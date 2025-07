Verstappen résiste aux pilotes McLaren F1 et gagne le Sprint en Belgique

Alors que débute la deuxième journée à Spa-Francorchamps, c’est l’heure du Sprint du Grand Prix de Belgique de F1. La première journée a vu Oscar Piastri dominer mais faire quand même quelques erreurs, comme beaucoup de pilotes, sur une piste toujours piégeuse.

L’Australien de McLaren a donc signé la pole du Sprint devant Max Verstappen, tandis qu’on retrouvera Lando Norris et Charles Leclerc en deuxième ligne. La surprise vient de la suite du classement, avec Esteban Ocon et Carlos Sainz en troisième ligne, devant Oliver Bearman et Pierre Gasly.

Isack Hadjar complète un triplé français dans le top 10 en neuvième position, et il sera aux côtés de Gabriel Bortoleto sur la grille au départ. Liam Lawson est 11e et partage la sixième ligne avec son ancien équipier chez Racing Bulls, Yuki Tsunoda.

George Russell n’est que 13e devant Fernando Alonso et Lance Stroll puis Alex Albon. Nico Hülkenberg est 17e et devance Lewis Hamilton, qui manquait de rythme et a effectué un tête-à-queue dans son deuxième run. Enfin, la dernière ligne de cette grille est composée de Franco Colapinto et Andrea Kimi Antonelli, qui est sorti de piste pendant la SQ1.

11h40 : Pierre Gasly a eu un souci dans son tour de mise en grille, et son ingénieur lui a demandé de ramener la voiture au stand. Mais le Français est allé directement sur la grille, et l’on ne sait pas si cela lui posera problème.

11h44 : Colapinto s’élancera des stands, car Alpine a annoncé avoir brisé les conditions de Parc Fermé de la voiture en changeant des réglages.

11h47 : La monoplace de Pierre Gasly est ramenée au stand ! Il y a donc bien un problème pour le Français. S’il peut prendre le départ du Sprint, il sera dans les stands avec Colapinto, alors qu’il avait signé une superbe huitième place...

11h48 : Les commissaires ont statué hier sur des réprimandes pour Russell et Tsunoda, qui ont roulé trop lentement en piste lors de la Qualification Sprint. C’est la première pour le pilote Mercedes, et la deuxième pour le Japonais. Il faut arriver à cinq réprimandes pour écoper d’une pénalité de 10 places.

11h51 : Laurent Mekies, le nouveau directeur de Red Bull, est allé voir Yuki Tsunoda sur la grille. Une première différence avec Christian Horner, qui restait toujours à hauteur de la voiture de Max Verstappen.

11h53 : La météo du Sprint sera sèche et ensoleillée, mais des averses pourraient se produire dans l’après-midi pour la qualification.

11h54 : Piastri s’inquiète d’une "longue" distance jusqu’au virage 5, celui des Combes, puisque ce sera une longue ligne droite dans laquelle Verstappen pourra le dépasser depuis le premier virage de La Source. De son côté, Norris veut tirer parti de cette ligne droite, mais reconnait que "la Red Bull est plus rapide en ligne droite".

11h55 : Et c’est déjà fini pour Gasly qui sera forfait pour le Sprint ! Son Alpine subit une fuite d’eau et il ne prendra donc pas le départ.

11h58 : Colapinto sera le seul en pneus tendres au départ, les autres seront en mediums.

Départ : Verstappen prend un bon départ mais ne parvient pas à dépasser Piastri.

Tour 1 : Mais le Néerlandais dépasse la McLaren au bout de Kemmel, tandis que Leclerc dépasse Norris !

Tour 2 : Piastri reste dans le sillage de Verstappen, mais la RB21 est réglée pour les lignes droites. Leclerc voit Norris se rapprocher, tandis qu’Ocon reste proche de la deuxième McLaren. A noter que Stroll a dépassé Alonso.

Tour 3 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’46"184 et il reste à une demi-seconde de Verstappen. Leclerc et Norris restent également à portée, et Ocon est un peu détaché. Mais le Français a aussi repoussé Sainz à plus d’une seconde et il est donc solidement installé en cinquième place.

Tour 4 : Piastri reste collé à Verstappen, mais Leclerc est détaché à 1"9 et voit Norris l’attaquer. Le Britannique reprend la troisième place ! Ocon est à 1"2 des deux hommes. A noter que Gasly a finalement pris la piste avec deux tours de retard. Alpine veut le faire rouler en mediums pour étudier la dégradation.

Tour 5 : Piastri se rapproche un peu, il pointe à 3 dixièmes de Verstappen. Norris est à 2"2 et Leclerc à 1"3 de la McLaren. Ocon est Sainz sont toujours à des écarts stables, tandis que Bearman et Hadjar marquent pour le moment des points sur ce Sprint. Hamilton et Antonelli ont dépassé Hülkenberg.

Tour 6 : Piastri dit que ses pneus vont bien, et ce sera une des clés de la fin de course. Norris est à 1"7 de son équipier, alors que Leclerc décroche à 2"4. Mais il prend encore de l’avance sur Ocon.

Tour 7 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’45"914, et il reprend un dixième à Verstappen et Piastri qui ont tous les deux tourné en 1’46"0. Les écarts continuent de se creuser derrière, sauf du côté de Hadjar, qui met la pression sur Bearman.

Tour 8 : Piastri est toujours à six dixièmes de Verstappen et semblent attendre la fin de course pour tenter quelque chose, si toutefois il le peut. Norris est bien revenu, à une seconde de Piastri. Hamilton dit que ses pneus arrière sont morts.

Tour 9 : Norris est revenu à sept dixièmes de Piastri, alors que Verstappen commence à perdre du rythme et tourne en 1’46"3.

Tour 10 : On arrive à la fin du deuxième tiers de cette course, et les trois premiers se tiennent en 1"2 ! Verstappen se rate légèrement à la dernière chicane, sans conséquence pour l’instant.

Tour 11 : Les trois leaders se tiennent en une seconde, et Piastri était proche mais n’a pas réussi à attaquer aux Combes. Mais Verstappen se plaint de ne pas pouvoir freiner aussi fort qu’il le voudrait.

Tour 12 : Norris se rapproche de Piastri, et c’est bien de là que pourrait venir la bataille en fin de course, car pour le moment, l’Australien n’arrive pas à revenir sur Verstappen.

Tour 13 : Dans le peloton, il n’y a aucun changement, Gasly continue de tourner à 2 tours de Colapinto pour vérifier le fonctionnement de sa voiture et tester les mediums, tandis que l’Argentin roule en tendres.

Tour 14 : Piastri remonte très légèrement sur Verstappen, mais ça semble compliqué. Hamilton se défait d’Albon pour la 15e place.

Dernier tour : Piastri ne parvient pas à revenir dans Kemmel, et l’on a le sentiment qu’avec un seul point de différence entre chaque position, le trio de tête n’a pas cherché à faire de grandes attaques.

Arrivée : Verstappen s’impose sur ce Sprint de Belgique au terme d’une course plutôt calme qui aura toutefois été serrée et promet une qualif très disputée cet après-midi. Piastri et Norris sont donc deuxième et troisième devant Leclerc.

Ocon signe une très belle cinquième place devant Sainz, qui retrouve les points, et Bearman. Hadjar inscrit un point également et termine devant Bortoleto, dont la neuvième place est un excellent résultat. Lawson est dixième devant Tsunoda, puis Russell, Stroll, Alonso, Hamilton, Albon, Antonelli, Hülkenberg, Colapinto et Gasly, qui a fini par abandonner un tour avant la fin.