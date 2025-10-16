Vers un commissaire permanent en F1 ? Sainz propose une nouvelle idée

Carlos Sainz a de nouveau insisté sur le fait que la Formule 1 doit nommer un commissaire à plein temps et a suggéré une piste qui serait peut-être acceptée par la FIA : que ce soit toujours le même ancien pilote qui soit présent de manière permanente afin d’assurer une plus grande cohérence dans les décisions officielles prises par la FIA et son collège de commissaires sportifs, qui lui n’est jamais le même d’une course à l’autre.

L’Espagnol avait déjà fait une grande déclaration aux médias à ce sujet (à retrouver ici) il y a un mois après sa pénalité à Zandvoort (finalement annulée).

Dans une interview accordée à DAZN, le pilote Williams, qui est également directeur de l’Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), a ajouté que, bien qu’il respecte la difficulté du rôle des commissaires, la rotation du personnel conduit à des décisions inégales.

"Chaque fois que les commissaires prennent une décision, on a toujours tendance à se mettre sur la défensive. On voit toujours les choses de manière subjective, comme s’ils vous attaquaient ou essayaient de vous compliquer la tâche."

"C’est pourquoi il y a toujours un certain niveau de frustration à l’égard des commissaires."

Il a cité plusieurs incidents récents, notamment les collisions avec Oliver Bearman et Liam Lawson, comme exemples de jugements incohérents.

"Parfois, ils prennent la bonne décision, d’autres fois non," a-t-il admis.

Sainz a fait remarquer que l’un des quatre commissaires de chaque Grand Prix est actuellement un ancien pilote de F1, mais que les noms changent d’une course à l’autre. Puisque ces anciens pilotes sont bénévoles, ils pourraient être l’élément de stabilité dans le collège des commissaires.

"L’important pour moi serait que quelqu’un qui aime ce travail et qui pense pouvoir le faire correctement se présente et dise : ’Hé, je veux être présent à toutes les courses. Je pense pouvoir faire du bon travail pour vous’."

Il a fait valoir qu’une telle nomination refléterait aussi la stabilité apportée par la présence d’un seul directeur de course au sein de la FIA, après une période où il y a eu une rotation.

"Puisque nous avons de nouveau le même directeur de course pour toutes les courses, nous devrions avoir un même pilote-commissaire pour chacune d’entre elles, quelqu’un qui comprend la psychologie des pilotes et les raisons qui les poussent à prendre certaines décisions."