Vasseur : Ferrari ’n’a rien perdu’ avec la stratégie de Leclerc, pas de réponse pour Hamilton

Ferrari repart du Madring avec une quatrième place pour Charles Leclerc et un abandon pour Lewis Hamilton, un résultat qui laisse Frédéric Vasseur avec des sentiments contrastés à l’issue du premier Grand Prix disputé sur le nouveau circuit de Madrid. Alors que Leclerc a fait le pari d’une stratégie décalée qui aurait pu devenir très payante en cas de voiture de sécurité ou de drapeau rouge, Hamilton a été contraint de renoncer en raison d’un problème de freinage dont l’origine reste encore à déterminer.

Comme plusieurs de ses rivales, Ferrari avait choisi de répartir les stratégies entre ses deux pilotes au départ. Leclerc a ainsi pris le départ avec les pneus durs, tandis que Hamilton était équipé des pneus tendres. Une approche qui a permis au Monégasque de se retrouver en tête du groupe des pilotes ayant opté pour le composé le plus dur.

"Comme quelques autres écuries, nous avons opté pour une stratégie différenciée, en faisant partir une voiture en pneus tendres et l’autre en pneus durs. Avec Charles, nous étions en tête du groupe ayant débuté en pneus durs, il a réalisé un excellent premier relais, enchaînant près de 50 tours tout en maintenant un rythme soutenu."

"Nous savions qu’il y avait une probabilité non négligeable d’intervention de la voiture de sécurité ou d’un drapeau rouge, nous avons donc décidé de prolonger ce relais pour garder toutes les options ouvertes. Un drapeau rouge aurait pu nous placer en position de viser la victoire, tandis qu’une voiture de sécurité en fin de course nous aurait peut-être offert une chance de décrocher la troisième place."

Aucune de ces deux opportunités ne s’est finalement présentée. Leclerc a donc dû se contenter de la quatrième position, sans pour autant que Vasseur considère que Ferrari ait pris une mauvaise décision. Pour le directeur de l’écurie italienne, le pari valait la peine d’être tenté, tandis que les véritables occasions manquées se situent davantage lors des qualifications et à Monza.

"Finalement, aucun de ces scénarios ne s’est produit, mais je pense que cela valait vraiment la peine d’essayer, et Charles a livré une prestation très solide. Même si rien n’est arrivé et qu’on fait quatrième, on n’a rien perdu aujourd’hui. Si on perd quelque chose ce week-end c’est hier en qualifications, et un peu à Monza (avec la perte du moteur évolué pour Charles)."

La situation est en revanche nettement plus frustrante pour Lewis Hamilton. Le Britannique a été contraint à l’abandon après avoir rencontré un problème de freinage. Ferrari ne dispose toutefois pas encore d’un diagnostic définitif ce soir sur les causes.

"Quant à Lewis, nous ne connaissons pas encore la cause exacte du problème de freinage qui a entraîné son abandon, et nous allons mener une enquête approfondie à ce sujet. C’est dommage pour lui, c’est venu et c’est reparti et on ne voulait pas prendre de risques, surtout ici."

Au-delà du résultat brut du Madring, Vasseur estime par ailleurs que la hiérarchie actuelle est particulièrement difficile à lire. Les dernières séances de qualifications illustrent selon lui une lutte très serrée entre les principaux protagonistes, avec des pilotes différents capables de se retrouver en tête selon les circonstances.

"Question performance, il faut garder en tête que les deux derniers runs de qualifs ça a été une fois Max, une fois Kimi, une fois Lewis, une fois Norris, ça change tout le temps. On doit revenir à Bakou avec le couteau entre les dents et ça finira par payer."

"Pour ce qui est du championnat, notre approche reste inchangée : nous abordons les courses les unes après les autres et nous nous concentrons désormais sur Bakou."

"La Malaisie je ne m’en souviens plus ! Je dirais que Bakou devrait être bon pour nous, mais il faut voir quand on devra prendre une pénalité moteur avec Charles."