Horner multiplie les apparitions dans les paddocks et entretient le mystère

Christian Horner poursuit sa tournée des paddocks. Aperçu récemment en MotoGP, l’ancien patron de Red Bull a cette fois fait une apparition remarquée lors du Monaco ePrix de Formule E, où il a multiplié les confidences sur sa nouvelle vie loin de la pression quotidienne de la Formule 1. Désormais libre de tout engagement contractuel après l’expiration de sa clause de non-concurrence, le Britannique de 52 ans semble prendre le temps d’observer différents horizons du sport automobile, tout en alimentant naturellement les spéculations autour d’un éventuel retour au premier plan.

Écarté de Red Bull en juillet 2025 après plus de vingt ans à la tête de l’écurie, Christian Horner avait quitté l’équipe avec un immense palmarès : huit titres mondiaux pilotes et six couronnes constructeurs. Quelques mois plus tard, en septembre, un accord financier estimé à 80 millions d’euros avait été conclu avec le groupe autrichien.

Selon plusieurs informations concordantes, cet accord comprenait également une clause de non-concurrence qui empêchait Horner de rejoindre immédiatement une autre structure en Formule 1. Celle-ci a officiellement expiré le 8 mai dernier, ouvrant désormais la voie à un retour plus concret dans le paddock.

Après une visite du paddock MotoGP le mois dernier aux côtés du président-directeur général de la F1, Stefano Domenicali, Horner a poursuivi ses apparitions publiques à Monaco, cette fois en Formule E.

Interrogé sur la grille avant la première course du week-end monégasque, l’ancien directeur de Red Bull a expliqué profiter pleinement de cette période de transition pour découvrir d’autres disciplines du sport automobile.

"C’est ma toute première course de Formule E, donc je suis ici pour apprendre," a-t-il confié au diffuseur officiel de la discipline. "C’est vraiment agréable d’être sur une course où il n’y a absolument aucune pression."

Horner a poursuivi : "Je vais simplement profiter du week-end et en apprendre un peu plus sur ce championnat. C’est une excellente opportunité de découvrir d’autres formes de sport automobile. Il y a énormément de visages issus du monde de la Formule 1 ici."

Questionné sur un éventuel futur projet alors qu’il arpentait la grille monégasque, le Britannique a insisté sur le fait qu’il savourait avant tout cette parenthèse loin de l’intensité habituelle de la F1.

"Je profite d’un peu de temps libre et, comme je l’ai dit, c’est vraiment agréable de n’avoir absolument aucune pression," a expliqué Horner. "D’habitude, lorsque vous êtes sur cette grille, vous êtes préoccupé par les deux heures qui vont suivre. Moi, je suis simplement ici pour en apprendre un peu plus sur la Formule E."

"Je suis venu comme invité des dirigeants de Liberty Global, et c’est formidable de voir comment ce championnat se développe," a-t-il ajouté.

Depuis son départ de Red Bull, les spéculations vont bon train concernant sa prochaine destination. Son nom a notamment été associé à Alpine, mais également au MotoGP dans un rôle de dirigeant exécutif. Refusant de répondre concrètement à ces nombreuses rumeurs, Horner assure avoir surtout profité de cette coupure inédite dans sa carrière.

"Oui, je suis allé voir le MotoGP pour découvrir les motos, je suis allé à quelques matches de Coventry City car ils sont montés en Premier League, donc ça m’a occupé de suivre ces gars-là," a-t-il raconté.

"Et oui, pour la première fois depuis 30 ans, j’ai eu un peu de temps libre, principalement avec ma famille, donc ça a été bénéfique."

À Monaco, Horner a également été aperçu en discussion avec le pilote Williams Carlos Sainz et son ancien pilote chez Red Bull Racing, Mark Webber.

Si sa présence dans le paddock MotoGP lors du Grand Prix d’Espagne à Jerez avait alimenté les rumeurs d’une arrivée dans le championnat moto, notamment depuis le rachat du MotoGP par Liberty Media l’an dernier, cette visite relevait surtout du loisir, Horner conservant des liens étroits avec Liberty en vue d’un possible retour en Formule 1.

Ces derniers mois, Alpine apparaît comme la piste la plus crédible pour un retour du Britannique en F1. L’écurie française a confirmé en janvier qu’un groupe d’investisseurs, incluant Horner, faisait partie des parties intéressées par le rachat des 24 % détenus par Otro Capital dans l’équipe. Le conseiller exécutif d’Alpine, Flavio Briatore, a également confirmé lors du Grand Prix de Chine que Mercedes s’intéressait aussi à cette participation.

Mais Alpine n’est pas la seule option évoquée. Au mois de mars, plusieurs informations indiquaient également que Horner demeurait dans la course pour un rôle chez Aston Martin. Le Britannique serait notamment en contact régulier avec le président exécutif de l’équipe, Lawrence Stroll, qui souhaiterait le faire venir dans un rôle proche de celui de directeur général.

Un scénario qui verrait Horner retrouver un ancien proche collaborateur : Adrian Newey, désormais actionnaire d’Aston Martin après son départ de Red Bull l’an dernier.