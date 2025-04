Alpine F1 va-t-elle enfin ouvrir son compteur de points au Japon ?

Alpine F1 se rend sur le Circuit de Suzuka pour le Grand Prix du Japon, troisième rendez-vous de la saison 2025 du Championnat du Monde de Formule 1.

Pierre Gasly retrouve le circuit japonais pour la septième fois déjà et espère bien ouvrir son compteur de points et celui de son équipe ce week-end.

"Après deux premières courses riches en défis malgré les opportunités, j’ai hâte de retrouver la piste pour la première triplette de courses de l’année."

"C’était évidemment décevant d’être disqualifié à Shanghai pour une non-conformité technique, d’autant que nous étions aux portes du top dix. Notre but est toutefois de rebondir ce week-end au Japon, un pays que je connais très bien, et que j’adore depuis mon passage en Super Formula."

"Suzuka est l’un des plus beaux circuits de Formule 1, et les ‘S’ du premier secteur forment l’un des meilleurs enchaînements du calendrier. C’est un défi technique et rapide qui met vraiment à l’épreuve la voiture et les pilotes. Les fans japonais sont également uniques, ce qui rend l’événement encore plus spécial."

Jack Doohan se projette lui sur son quatrième départ en Formule 1 mais il devra attendre les Libres 2 pour rouler puisque Ryo Hirakawa disputera les EL1 dans son baquet.

"C’était bien d’avoir une semaine de pause pour nous remobiliser après un début de saison compliqué. Pierre et moi avons passé du temps à l’usine pour analyser les deux premières épreuves et préparer ce triple rendez-vous qui commence par le Japon."

"Je suis un grand fan de la gastronomie et de la culture japonaises, et j’adore m’arrêter à Tokyo pour me plonger dans l’ambiance locale. J’aime particulièrement le circuit. J’y ai déjà couru en Championnat d’Asie de Formule 3, mais il s’agira de ma première fois là-bas en Formule 1. Ce sera donc un tout nouveau défi entre les vitesses plus élevées et son caractère récompensant la prise de risques."

"Je prendrai le volant à partir des Essais Libres 2 comme Ryo pilotera ma voiture en EL1. Il possède beaucoup d’expérience sur ce tracé, donc nous pourrons nous appuyer sur ses connaissances cette semaine. L’objectif sera de tirer le maximum du week-end et de marquer des points cruciaux pour l’équipe."