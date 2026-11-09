Piastri se sépare de Mark Webber pour son management

Oscar Piastri a révélé s’être séparé de l’équipe de management dirigée par Mark Webber et Ann Neal. Un communiqué publié par le pilote McLaren F1 a révélé lundi que les deux parties avaient mis fin à leur collaboration d’un commun accord. L’ancien pilote travaillait avec son jeune compatriote depuis 2019, avant qu’il n’accède à la F3 et monte de manière fulgurante jusqu’à la Formule 1.

Sous la gestion de Mark Webber et de sa femme Ann Neal, qui avait aussi managé son mari, Piastri a été champion de F3 en 2020 puis de F2 en 2021, avant d’être recalé pour un poste chez Alpine en 2022.

Quand Fernando Alonso a annoncé son départ surprise, Alpine a tenté de conserver Piastri à plus long terme en annonçant qu’il deviendrait titulaire en 2023, mais Piastri a démenti sur son compte alors qu’il avait signé avec McLaren et a lancé sa carrière en F1 l’année suivante.

En début d’année, il avait annoncé que Mark Webber serait moins présent sur les circuits, et que Pedro Matos, son ancien ingénieur en F2, et Emma Murray, sa préparatrice mentale, l’encadreraient sur les week-ends de course. Mais Webber et Neal sont maintenant écartés.

"Leurs conseils ont été inestimables, en particulier pour guider le début de ma carrière en F1. Je leur souhaite tout le meilleur pour la suite" a écrit Piastri sur sa page, qui semble vouloir rebondir alors que sa saison est particulièrement difficile.

Mark Webber a confirmé que la décision était mutuelle, et que c’était la suite logique de celle prise en début de saison, puisque le rôle qu’il occupait aux côtés de Piastri était naturellement réduit depuis février 2026.

"Suite à notre présence réduite au bord des circuits cette saison, nous avons convenu ensemble que le moment était venu de mettre fin à notre accord de management" a déclaré Webber.

"Cela permettra à Oscar de bâtir sur ses réussites au sein d’une nouvelle structure de management, et à nous de nous lancer dans de nouvelles aventures. Nous souhaitons à Oscar le meilleur pour une carrière longue et couronnée de succès."