Wolff pense que Russell est ’sous-estimé’ depuis son arrivée chez Mercedes F1

Toto Wolff pense que les trois années de George Russell aux côtés de Lewis Hamilton l’ont naturellement rendu sous-estimé en tant que pilote. Le directeur de Mercedes F1 a renouvelé sa confiance au Britannique avec un contrat confirmé hier.

Il se dit que Russell a signé un contrat pluriannuel, le maintenant dans l’équipe au moins jusqu’en 2027. Une condition sine qu’à non pour qu’il prolonge, alors que Mercedes a exploré la possibilité de recruter Max Verstappen et l’espère encore pour le futur.

"Tout d’abord, je pense qu’il y avait tellement d’engouement autour du départ de Lewis Hamilton et de l’arrivée d’un jeune de 18 ans, et du risque que nous prenions. Mais en réalité, il n’y avait pas tant de risque que ça, car nous avions George" explique Wolff.

"Et d’une certaine manière, il a toujours été sous-estimé durant toutes ces années, peut-être à cause de sa personnalité plus introvertie. Et puis évidemment, si votre coéquipier est Lewis Hamilton, vous n’allez pas capter un gros pourcentage de l’attention médiatique."

"Si George avait adopté le style vestimentaire de Lewis, cela lui aurait peut-être valu plus de photos, mais ce n’est pas qui il est. Donc c’était toujours rassurant de savoir que nous avions George, l’un des meilleurs pilotes. Ensuite, faire venir Kimi faisait partie d’un plan à long terme. Nous savions que lui donner une année dans la réglementation actuelle serait difficile. Car tous ces pilotes ont déjà conduit ces voitures à effet de sol."

Comme Russell, Kimi Antonelli s’est vu confier un nouveau contrat pour l’année prochaine. Des rumeurs disent que le contrat d’Antonelli serait un contrat d’un an avec option.

L’Italien a connu une première saison prometteuse mais pas parfaite, et il devra confirmer les attentes placées en lui l’année prochaine. Wolff est convaincu que l’équipe comme Antonelli ont beaucoup appris en vue de l’année prochaine.

"Les pneus sont très compliqués à comprendre, de nombreux circuits sur lesquels il n’a jamais roulé, et puis l’énorme pression médiatique qui s’exerce quand vous êtes Italien."

"Ce pays attend un champion du monde depuis, Dieu sait, 50 ou 60 ans, et tout cela s’est produit. Tout cela a mené à de bons résultats. Je pense que le point culminant a été la pole position lors de la course sprint à Miami et le podium à Montréal, mais aussi, à des courses très difficiles."

"La pression médiatique a été énorme en Europe, et je pense que nous avons retenu la leçon. Nous l’avons un peu protégé, et les deux dernières courses ont été vraiment bonnes, il est de retour sur la bonne voie. L’année prochaine sera un tout autre point de départ pour lui, maintenant qu’il a tout vu, qu’il y est passé, et je suis sûr que ce sera une très bonne saison."