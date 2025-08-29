GP des Pays-Bas, EL1 : Norris et McLaren F1 devancent des rivaux surprenants

Après quatre semaines de pause, la F1 est de retour ! Le Grand Prix des Pays-Bas débute à Zandvoort avec les Essais Libres 1, l’occasion pour les teams de retrouver la piste sinueuse, et pour les pilotes de reprendre leurs marques au volant de leur monoplace.

La piste est évidemment un peu verte, car la pluie s’est abattue lourdement sur Zandvoort hier et qu’elle est souvent balayée par des vents importants. Pour le moment, il ne pleut pas dans ce coin des Pays-Bas, mais des averses sont attendues plus tard dans la journée, peut-être demain, et très probablement dimanche.

12h10 : Seules trois équipes ont apporté des nouveautés, et celles-ci sont minimes. Alors que le travail sur 2026 bat son plein, les évolutions seront de moins en moins nombreuses. Red Bull apporte un aileron avant modifié, Alpine a des ailettes d’écopes de freins arrière revues et Sauber a également modifié des pièces autour de ces écopes arrière.

12h16 : L’objectif de cette séance consistera à trouver de bons réglages sur le sec, mais aussi d’anticiper la venue de la pluie, afin d’avoir une monoplace performante dans tous les types de conditions. Les séances sous la pluie, s’il y en a, permettront alors de valider le choix de set-up.

12h21 : A noter que la vitesse dans les stands a été relevée à 80 km/h au lieu des 60 anciennement en vigueur. Une décision qui pourrait permettre davantage d’arrêts au stand mais qui semble toutefois discutable sur le plan de la sécurité, dans une des voies des stands les plus étroites de la saison.

12h24 : Aston Martin a présenté une toute nouvelle Safety Car, qui fait ses débuts ici ce week-end. Il s’agit d’une évolution de la précédente voiture de sécurité, qui se base cette fois sur la Vantage S. Elle développe 680 km/h et 800 Nm de couple pour une vitesse maximale de 325 km/h !

12h30 : C’est parti pour le Grand Prix des Pays-Bas !

12h35 : Oscar Piastri signe la première référence en 1’12"678, devant Max Verstappen et Lando Norris.

12h37 : Nico Hülkenberg et Lewis Hamilton se placent dans le top 5 devant les Racing Bulls, tous ces pilotes sont en pneus mediums. Seul Yuki Tsunoda, actuellement dixième, est en gommes dures.

12h38 : En pneus durs toujours, Tsunoda remonte quatrième, tandis que Carlos Sainz s’intercale entre les Racing Bulls. Et Fernando Alonso prend la main en 1’12"577.

12h40 : Verstappen prend la tête en 1’12"101, et Alex Albon se place deuxième.

12h41 : Sainz remonte deuxième et Tsunoda part à la faurte dans les graviers, heureusement sans conséquence. Andrea Kimi Antonelli est lui aussi dans les graviers, et sa voiture est coincée ! Le drapeau rouge est déployé.

12h49 : La séance reprend après pratiquement dix minutes d’interruption.

12h51 : George Russell prend le deuxième temps, et Norris remonte en troisième position malgré une erreur.

12h53 : Les erreurs se multiplient dans cette première séance, et Sainz a tiré tout droit au même virage ou Norris s’est loupé, sans conséquences heureusement.

12h55 : Albon prend la troisième place provisoire devant Norris, et Piastri met tout le monde d’accord en 1’11"794, à plus de deux secondes de la pole de l’an dernier, et à trois secondes du record.

12h56 : Isack Hadjar s’empare du sixième temps, et Norris se relance en piste.

12h57 : Nico Hülkenberg est le seul à avoir chaussé les softs pour son tour rapide et il s’est placé dixième. Mais les pilotes McLaren sont à leur tour en pneus à flancs rouges.

12h59 : En toute logique, Norris améliore largement en 1’10"278 ! Il arrive à un peu plus d’une demi-seconde de la pole de 2024.

13h00 : La mi-séance est atteinte, et Piastri se place à 0"422 de son équipier.

13h03 : Sainz se place troisième à 1"2 en gommes tendres, juste devant Hülkenberg.

13h04 : Plus inquiétant pour Ferrari, Charles Leclerc et Lewis Hamilton sont derrière la Sauber de l’Allemand, et devant celle de Gabriel Bortoleto.

13h05 : Albon est le premier à se hisser sous la seconde de retard face à Norris, à 0"981 du Britannique et à une demi-seconde de Piastri. Pierre Gasly prend la cinquième place provisoire, tandis que Piastri revient à 0"292 de Norris.

13h06 : Alonso remonte au troisième rang, à une demi-seconde de Norris. Les progrès vus en Hongrie sur un circuit sinueux aux virages rapides semblent se confirmer sur ce type de tracé pour Aston Martin.

13h08 : Gasly a gêné Franco Colapinto puis il était à l’arrêt sur la trajectoire en sortie de virage, Hamilton l’a évité de peu. A voir si la direction de course va s’emparer de cette manœuvre dangereuse.

13h09 : Des ondées apparaissent au large de la côte sur laquelle se trouve Zandvoort. La FIA prévoit de grosses averses cet après-midi.

13h11 : Verstappen signe un premier chrono en gommes tendres, et il se place cinquième à 0"940 de Norris.

13h13 : Leclerc s’agace déjà à la radio : "Mon opinion est que l’on doit se concentrer sur ce qu’on fait actuellement. On est à des kilomètres de là où on devrait. A des kilomètres."

13h18 : Les pilotes sont de retour en pneus mediums pour la fin de séance, avec des tests de longs relais qui pourraient ne pas avoir lieu cet après-midi en EL2.

13h22 : Stroll améliore et prend le troisième temps à 0"501 de Norris, soit 0"062 de mieux qu’Alonso.

13h27 : Russell est passé par les graviers au virage de Tarzan, il s’excuse auprès de son équipe et repart sans dégâts.

13h30 : C’est la fin de ces EL1 du GP des Pays-Bas !

13h33 : Verstappen est sorti de piste après la fin de séance ! Sa RB21 n’est pas abîmée mais le Néerlandais est tanké dans les graviers !

Norris et Piastri reprennent la saison là où ils l’avaient laissé, aux deux premières places du classement. Le Britannique semble plus à l’aise mais le week-end est encore long et pourrait s’avérer piégeux.

La surprise vient pour l’instant des plus grands concurrents de McLaren, puisqu’il s’agit des pilotes Aston Martin, Stroll devant Alonso. Albon est cinquième devant Verstappen, qui est sixième à près d’une seconde.

Russell suit devant Sainz, Bortoleto et Gasly pour le top 10. Lawson et Hadjar suivent pour Racing Bulls devant Hülkenberg, et les Ferrari de Leclerc et Hamilton qui manquent de performance, de manière inquiétante selon le Monégasque.

Esteban Ocon, Colapinto et Oliver Bearman suivent devant Antonelli, qui n’a fait que six tours avant sa sortie de piste. On se retrouve un peu avant 16h pour les EL2 et possiblement de la pluie !