Racing Bulls : Hadjar a hâte de découvrir Austin et d’y courir un Sprint

L’écurie Racing Bulls aborde le dernier quart de la saison à la tête d’un peloton très serré, à la 6e place du championnat constructeurs avec 72 points.

Aston Martin F1, située 4 points derrière, menace de prendre cette place avec de bons points marqués récemment, ce qui met la pression sur les pilotes, Isack Hadjar et Liam Lawson pour bien optimiser les résultats de cette fin de saison.

Hadjar arrive sur le circuit des Amériques (COTA) sur un tracé qu’il ne connait pas et son apprentissage ne sera pas facilité par le fait qu’il n’y ait qu’une heure d’essais libres. Mais il est enthousiaste à l’idée de courir un Sprint ce week-end.

"Ce sera ma première course à Austin. C’est un week-end Sprint, donc j’ai vraiment hâte de disputer des courses tous les jours," lance le Français.

"Nous avons mis derrière nous la fin frustrante du week-end à Singapour, où notre performance était encore au sommet du milieu du peloton, et nous sommes désormais pleinement concentrés sur l’obtention de bons résultats dans les deux courses ici au Texas."

Pour son équipier Liam Lawson, "je suis impatient d’être à Austin, car cela marque un an depuis mes débuts en F1."

"Je suis très enthousiaste à l’idée de revenir sur un circuit que j’apprécie, l’ambiance y est incroyable. Le COTA est un circuit à forte adhérence qui convient bien aux monoplaces de F1. Il est construit sur un terrain unique, donc la surface change chaque année, ce qui rendra la course très intéressante."

Tim Goss, le directeur technique en chef de Racing Bulls, s’attend à de bonnes performances encore une fois de la VCARB 02.

"Pour la 19e manche du calendrier de la F1 en 2025, nous effectuons notre deuxième visite sur trois aux États-Unis, cette fois à Austin, au Texas."

"Le circuit est très apprécié des pilotes, car il a été conçu pour intégrer de nombreuses caractéristiques remarquables de certains circuits classiques de F1. Avec ses virages rapides, ses épingles serrées et une séquence qui rappelle une section de stade, il a tout pour plaire. En plus de cela, il y a une montée raide de 40 m dans le virage 1 avec une entrée large qui est devenue un lieu de dépassement privilégié, s’ajoutant aux possibilités de dépassement à la fin de la ligne droite du retour."

"La VCARB 02 a prouvé qu’elle fonctionnait bien sur différents types de circuits, et nous tirons parti de ces connaissances et de cette confiance en nos capacités, ce qui signifie que si tout se passe bien le jour J, nous pouvons espérer terminer avec un bon nombre de points. C’est un week-end sprint, nous avons donc deux opportunités. Nous arriverons donc bien préparés pour démarrer les Libres au mieux et dérouler notre week-end à partir de là."