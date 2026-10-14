Vasseur assure que Red Bull ’n’est pas l’équipe à battre’
La saison pourrait encore subir des rebondissements
Fred Vasseur a refusé de qualifier Red Bull de meilleure équipe actuelle de Formule 1, bien que Max Verstappen ait remporté les deux derniers Grands Prix depuis la pole position. Cela intervient après que Red Bull a apporté une importante évolution à Bakou, permettant au Néerlandais d’améliorer sa série de podiums et de se rapprocher à quelques points de la place de vice-champion, pendant que l’équipe revient sur McLaren F1.
Mais le patron de Ferrari a soutenu que ce changement de paradigme est typique de la saison, alors que Mercedes a successivement été concurrencée par Ferrari, McLaren et Red Bull. Et il n’exclut pas que ce phénomène se reproduise, assurant que Red Bull n’est pas forcément l’équipe à battre de manière définitive.
"Pas sûr. Honnêtement, ils s’en sortent très bien, mais ce n’est pas l’équipe à battre. Si vous regardez McLaren et Mercedes, si vous jetez un œil depuis le début de la saison, Mercedes volait, puis nous avons gagné deux courses, puis McLaren a gagné deux courses, puis Red Bull en a gagné deux ou trois" rappelle Vasseur.
"Je pense que ça change, parce que très souvent vous avez quatre équipes, je pense que hier vous aviez quatre équipes en moins de deux courses. Cela signifie que si quelqu’un apporte des évolutions la semaine prochaine, le classement peut changer. Mais le plus important est de rester concentré sur nous-mêmes, pas de penser aux autres."
Le Français a aussi reconnu que le départ à Singapour, lors duquel Charles Leclerc a hésité à attaquer Verstappen (photo), a coûté une chance de victoire à la Scuderia : "C’était clair pour nous, même quand nous prenions un tour aux autres voitures, dès que vous étiez à deux ou trois secondes derrière, vous étiez plus en difficulté."
"C’était clair à tous les tours où nous prenions un tour à quelqu’un. C’est sûr, vous perdez du temps quand vous dépassez, mais même avant, quand vous étiez deux, trois secondes derrière, c’était difficile. Cela signifie que la position au virage 1 était critique."
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