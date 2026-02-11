Verstappen a fait ’de nombreux tests’ avec plus de 700 kms à Bahreïn

Max Verstappen a signé le deuxième temps de la première journée des essais de Bahreïn en cette pré-saison de F1 2026, et le pilote Red Bull a été le plus productif avec 136 tours bouclés, soit plus de 730 kilomètres à lui tout seul.

Outre cette assiduité au volant, il a aussi effectué les longs relais les plus solides de la journée, dans un contexte où Toto Wolff a assuré que le V6 hybride de Red Bull Powertrains Ford est le plus performant.

"Nous avons passé une bonne journée aujourd’hui, nous avons effectué de nombreux tours et testé différents programmes" s’est félicité Verstappen. "Le moteur Red Bull Powertrains Ford est encore un projet tout nouveau, comparé à d’autres, il y a donc beaucoup à apprendre et à découvrir avant la première course."

"Nous avons effectué de nombreux tests que nous pourrions rencontrer pendant un week-end de course, cela peut être plus simple pour un motoriste qui est dans le métier depuis longtemps, mais quand on est nouveau, il faut tout tester. Bien sûr, nous avons également effectué beaucoup de tours normaux."

"Tout le monde suit des programmes complètement différents, nous ne nous concentrons donc pas sur les temps au tour et le classement, mais plutôt sur la compréhension de la voiture et des pneus. C’est un circuit complètement différent de celui de Barcelone, c’est donc bien de pouvoir faire cette comparaison."

Verstappen laissera la place à Isack Hadjar demain au volant de la RB22, et il reviendra en piste vendredi pour boucler un programme qui va être encore concentré sur l’apprentissage de la voiture, en attendant de viser encore plus la performance.

"En résumé, tout s’est bien passé aujourd’hui et nous n’avons pas rencontré de problèmes, ce qui était le plus important. Je peux donc maintenant me concentrer sur vendredi pour voir ce que nous pouvons encore apprendre."