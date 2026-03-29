Hamilton révèle le problème de sa Ferrari lors du GP du Japon

Deuxième après l’intervention de la voiture de sécurité provoquée par l’accident d’Oliver Bearman, Lewis Hamilton semblait en position idéale pour jouer les premiers rôles au Grand Prix du Japon. Pourtant, la course du pilote Ferrari a rapidement tourné à la frustration.

Incapable de défendre sa position face à ses rivaux, le septuple champion du monde a progressivement reculé dans la hiérarchie pour finalement franchir la ligne d’arrivée à une décevante sixième place, identique à sa position de départ.

En cause, un problème majeur révélé par le Britannique : un manque criant de puissance tout au long de l’épreuve, et plus particulièrement lors du deuxième relais.

Dépassé par ses adversaires et même par son équipier Charles Leclerc, Hamilton s’interroge désormais sur l’origine de cette défaillance inexpliquée, entre souci mécanique et perte de performance plus globale.

"Au final, c’était plutôt catastrophique, car j’étais troisième et j’ai fini par reculer. Je dois absolument comprendre d’où vient cette perte de puissance. J’ai vraiment manqué de puissance, surtout pendant le deuxième relais. Mais pendant la majeure partie de la course, je n’arrivais pas à suivre le rythme, faute de puissance."

"J’étais à fond et je gérais ma voiture comme on me l’avait demandé, mais pour une raison inconnue, j’ai manqué de puissance aujourd’hui. Je dois donc déterminer s’il y a un problème avec la voiture ou non. Malgré tout, on a marqué des points."

Comme lors des deux derniers Grands Prix, Hamilton s’est livré à une lutte roue contre roue avec son équipier, Charles Leclerc. Le Monégasque a terminé troisième aujourd’hui.

"Ce n’était pas vraiment une grande bataille. Charles avait plus de puissance que moi aujourd’hui, alors que nous avions la même voiture. Je dois comprendre pourquoi. Il a fait du bon travail pour terminer troisième, mais je manquais clairement de chevaux pour lui résister."

Il a conclu sur une note plus positive.

"J’ai généralement pris du plaisir à piloter, donc je dois vraiment essayer de comprendre. J’ai bien géré mes pneus, mais je n’avais tout simplement pas le rythme pour suivre."

"Ce n’est jamais agréable de se battre pour rester dans le peloton. Même avec des pneus neufs, je n’y arrivais pas, niveau puissance, je n’arrivais pas à rester devant les autres, ce qui était vraiment déroutant. A part ça, c’était un très bon week-end même si nous devons encore travailler pour réduire l’écart en qualifications. En course, c’est de mieux en mieux."