans la saison, Verstappen a attaqué le Néo-Zélandais en jugeant qu’il n’avait pas été intelligent.

"Eh bien, je ne pense pas qu’on puisse appeler ça de la malchance. Peut-être un comportement pas très intelligent, ce qu’il essayait de faire là. En fin de compte, cela ne va pas changer mon week-end, mais si j’étais lui, j’agirais un peu plus intelligemment. De plus, quand vous vous battez pour votre siège, ce n’est pas un comportement très intelligent."

Isack Hadjar a disputé les deux séances d’essais du jour, mais il a connu un problème mécanique qui l’a empêché de rouler comme il aurait souhaité le faire. Néanmoins, il a vécu des EL2 bien plus encourageants.

"Les EL1 ont été une séance délicate pour nous avec seulement quelques tours lancés au compteur, mais nous avons réussi à résoudre le problème rapidement et à faire du roulage long à la fin. Nous avons apporté de bons changements de réglages pour les EL2, ce qui s’est vu" a noté Hadjar.

"Je me suis senti beaucoup plus à l’aise dans la voiture et nous étions plus compétitifs. Il y a quelques détails que nous devons ajuster, mais le long relais a semblé bon jusqu’à présent. La journée a commencé un peu difficilement pour nous mais s’est terminée avec des points positifs. Je pense que nous pouvons être dans la bataille."

Iwasa n’a pas caché sa joie d’avoir signé une belle performance au terme d’une heure productive : "C’était génial d’être de retour en piste. En abordant une séance d’EL1, vous ne vous souciez pas vraiment du classement ou du temps au tour ; vous devez simplement vous concentrer sur le travail à accomplir."

"Cela faisait un petit moment depuis la dernière fois que j’avais piloté la voiture à Monza, mais j’ai vraiment pu ressentir les différences depuis lors. La voiture s’est bien comportée à la fois dans les virages à basse vitesse et à haute vitesse, ce qui m’a donné la confiance nécessaire pour attaquer à la limite."

"Elle semblait aussi rapide, ce qui rend toujours le pilotage plus amusant. Nous avons réussi à obtenir des retours clairs que nous conserverons pour le reste du week-end, c’était donc une séance solide pour moi."