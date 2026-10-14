’Nous avons beaucoup plus de capacités’ : Red Bull n’est pas encore satisfait de son moteur

Pierre Waché a insisté sur le fait que Red Bull dispose encore de potentiel pour faire évoluer son tout premier moteur fait maison. Le directeur technique de l’équipe de Milton Keynes, qui a supervisé le projet RB22 et les évolutions qui ont mené la voiture à la victoire pour faire triompher Red Bull Powertrains, confirme qu’il est encore largement possible de faire mieux, et d’aller chercher des performances supplémentaires.

Sur le plan des performances, la première moitié de la saison ne s’est pas déroulée exactement comme prévu. Mais le moteur a vite été noté comme le meilleur sur sa partie technique, et il a signé plusieurs podiums jusqu’à une victoire à Sepang, et une deuxième à Singapour.

Construire et développer un moteur de Formule 1 à partir de zéro n’est pas simple, et cela a drastiquement augmenté les exigences pour l’équipe au global, y compris sur la partie châssis et aéro.

"Vous devez en faire plus, et vous vous sentez aussi plus responsable de ce que nous pouvons accomplir" a déclaré Waché à RacingNews365. "En fin de compte, nous aurons plus de liberté. Comme vous le dites, c’est une histoire de succès. Mais vous savez, le voyage n’est pas encore terminé. Nous avons énormément de choses à améliorer ensemble."

Le Français a expliqué que la compréhension mutuelle des départements moteur et châssis de la structure a pris du temps, soulignant qu’il a fallu aligner la manière dont les deux entités travaillent respectivement.

"La collaboration et l’intégration au sein de l’équipe prennent du temps parce que notre façon de travailler est un peu différente. Rien que par nature, les gens du côté moteur et du côté châssis sont assez différents."

"De toute façon, c’est un processus d’apprentissage pour toute l’équipe parce que le délai de réalisation sur un châssis est beaucoup plus rapide que sur un moteur, donc la façon dont vous voyez les choses est différente, et la façon dont nous travaillons avec eux est différente par rapport à ce que nous faisions lorsque nous étions client."

"Donc, je ne dirais pas que c’est plus facile, parce que nous avons beaucoup plus de capacités et beaucoup plus de possibilités que nous n’avons pas encore explorées et exploitées. Mais la capacité et le potentiel d’avoir une meilleure performance sont plus élevés, et c’est la raison pour laquelle nous faisons cela."

Lorsqu’il lui a été demandé d’évaluer sur une échelle de un à 10 où se situe actuellement Red Bull avec son projet moteur, Waché a été prudent : "Je dirais un quatre ou un cinq" a-t-il répondu avant de confirmer qu’il y a bien mieux à faire : "Absolument, le potentiel est massif."