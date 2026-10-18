’Je devais changer’ : quand Wolff a abandonné son ’leadership’ toxique

Toto Wolff a révélé l’une des leçons clés qu’il a tirées de la façon dont il a géré la baisse de forme de Mercedes après sa série de titres mondiaux, alors que l’équipe peinait à trouver de la performance durant l’ère des voitures à effet de sol. Fin 2023, il admet être allé trop loin dans ses commentaires, ce qui a entraîné l’annonce de démission de son directeur technique et cadre de longue date, James Allison.

Bien qu’il ait réussi à convaincre l’ingénieur de rester, il explique que cet épisode lui a fait comprendre que son management était parfois trop agressif, et qu’il devait changer pour redonner confiance à son équipe.

"Il y a quelques années, nous avons remporté huit championnats constructeurs d’affilée et soudainement le règlement a changé et nous nous sommes vraiment effondrés" a déclaré Wolff. "Maintenant, quand vous regardez les statistiques dans 20 ans, les gens vont se dire que ce n’était pas si mal parce que nous avons gagné huit fois d’affilée."

"Premier-premier-premier-premier-premier-premier-premier-premier, deuxième-troisième-quatrième-deuxième, ça ne ressemble pas à des perdants sur l’ensemble. Mais à l’époque, c’était vraiment difficile à vivre."

"J’ai James, cet incroyable directeur technique, c’est le meilleur que ce sport ait jamais vu. Il est aussi comme un frère d’armes pour moi, et je lui ai mis de la pression et encore de la pression, parce que la pression est la façon dont j’ai fonctionné dans l’organisation, en plaçant les attentes si haut."

"Et je suis arrivé à une situation où nous avons perdu une autre course que nous espérions gagner, Brésil 2023. Nous avons gagné au Brésil lors d’une année qui était vraiment mauvaise. L’année suivante, la saison est assez moyenne, nous allons au Brésil, notre attente est ’c’est là que notre voiture est bonne, c’est là que les pilotes pilotent bien, nous devons gagner’."

"Et ce fut une immense déception. Nous étions nulle part. Et à la fin de la course, je suis tombé dans le piège d’un journaliste qui m’a dit ’est-ce que cette voiture mérite de gagner ?’, et j’ai répondu ’non, elle ne mérite pas de gagner’."

"Mon directeur technique et mon designer en chef ont dit qu’ils avaient regardé cela sur Sky F1 et qu’ils avaient pensé que je m’adressais directement à eux, ce qui d’une certaine manière était le cas."

L’Autrichien a déclaré que ses commentaires ont poussé Allison à décider qu’il en avait assez et qu’il devait quitter Mercedes, au point d’annoncer à l’Autrichien qu’il démissionnait de l’équipe, ayant atteint une limite.

"Je suis revenu et mon allié dit ’je démissionne, je ne peux plus supporter ta pression. Comment penses-tu que je me sente ? Penses-tu que je ne me mets pas moi-même la pression pour essayer de réussir ? Si tu penses que tu détestes la situation, peux-tu imaginer à quel point je la déteste ? Je suis responsable de la partie technique’."

Wolff a travaillé dur au cours des semaines qui ont suivi pour convaincre Allison de changer d’avis, le directeur technique finissant par signer un nouveau contrat pour prolonger avec l’équipe en marge de la saison 2024.

"Fondamentalement, je devais changer. Je ne pouvais pas continuer ce qui était mon mode opératoire depuis 30 ans : de la pression constante, de la pression constante, de la pression constante et la notion d’autorité bienveillante. C’est quelque chose que j’ai appris de Lewis Hamilton."

"Il m’a appris que si vous réalisez que vous avez pris les mauvaises décisions ou que vous avez peut-être agi de la mauvaise manière, vous devez changer. Et si vous cherchez activement à changer, vous changerez. Donc quand il s’agit du style de leadership, de l’adaptabilité, c’est un moment où j’ai dû changer."

Bien qu’on dise souvent que c’est dans l’échec qu’on apprend le plus, notamment en Formule 1, Wolff admet que les débriefings qui suivent les mauvais week-ends poussent à une introspection bien plus douloureuse que ceux qui suivent des succès.

"Nous avons un débriefing d’après-course le lundi. Vous revenez rarement et dites lors du débriefing ’pourquoi avons-nous gagné ?’, mais l’inverse ’pourquoi avons-nous perdu ?’. C’est le moteur et cela mobilise une force immense."

"Quand vous gagnez, peu de gens réfléchissent vraiment à la raison pour laquelle ça s’est bien passé, mais ce genre d’introspection dans la défaite est extrêmement important. Pendant que vous êtes dans un moment de douleur, il est très difficile de vous dire ’c’est un bon exercice’, parce que vous ne savez pas quand ça se termine."

"Vous le savez après coup, vous réfléchissez et vous dites ’c’était si important, je me suis remis en question, je suis arrivé aux bonnes conclusions’, et cela a duré un mois ou six mois. Mais pendant que vous êtes dedans, c’est tellement difficile de vous le rappeler."

"Aujourd’hui, vous pouvez lire Instagram et vous lisez toutes ces choses sur le fait d’être mis à terre, de se relever, d’être mis à terre et de se relever, mais après la dixième fois que vous êtes mis à terre, la chose motivationnelle d’Instagram ne vous aide plus."

"En tout cas, ça ne marche pas pour moi ! Il s’agit donc de traverser ces expériences, et quand c’est vraiment difficile, c’est là que vous faites les plus grands progrès."