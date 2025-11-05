Le GP du Brésil sera ’un test intéressant’ pour Ferrari avant la fin de saison

La F1 pose ses valises au Brésil pour le Grand Prix de São Paulo, disputé sur le mythique circuit d’Interlagos ce week-end. Baptisée en hommage à José Carlos Pace, pilote brésilien des années 1970 et ancien homme fort de Ferrari en endurance, la piste promet encore un week-end intense.

Pour Ferrari, ce 21e rendez-vous de la saison s’annonce crucial. Le format Sprint laisse peu de place à l’improvisation. L’équipe devra rapidement trouver les bons réglages pour dompter un tracé aussi exigeant que spectaculaire comme l’explique le directeur du team, Fred Vasseur.

"À Interlagos, nous allons aborder le cinquième week-end de Sprint de la saison, ce qui représente un nouveau test intéressant pour toute l’équipe, aussi bien sur le plan physique que mental" a déclaré le Français.

"Dans ce format compact, chaque détail compte, depuis le travail de préparation à Maranello jusqu’au soutien en temps réel depuis le garage à distance. Nous arrivons au Brésil avec un état d’esprit positif, après deux bons week-ends à Austin et à Mexico, où nous avons su tirer le maximum du potentiel de la voiture."

"L’objectif est maintenant de maintenir cette dynamique, de nous concentrer sur l’exécution et d’être prêts à réagir à toutes les conditions météorologiques que nous pourrons rencontrer à São Paulo."

Dans le cadre de ce Grand Prix de Sao Paulo, Ferrari a donné la parole à un pilote brésilien appartenant à la Ferrari Driver Academy. Rafael Câmara est le tout nouveau champion de F3, et un des pilotes les plus prometteurs en formules de promotion actuellement, et il connait bien le tracé de ce week-end.

"Interlagos est un circuit fantastique, qui se parcourt dans le sens antihoraire, avec des virages très techniques comportant des changements de dénivelé, et il est également plus étroit que la moyenne" a déclaré Câmara.

"Tout cela fait qu’il faut un certain temps pour bien le sentir, mais une fois que tu as acquis la confiance nécessaire pour attaquer, c’est un vrai plaisir à piloter. De plus, à cette période de l’année, la météo peut être un facteur clé. S’il pleut, les conditions changent complètement et le circuit devient un défi très différent et bien plus complexe."

Celui qui a découvert la F3 FIA cette année roulera donc en Formule 2 l’an prochain, et il explique ce qui est très positif pour les pilotes dans ce genre de disciplines, qui court en même temps que la Formule 1.

"C’était fantastique d’être en piste le même week-end que la Formule 1, car cela signifiait que nous courions devant un public énorme, dans une ambiance incroyable à chaque manche. On ressent vraiment à quel point tout change pendant ces événements, et c’est quelque chose de très spécial."

"D’un point de vue sportif, pour nous les pilotes, c’est très intéressant de pouvoir observer de près les pilotes de Formule 1 et de Formule 2, mais en même temps, c’est aussi un défi car le temps de piste dont nous disposons est extrêmement limité."

"Sur certains week-ends, comme à Bahreïn, nous n’avions en pratique qu’un seul tour rapide avant les qualifications, donc il est essentiel d’arriver bien préparé et de savoir exactement quoi faire."

"Il faut s’adapter rapidement, comprendre immédiatement comment la voiture réagit et ce qu’il faut faire pour l’améliorer. C’était un excellent test, et je pense que je me suis bien adapté à ce format."

Le Brésilien explique comment il a progressé au fil de la saison et la manière dont il a abordé cette progression : "Ce fut une saison très positive. Je pense que le secret réside dans une combinaison de facteurs."

"La préparation avec l’équipe, la définition d’objectifs clairs et la capacité à rester concentré sur les choses que je pouvais contrôler. Tout le monde dans l’équipe savait exactement ce qu’il fallait faire pour être compétitif, et nous avons travaillé avec constance pour atteindre nos objectifs."

"En qualifications, j’ai toujours su exploiter au maximum le potentiel de la voiture, en m’adaptant bien aux différentes conditions et en collaborant efficacement avec mon ingénieur pour progresser à chaque séance."

La saison prochaine amènera un tout nouveau défi et le rapprochera de son objectif ultime en carrière : "À présent, je me prépare pour un nouveau défi en Formule 2 avec Invicta Racing. Tout sera nouveau, la voiture, l’environnement, la catégorie, et j’ai vraiment hâte de commencer."

"Le premier test aura lieu à Abou Dhabi en décembre, après la fin de la saison, et ce sera un moment important, un nouveau chapitre. Je travaille beaucoup sur le simulateur afin d’être prêt et compétitif dès le premier jour."