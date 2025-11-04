Zhou explique ce qu’il a ’appris’ en travaillant avec les pilotes Ferrari

Avoir eu l’opportunité de collaborer avec trois vainqueurs de courses, Valtteri Bottas, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, place Guanyu Zhou dans une position privilégiée pour comparer leurs méthodes de travail et en tirer des leçons précieuses.

Le pilote chinois affirme avoir fait tout son possible pour profiter de chaque occasion, que ce soit chez Sauber l’an dernier, mais surtout au sein de Ferrari cette année avec un septuple champion du monde et un multiple vainqueur en Grand Prix.

"Je sens que la manière dont les trois travaillent est très similaire. Bien sûr, chacun a sa propre façon de faire, mais dans l’ensemble, je ne vois pas de grande différence dans la vision d’ensemble. Donc, c’était agréable" a déclaré Zhou.

"La première année avec Valtteri, c’était un peu un choc pour moi, parce que j’ai compris à quel point c’est important pour construire une équipe et motiver les gens à l’usine."

"Les résultats viennent automatiquement avec le travail acharné que tu fournis. C’est pourquoi j’ai pu utiliser beaucoup de son savoir et de son expérience en F1 au fil des ans, et comprendre comment les appliquer à mon propre travail."

"Depuis le début de l’année dernière, j’ai réussi à bien m’adapter, et maintenant, en comprenant la façon dont Charles et Lewis travaillent, il y a toujours des choses dont on peut s’inspirer et apprendre. C’est très important pour moi."

Chez Ferrari, Zhou estime que les pilotes disposent de plus de temps pour se concentrer sur leur performance du week-end, avec un accent fort mis sur leurs besoins personnels pour être au maximum.

"Dans cette équipe, tu as beaucoup de temps à passer le week-end de course avec tes ingénieurs. Le temps que tu peux y consacrer est plus du double de ce que j’avais auparavant, car la manière dont les gens sont organisés est différente."

"Ici, pendant un week-end de course, tu es toujours concentré uniquement sur la performance en piste, et c’est ce que j’aime. C’est ce qui me manquait chez Sauber. Quand tu fais beaucoup d’activités en dehors de ton travail avec les ingénieurs, ton esprit se disperse un peu. Nous, on veut juste se concentrer sur le pilotage."

Même s’il n’a pas encore retrouvé de place sur la grille et que les perspectives semblent minces pour 2026, Zhou estime que son passage chez Ferrari a fait de lui un pilote plus fort qu’il ne l’était à son arrivée à la Scuderia fin 2024.

"Là-bas, nous avions atteint un mur. Il y a eu beaucoup de changements, et pour être honnête, ce n’était pas agréable, parce qu’on a eu différents directeurs d’équipe en l’espace d’un an et demi."

"À chaque fois que quelqu’un de nouveau arrivait, il y avait du bon, mais aussi beaucoup de modifications. Les gens ne le savent peut-être pas, mais en trois ans, j’ai eu trois ingénieurs de course différents."

"Ce n’est pas idéal, parce que tu construis des relations, et puis soudainement, ton ingénieur change de rôle. Je n’avais pas vraiment mon mot à dire sur ces décisions, ni sur ce qui se passait en coulisses. Ce n’était pas une période agréable pour un pilote."

Ferrari, de son côté, a mis l’accent sur la stabilité dans son exécution en course, un choix que Zhou considère comme déterminant pour la performance des pilotes, y compris pour les plus expérimentés comme Hamilton.

Le Chinois détaille la manière dont cette aide peut s’avérer précieuse : "Quand je suis arrivé ici, j’ai compris à quel point il est important de construire l’équipe de course à partir de bases solides."

"Par exemple, Lewis, c’était un peu comme moi : il était nouveau dans ce projet. Mais il a pu rester avec les mêmes personnes, adapter son pilotage comme il le souhaitait. C’est très utile pour un pilote, parce que la F1 est tellement intense et compacte que tu as besoin de temps pour trouver ton rythme."

"Ici, tout est bien organisé : tu as le plein soutien de l’équipe, un coach des pilotes, un ingénieur qui peut aller plus dans le détail. Cela te laisse plus de temps pour te concentrer sur ce que tu dois améliorer, plutôt que de gérer des changements constants en arrière-plan."

"C’est ce que j’ai vécu, et je pense que c’était le facteur principal de nos difficultés chez Sauber. En plus d’une voiture peu compétitive, le fait de changer d’ingénieur chaque année ne te laisse pas le temps de vraiment te comprendre mutuellement."

Alors que son année avec Ferrari touche à sa fin, Zhou estime avoir beaucoup progressé : "Honnêtement, j’ai vraiment apprécié. D’abord, je connaissais déjà plus de la moitié des membres de l’équipe, ayant été pilote de la Ferrari Academy dans le passé. C’était agréable de retrouver ces visages, mais cette fois dans le cadre d’un vrai projet de Formule 1."

"Comprendre comment l’équipe fonctionne, que ce soit pendant les week-ends de course ou à l’usine, c’est une expérience totalement nouvelle. C’est très différent de ce que j’ai connu auparavant, mais dans le bon sens. J’ai l’impression d’avoir énormément appris, même si cette année, les courses m’ont manqué."

"Quand tu prends un peu de recul, tu peux observer les choses sous un autre angle, et cela te rend meilleur, plus prêt quand tu remontes dans la voiture. L’équipe est formidable, les gens sont sympathiques, et les fans incroyables. Je fais mon travail, et je prends du plaisir."

Zhou n’a pas pris part à un championnat en parallèle de son rôle de pilote de réserve, mais plusieurs options s’étaient présentées à lui pour 2025. Il explique avoir pris une décision réfléchie.

"Pour moi, c’était une décision assez simple. À la fin de l’année dernière, j’avais plusieurs options pour courir dans d’autres séries, tout en conservant un rôle de pilote de réserve ou de troisième pilote. Mais c’était clair : je voulais passer une ou deux années dans le paddock."

"Quand je ne suis pas sur les circuits, je suis à l’usine pour travailler sur le simulateur avec l’équipe, comprendre leurs besoins, tester des éléments ou participer à des programmes d’essais avec des voitures de deux ans."

"J’ai aussi fait un test Pirelli avant l’été. Tout cela faisait partie d’un programme très intéressant, qui me permettait de rester affûté. Courir dans une autre catégorie aurait signifié rater une opportunité en F1."

"Donc, pour l’instant, mon plan est de rester ici. Mais si un jour je vois que mes chances en F1 sont complètement closes, alors je serai ouvert à d’autres séries, ou peut-être à un autre rôle en Formule 1."