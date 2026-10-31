Leclerc a vécu un vendredi ’délicat’ malgré ses chronos, Hamilton pense être ’prêt’ malgré son arrêt en piste

Ferrari a connu une journée très solide au Grand Prix du Mexique, avec le meilleur temps pour Charles Leclerc lors des deux séances libres. La seule frustration est venue d’un problème mécanique pour Lewis Hamilton. Mais le duo a effectué 102 tours et la SF-26 s’est montrée compétitive, malgré de faibles écarts. L’équipe admet qu’il reste du travail à accomplir pour s’assurer d’être compétitifs en qualifications ce samedi.

Durant les deux séances, Leclerc a signé le meilleur chrono. Vers la fin de la journée, il a tout de même pu utiliser les pneus médiums utilisés au début de la séance pour un long relais, complétant 35 tours en vue de la course.

"Dans l’ensemble, nos performances semblent tout à fait correctes mais nous devons encore travailler sur certains de nos facteurs limitants. C’était assez délicat en piste aujourd’hui, car la surface était glissante, nous allons donc travailler là-dessus pour trouver des améliorations pour demain" a indiqué Leclerc.

Le point négatif de la journée est survenu lors de la deuxième séance, lorsque l’équipe a pris la décision par précaution de demander à Hamilton d’immobiliser sa voiture sur le côté de la piste en raison d’un problème moteur qui l’a privé de puissance. Mais le Britannique n’est pas mécontent.

"Ce ne fut pas la journée la plus simple pour moi, car j’ai manqué du roulage en EL1 et j’ai ensuite dû m’arrêter tôt en EL2. Malgré cela, la voiture semblait rapide, c’est donc dommage que nous ayons dû nous arrêter avant d’avoir terminé le long relais" a déclaré Hamilton.

"Du point de vue des réglages, je ne pense pas que nous ayons besoin d’apporter trop de changements, car la voiture fonctionne bien. Nous allons analyser le problème ce soir et faire de notre mieux pour être prêts pour demain. Je suis prêt à tirer le meilleur parti de ce que nous avons."