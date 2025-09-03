La F1 annonce davantage de sprints et des grilles inversées

Stefano Domenicali a laissé entendre, sans équivoque, que la Formule 1 allait étendre son format de courses sprint et même expérimenter des grilles inversées.

S’adressant aux médias avant l’épreuve de Monza ce week-end, le PDG de la F1 a déclaré que la demande pour des courses du samedi plus courtes et des qualifications sprint pour remplacer les séances d’essais libres traditionnelles augmentait de toutes parts.

"Nous devons discuter des formats pour les prochaines années. "Tout le monde souhaite davantage de courses sprint au lieu des essais libres du vendredi, des promoteurs aux fans."

"Les pilotes sont convaincus qu’ils en ont besoin : 18 sont pour et peut-être deux contre. Même Max (Verstappen) commence à être convaincu, et les choses évoluent dans ce sens."

Pour l’instant, Domenicali a promis que ce format ne serait pas proposé tous les week-ends du calendrier de 24 courses.

"En proposer tous les week-ends, comme le MotoGP, est un pas trop important, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas y parvenir, ou du moins aborder les week-ends différemment. C’est un processus de maturation qui doit être mené avec respect. C’est une approche qui fait évoluer le contenu de la discipline."

"Les fans sont lassés des essais libres, comme le montrent nos sondages, et ils veulent voir de l’action. L’idée d’une grille inversée est également sur la table et devrait être expérimentée l’an prochain si le vote va bien au bout."

Quelques jours plus tôt, Domenicali reconnaissait que la résistance au concept de sprint était autrefois farouche.

"Comment osons-nous toucher à l’ADN même de la F1 ? Mais si la Formule 1, ou tout autre sport d’ailleurs, n’ose pas adapter sa philosophie, elle perd l’attention du grand public."

"Nous devons continuer à évoluer en tant que sport, sans aliéner les fans, bien sûr. Mais ne pas écouter la nouvelle génération n’est pas non plus une bonne chose."

Les sceptiques pourraient se moquer de l’idée que Verstappen adoucisse sa position, compte tenu de son hostilité bien connue à ce format. Mais Domenicali insiste : "Max ? Si vous lui parlez en toute confiance, il commencera à reconnaître que ce format est logique."

"Après tout, les pilotes sont nés pour courir. Dans quelques années, tous les GP réclameront un week-end avec la course sprint le samedi."