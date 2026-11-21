Le Grand Prix de Las Vegas arrive à l’un de ses premiers points culminants, la séance de qualifications, avec un verdict chronométré qui va nous permettre d’en savoir davantage sur les forces en présence de ce week-end. George Russell semble très rapide en ce début de week-end, et Mercedes F1 a globalement un excellent rythme, et il semble que l’équipe soit favorite dans cette séance.

Mais il ne faudra pas oublier McLaren F1, avec un Lando Norris rapide depuis le début du week-end, tandis que Red Bull et Ferrari ont semblé très légèrement en retrait. En revanche, Alpine F1 et Racing Bulls semblent en mesure de se mesurer aux top teams sur un tour rapide, mais il n’y aura pas de place en Q3 pour tout le monde !

Près d’un quart de la grille sera pénalisé ce dimanche au départ de la course, avec cinq pilotes qui devront reculer, dont Kimi Antonelli et Oscar Piastri. Retrouvez l’ensemble des pénalités dans notre article dédié.

4h30 : Max Verstappen s’est distingué de manière très négative en EL3 par son comportement en piste, et il a été convoqué pour deux infractions au Code Sportif International. Le verdict des commissaires est encore attendu à cette heure.

Jacques Villeneuve, qui commente la F1 ce week-end pour Sky en Angleterre, a fait un commentaire acerbe au sujet du 2e incident, avec Russell.

"C’est amusant et passionnant à regarder ! Mais nous voulons voir cela en course, pas lors des essais libres. C’est inutile de la part de George. Une fois que vous avez perdu votre position en piste, tant pis pour vous. Si vous êtes George, vous vous faites dépasser – ce ne sont que des essais. D’accord, vous ne récupérez pas votre place ; vous avez perdu votre position, alors passez à autre chose."

Russell et Verstappen ont un passif, les deux pilotes s’étant livrés à une guerre des mots par médias interposés à la fin de la saison 2024. Mais après ce nouvel épisode de tension entre les deux hommes, Villeneuve a averti Russell qu’il aurait tout intérêt à ne pas se faire un ennemi de Verstappen.

"C’était un risque totalement inutile. Il ne vaut mieux pas se faire un ennemi de Max."

4h34 : Isack Hadjar a assuré qu’il n’a pas l’intention d’aller ailleurs que chez Red Bull, alors qu’il arrive près de la fin de sa première saison dans l’équipe, et prévient les jeunes pilotes de la filière qu’il ne faudra pas espérer le remplacer de sitôt.

4h38 : James Allison, le directeur de Mercedes F1, a révélé à quel point l’équipe avait souffert des quatre saisons difficiles vécues entre 2022 et 2025, avant de revenir au succès cette année avec les deux titres mondiaux.

4h41 : Alors que la FIA a confirmé le retour des V8 pour 2030, d’abord annoncé en début de semaine et officialisé par la fédération dans un communiqué ce vendredi, les patrons d’équipes ont réagi positivement à la réglementation qui arrivera pour la prochaine décennie.

4h45 : Alpine F1 a enregistré en cette fin de saison le départ de son pilote de réserve, Paul Aron. L’équipe a donc dû trouver des solutions pour garder un remplaçant en cas de problème pour un des titulaires.

4h48 : La Formule 1 a annoncé quant à elle l’arrivée de Nike en tant que partenaire à partir de la saison 2027, le géant du prêt-à-porter devenant un des fournisseurs officiels de vêtements pour la catégorie reine du sport automobile.

4h51 : Du côté de Ferrari, les tensions en piste se poursuivent... mais à Barcelone, lors de ses Finali Mondiali. Le pilote d’une 499P a percuté une ancienne F1 de Schumacher, la F2004, un accident qui va coûter pas mal d’argent aux propriétaires !

4h56 : La température de l’air est de 14 degrés, celle de la piste de 16 degrés.

5h00 : C’est parti pour les qualifications du GP de Las Vegas !

Q1 - 18 minutes

5h01 : Les Cadillac et les Haas sont les premières monoplaces en piste, mais les autres pilotes ne tardent pas à sortir.

5h02 : Gabriel Bortoleto va sortirparmi les derniers pilotes, avec les Alpine et Verstappen. Audi a démarré tardivement sa monoplace mais tout semble aller bien pour lui.

5h03 : Tous les pilotes sont en pneus tendres, bien que l’on pensait que les mediums pourraient être utilisés en Q1.

5h04 : Bortoleto n’est finalement pas sorti du garage, et il semble qu’il y ait un problème sur sa voiture.

5h05 : Rafael Câmara a raté son premier virage avec un tête-à-queue comme Oliver Bearman en EL3. C’est surprenant de voir le même souci sur les deux voitures.

5h06 : Valtteri Bottas et Sergio Pérez ont placé les Cadillac en tête, mais ça ne va pas durer. Lewis Hamilton s’est raté au virage 1.

5h07 : Isack Hadjar prend la tête en 1’36"116, battu par George Russell en 1’35"580. Kimi Antonelli se place deuxième, et Lando Norris prend le quatrième temps, tandis qu’Oscar Piastri se place troisième grâce à l’aspiration de son équipier.

5h08 : Verstappen signe le meilleur temps en 1’35"276. Liam Lawson se place troisième, entre les Mercedes !

5h09 : Hamilton en termine avec son premier chrono et se place septième, juste devant Arvid Lindblad. Et Bortoleto prend enfin la piste !

5h10 : Hadjar améliore à son tour et se place deuxième à moins de deux dixièmes. Lindblad est noté pour ne pas avoir respecté les drapeaux jaunes.

5h11 : Norris prend la tête provisoirement en 1’35"109, tandis que Russell se place troisième devant Hadjar et Lawson. Et Charles Leclerc fait encore mieux en 1’35"040 !

5h12 : Verstappen est passé très près du mur, tandis que les Alpine de Pierre Gasly et Franco Colapinto se positionnent respectivement neuvième et 11e.

5h13 : Hadjar est encore en piste mais il n’améliore pas son tour pour le moment.

5h14 : Antonelli prend à son tour la tête de la séance en 1’35"034, soit six millièmes de mieux que Leclerc.

5h15 : Câmara n’avait pas encore de temps et se place 16e, mais Pérez et Bortoleto et lui passent devant.

5h16 : Russell reprend la tête en 1’34"664, il se montre de nouveau très rapide. Carlos Sainz remonte en huitième place.

5h17 : Antonelli améliore mais reste deuxième à 0"020 de son équipier. Les Haas sont en piste, et Bearman va essayer de faire passer Câmara en Q2, puisqu’il partira du fond de grille.

5h18 : Bearman a très bien fait son aspiration, Câmara prend le 15e temps mais les deux Audi améliorent et il est de nouveau en zone d’élimination. Pérez ne progresse pas non plus.

5h19 : La Q1 arrive à son terme, et Stroll prend le 19e temps derrière Pérez. Alonso en termine avec le 19e temps seulement. A noter que Hamilton, éliminé l’an dernier en Q1, semble encore en difficulté et ne signe que le 13e temps.

Les éliminés sont Câmara, Pérez, Alonso, Stroll, Bottas et Bearman.

5h23 : Les commissaires ont enfin rendu leur verdict au sujet des enquêtes sur Verstappen pendant cette Q1. Le pilote Red Bull a été jugé responsable de la touchette avec Russell, mais il s’en sort bien en termes de verdict.

5h24 : Le départ de la Q2 est légèrement retardé, sans que l’on sache pourquoi.

5h25 : La Q2 va démarrer à 5h27.

Q2 - 15 minutes

5h30 : Lindblad a été relâché de son garage juste devant la Williams d’Albon. On peut imaginer que Racing Bulls écopera d’une amende.

5h32 : Hadjar signe un 1’35"292 comme première référence de cette Q2. Gasly et Colapinto, tout comme Lindblad, vont faire deux tours de préparation, et c’est le cas aussi des Williams.

5h33 : Verstappen en termine avec son premier tour de Q2 et il prend la tête en 1’35"249, 0"043 devant Hadjar.

5h34 : Colapinto prend le troisième temps et il est devancé par Gasly puis par Lindblad. Et Lawson prend le meilleur temps en 1’35"048 ! Lindblad se place quatrième, alors que Hamilton est derrière eux.

5h35 : Piastri prend la tête en 1’34"966, et Norris le troisième temps à 0"006 de Lawson. Leclerc est quatrième mais Antonelli et Russell passent juste devant lui.

5h36 : Hamilton se plaint de ne pas avoir de grip, et il semble déjà en difficulté pour aller en Q3, alors qu’il est provisoirement 13e. Le premier éliminé provisoire est Gasly, à 0"592 du meilleur temps.

5h37 : Verstappen améliore mais ne fait pas mieux que cinquième entre les Mercedes, à 0"196 du meilleur chrono. Hamilton a encore tiré tout droit.

5h38 : Hülkenberg s’est raté et laisse Bortoleto finir son tour, mais le Brésilien reste 15e. Antonelli améliore mais reste quatrième.

5h40 : Hamilton améliore son chrono et remonte huitième. Piastri a amélioré en 1’34"763.

5h41 : Russell fait encore mieux en 1’34"617, tandis que Norris améliore et se place à trois millièmes de Piastri. Hadjar améliore encore et remonte au cinquième rang.

5h42 : Leclerc était dans un tour rapide mais il a bloqué ses roues à la chicane et a abandonné son effort.

5h43 : Lawson donne l’aspiration à Lindblad, qui est en difficulté pour rester dans le top 10. Et Leclerc passe sous le drapeau à damier à deux secondes près ! Il n’aura pas d’autre tour rapide et pourrait regretter son erreur.

5h44 : Lawson reste quatrième et Lindblad remonte en quatrième position. Colapinto prend le sixième temps et Gasly se place en tête en 1’34"559 ! Verstappen fait encore mieux en 1’34"394. Hamilton améliore mais reste 12e, les deux Ferrari sont éliminées en Q2 !

Les éliminés sont Leclerc, Hamilton, Hülkenberg, Sainz, Bortoleto et Albon.

5h48 : Leclerc n’a pas caché sa frustration après la double élimination de Ferrari en Q2, et vous pouvez lire ses propos plein de désarroi, tenus il y a une poignée de minutes dans la zone médias.

Q3 - 13 minutes

5h50 : Il y a donc deux McLaren, deux Mercedes, deux Red Bull, deux Racing Bulls et deux Alpine en Q3 !

5h52 : Les pilotes sont en train de faire des tours de préparation pour mettre les pneus en préparation.

5h53 : Lindblad en termine avec un 1’35"862, et Lawson fait mieux en 1’35"274. Les autres pilotes sont dans un tour rapide, et Gasly est très rapide dans le premier secteur.

5h54 : Colapinto prend le troisième temps, et Gasly se place en tête en 1’35"105, un dixième devant Lawson.

5h55 : Antonelli fait mieux que le Français en 1’35"028, soit 0"077 de mieux. Russell boucle son chrono à son tour et fait encore mieux en 1’34"436, une demi-seconde devant son équipier.

5h56 : Norris fait encore mieux en 1’34"324, et Verstappen va plus vite en 1’34"151 ! Hadjar et Piastri se sont placés quatrième et cinquième devant Antonelli.

5h58 : Il reste 4 minutes dans cette Q3 et les pilotes reprennent la piste !

6h00 : Les McLaren et les Red Bull ressortent avec seulement 2 minutes au chrono. Elles ne feront qu’un tour de préparation, contre possiblement deux pour les autres.

6h01 : On a maintenant un peloton de voitures qui sont en train de zigzaguer et se dépasser car personne ne veut être en tête et donner l’aspiration à tous les autres !

6h02 : Tous les pilotes passent pour un dernier tour ! Antonelli lance son dernier tour 2 secondes avant le drapeau à damier !

6h03 : Les Red Bull n’améliorent pas, tout comme Piastri, et Hadjar abandonne son tour. Norris améliore le deuxième secteur.

6h04 : Verstappen ne progresse pas, et Piastri non plus. Norris fait mieux mais ne bat pas Verstappen, et Russell le dépasse ! Antonelli prend le meilleur temps en 1’33"893 mais il est pénalisé ! Lindblad prend le sixième temps, Lawson le huitième devant les Alpine.

Verstappen sera donc en pole devant Russell, puis Norris et Hadjar. Lindblad sera cinquième devant Antonelli. Lawson sera septième devant Gasly et Colapinto, puis Leclerc qui sera dixième au départ et Hamilton 11e. Qualifié septième, Piastri reculera au 17e rang.