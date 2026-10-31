Mercedes F1 se méfie de Ferrari, Vesti a impressionné à Mexico

Mercedes F1 a connu une très bonne première journée au Grand Prix du Mexique, même si c’est Ferrari qui a signé le meilleur chrono des deux premières séances d’essais libres. Kimi Antonelli a disputé les deux sessions et les a terminées à la deuxième puis à la quatrième place, tandis que George Russell était troisième en EL2. Frederik Vesti a impressionné en EL1 avec la troisième position.

Russell a salué le travail de Vesti dans sa voiture en EL1, car il a récupéré une monoplace avec une préparation bien faite, ce qui a permis au Britannique de se mettre directement dans le rythme et dans sa propre préparation.

"Fred a fait du très bon travail dans la voiture et nous a bien préparés pour mon heure d’essais ; c’était bien de prendre un rythme si rapidement après avoir manqué les EL1" a déclaré celui qui voudrait conserver une chance de titre ce week-end.

"Le Mexique est toujours un défi unique en raison de l’altitude et du faible niveau d’adhérence, et cela semble encore plus prononcé cette année. Nous avons utilisé des niveaux élevés d’appui sur la plupart des circuits en raison de la façon dont les voitures fonctionnent dans les lignes droites."

"Donc en venant ici, nous n’avons pas le même gain d’appui que ce que nous aurions normalement sur ce circuit. Cela rend la voiture particulièrement délicate à piloter, et il y a aussi le défi du temps de réponse du turbo à cette altitude."

"C’est incroyablement serré là-bas et chaque fraction de temps au tour va compter. Ferrari semble la plus forte pour le moment, ce qui n’est peut-être pas une surprise compte tenu des caractéristiques de ce circuit, mais je pense que cela pourrait tourner dans n’importe quel sens d’ici la Q3 demain. Nous devons tout maximiser car les écarts vont être très faibles."

Antonelli a lui aussi bien entamé son week-end avec 63 tours pour sa première journée sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, et il se sent préparé pour la suite du week-end avec des tests variés lors de ces deux heures de roulage.

"Tout d’abord, c’était bien de retour dans la voiture et de me sentir en bonne santé aujourd’hui. Ce fut un vendredi intéressant ici au Mexique ; ce n’est jamais facile d’avoir une lecture de la voiture, particulièrement lors des EL1 quand la piste a besoin d’un grand nettoyage" détaille Antonelli.

"Nous avons essayé quelques choses différentes entre les séances pour amener l’équilibre de la voiture dans une meilleure fenêtre, et il semble que nous ayons amélioré les choses pour les EL2."

"Il y a certainement d’autres choses que nous pouvons améliorer d’ici demain et nous avons du travail à faire cette nuit. Ferrari semblait très rapide, mais nous allons nous concentrer sur nous-mêmes, voir où nous pouvons trouver plus de performance et, espérons-le, nous placer dans une bonne position pour demain."

Vesti a été heureux de réussir une très bonne performance lors de son heure de roulage, notamment grâce à des relais en pneus tendres, ce qu’il n’a pas l’habitude de faire lors des essais en week-end qu’il dispute habituellement.

"J’ai fini ce tour en pneus tendres et je savais qu’il était bon car je voyais les deltas, et quand j’ai vu que j’étais troisième j’étais très heureux. J’ai beaucoup travaillé avec l’équipe, on a débuté le développement de cette voiture il y a deux ans, et faire un tel tour rapide et ce résultat avec signifie beaucoup" s’est félicité le Danois.

"Cela montre la confiance que toute l’équipe a en moi, que j’ai construite au fil des ans, car c’est rare que je puisse rouler en pneus tendres. J’ai fait des séances en pneus durs pour du travail de fond sans montrer ce que je pouvais, et je suis heureux d’avoir pu le faire ici à Mexico."

Interrogé sur ce que ce résultat pourrait lui permettre de gagner pour l’avenir, Vesti révèle qu’il est encore en train de se pencher sur la possibilité d’aller chercher un baquet de titulaire l’année prochaine. S’il ne donne aucune indication, il semble que seule Cadillac ait une place, et son nom ne semble pourtant pas évoqué par l’équipe.

"Le timing ne pourrait pas être meilleur pour ces EL1 à Mexico. Il y a des discussions au sujet d’un baquet, j’ai mes yeux sur ce baquet, et je pense que je serais très bon dans cette voiture, et être en Formule 1 serait mon rêve. J’ai très faim de réussir à arriver sur la grille."