Vettel se sépare de sa plus fidèle collaboratrice, Roeske de retour en F1 ?

Sebastian Vettel tourne une page importante de son après-carrière en Formule 1. Le quadruple champion du monde vient de mettre un terme à sa longue collaboration avec Britta Roeske, son attachée de presse historique, qui l’accompagnait depuis ses débuts chez Red Bull Racing en 2009. Une séparation qui marque la fin d’un duo particulièrement discret mais influent dans le paddock, alors que l’Allemand poursuit désormais une vie loin des Grands Prix, entre engagements environnementaux, apparitions ponctuelles en sport automobile et nouveaux projets personnels.

Retiré de la Formule 1 depuis la fin de la saison 2022 après ses passages chez Ferrari puis Aston Martin, Vettel reste toutefois une personnalité très présente dans l’univers du sport automobile. Son implication dans différentes causes, ses retours occasionnels dans le paddock et ses projets hors compétition entretiennent régulièrement l’intérêt autour du pilote allemand. Le départ de Britta Roeske, qui gérait sa communication depuis plus de quinze ans, constitue ainsi un changement notable dans l’organisation entourant l’ancien pilote Red Bull.

Selon une information publiée par le média allemand F1 Insider, Britta Roeske va désormais "entamer un nouveau chapitre professionnel". Dans une déclaration, l’attachée de presse a également qualifié sa collaboration avec Vettel d’expérience "marquante et enrichissante" aussi bien sur le plan personnel que professionnel.

Roeske travaillait aux côtés de Sebastian Vettel depuis sa première saison complète avec Red Bull Racing en 2009. Elle avait continué à accompagner le pilote allemand après son départ de la Formule 1 il y a bientôt quatre ans. Cette semaine, elle n’a toutefois pas répondu aux sollicitations des médias concernant cette séparation mais il se dit que Roeske souhaite revenir à plein temps dans le paddock de la F1, auprès d’une équipe.

Avant de rejoindre Red Bull en 2005, Britta Roeske avait déjà évolué dans le paddock de la F1 en travaillant pour Renault F1, devenue aujourd’hui Alpine. Elle faisait partie des figures les plus reconnues de la communication dans le milieu des Grands Prix.

Une nouvelle structure devrait désormais prendre en charge les relations publiques de Vettel pour ses futures activités médiatiques et professionnelles.

Depuis sa retraite sportive, Sebastian Vettel s’est fortement investi dans les questions environnementales et sociétales. L’Allemand de 38 ans a multiplié les initiatives autour de la durabilité et continue d’effectuer des apparitions ciblées lors de certains week-ends de Grand Prix.

En 2023, Vettel avait notamment été aperçu au Grand Prix du Japon dans le cadre d’une campagne consacrée à la protection des abeilles. L’année suivante, lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola, il avait également rendu hommage à Ayrton Senna à l’occasion du 30e anniversaire de la disparition du triple champion du monde brésilien.

Ce week-end-là, Vettel avait pris le volant de la McLaren MP4/8 de Senna dans sa configuration 1993, alimentée avec un carburant durable, lors d’une démonstration particulièrement remarquée (photo ci-dessous).

L’ancien pilote Ferrari a également investi dans l’équipe allemande de SailGP depuis son retrait de la Formule 1 et s’était rendu au Grand Prix du Brésil en 2024 et 2025 à Interlagos. Plus récemment, sa dernière apparition publique remonte au marathon de Londres le mois dernier, qu’il a couru au profit de la Brain & Spine Foundation ainsi que du Grand Prix Trust. Vettel y avait signé un chrono inférieur à trois heures.