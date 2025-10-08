Wolff : la victoire de Singapour montre ’les progrès’ de Russell

Toto Wolff a été impressionné par George Russell lors du Grand Prix de Singapour, une manche sur laquelle le pilote avait souvent connu des problèmes. Le directeur de Mercedes F1 rappelle que le Britannique n’avait pas réussi de très bons résultats sur le circuit de Marina Bay par le passé.

Pour le directeur, voir son pilote faire une telle course est le signe d’une progression constante et une maturité en hausse au fil des ans.

"Je pense que nous avons déjà vu George dans ce genre de situation [difficile] par le passé, mais pas récemment, et c’est là les progrès qu’il a accomplis cette année : ces choses-là ne se reproduisent plus" a déclaré Wolff.

"Il a contrôlé la course, creusant l’écart, gérant la situation lorsque Max s’est rapproché, et à aucun moment il n’y a eu le moindre doute quant au risque que représentait sa conduite. Il a été formidable cette année. Je n’ai vu aucune erreur. Il y a eu des week-ends où il a lui-même déclaré qu’il aurait pu faire mieux, que ce n’était pas une bonne course."

"Mais cela arrive à tous les pilotes. On voit bien que lorsque tout se met en place, que la voiture est dans un espace parfait et que le pilote maîtrise parfaitement la situation, cela devient la formule dominante, et c’est ce que nous avons vu ici. Ce n’était pas un endroit idéal pour nous en termes de performances de la voiture."

"C’est évidemment un endroit formidable, sauf pour la conduite. Et si vous m’aviez dit que nous allions dominer comme nous l’avons fait aujourd’hui, je ne vous aurais pas cru. Mais dès le départ, les pneus, le pilote et la voiture étaient en parfaite synchronisation et imbattables."

L’Autrichien tient aussi à saluer Andrea Kimi Antonelli, qui a fait une erreur en qualifications et a raté son départ, ce qui l’aura certainement frustré : "Kimi est également quelqu’un qui voit toujours le verre à moitié vide."

"Ce qu’il retiendra, c’est une Q3 qui ne s’est pas déroulée comme prévu, qui aurait pu le placer en première ligne, et un départ dans le virage 1 qui n’était pas très bon. C’est du moins son avis sincère après la course, et pour lui, c’est plutôt une position de tête perdue qu’une cinquième place gagnée."

"Mais il a fait une course solide, et sa manœuvre sur Leclerc était impressionnante. Les caméras ne l’ont pas filmée, mais nous avons pu voir sur la télémétrie un énorme freinage, avec une pression tellement forte dans le système qu’il a commencé à osciller. Donc oui, c’était bien, et c’est peut-être un peu réconfortant après les autres parties de la course."