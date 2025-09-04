Massa juge que le Crashgate a ’nui au Brésil’ en l’empêchant d’être champion

Felipe Massa a révélé de nouveaux éléments sur sa bataille judiciaire en cours concernant le scandale du Crashgate de 2008, qu’il décrit comme un combat pour la justice qui dépasse le cadre de la F1 et de son possible titre mondial.

L’ancien pilote Ferrari, qui pense avoir été trompé par le Crashgate et avoir été empêché de remporter le titre mondial à cause de cette affaire, s’est exprimé dans le podcast brésilien Na Ponta dos Dedos, confirmant que quatre jours d’audiences sont prévus à Londres à la fin du mois d’octobre.

"Évidemment, c’est un effort intense de toute l’équipe d’avocats impliqués dans cette procédure" a déclaré Massa. "Il y a énormément de travail derrière cette audience. C’est très important, en tant qu’explication au juge, de démontrer que tout ce qui s’est passé ne relève pas du domaine sportif."

Ce qu’il juge comme une "conspiration" a, selon lui, nui au Brésil tout entier : "Ce n’est pas acceptable dans le sport, et malheureusement, mon pays et moi avons payé le prix fort. Je n’aurais jamais imaginé vivre une telle chose. Ce n’est pas facile, c’est très difficile, mais la justice doit être rendue, et il faut se battre pour elle."

Cherchant à amplifier l’importance de sa requête, il considère également sa démarche juridique comme une obligation morale et un précédent pour l’avenir : "Ce n’est pas seulement pour moi, mais aussi comme un exemple pour l’avenir, pour que les gens sachent qu’il est possible de se battre pour ce qui est juste, pour ce qui est équitable."

Massa fait aussi référence aux déclarations passées de Bernie Ecclestone, selon lesquelles le Grand Prix de Singapour 2008 aurait dû être annulé et que le premier titre de Lewis Hamilton n’aurait pas dû être validé. Il affirme également croire que Nelson Piquet Jr. avait informé la FIA de la conspiration dès Interlagos 2008.

"Nelson Piquet est triple champion du monde. Il sait ce que représente un titre pour lui, pour son pays, pour le développement du sport automobile dans son pays, et cela a disparu. Si j’étais lui, j’embrasserais cette cause et je me joindrais au combat d’un autre pilote, du même pays, qui a subi une situation très triste et inacceptable."

Massa lie enfin cette affaire au déclin des pilotes brésiliens en Formule 1 : "Après cela, il n’y avait plus que moi qui courais jusqu’en 2011, puis nous n’avons eu que quelques pilotes. Cela montre ce que ce titre aurait représenté et à quel point le développement du sport automobile dépend des résultats obtenus par les pilotes du pays."