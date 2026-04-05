’Une zone de guerre’ : pourquoi Russell doit changer d’approche chez Mercedes F1

Mercedes F1 ne pouvait rêver meilleur scénario pour lancer sa saison 2026, la première d’une nouvelle ère. Mais il s’accompagne désormais d’une tension croissante inévitable en interne. Pour David Coulthard, la situation est claire : George Russell doit changer d’approche face à son équipier Kimi Antonelli.

Après avoir remporté la manche d’ouverture en Australie, Russell a vu la dynamique lui échapper. Le Britannique a en effet assisté aux deux succès consécutifs de son jeune équipier, qui s’est ainsi installé en tête du championnat pilotes après trois courses.

Ce début de saison tonitruant de Mercedes dans la nouvelle ère réglementaire laisse penser que la lutte pour le titre mondial pourrait bien se jouer exclusivement entre les deux pilotes des Flèches d’Argent. Mais désormais devancé au classement, Russell est invité à revoir sa posture. Et ne pas croire son patron, Toto Wolff !

Dans le podcast Up to Speed, David Coulthard n’a pas mâché ses mots : "Si j’étais George Russell, ce serait désormais une zone de guerre."

"Fini le gentil garçon. On l’a dit après la première victoire de Kimi."

Coulthard s’appuie notamment sur une séquence diffusée par Mercedes, montrant un débriefing à chaud entre Wolff et Russell.

"J’ai vu une très bonne interview en ligne avec Toto et George, où ils débriefaient en temps réel. C’était génial que Mercedes partage ça sur ses réseaux sociaux."

"Cela nous donne un aperçu du fait que Toto est là, à un moment, en train d’essayer de remobiliser George."

"Et en même temps, de l’autre côté, il dit à Kimi : ’tu l’as fait, je croyais en toi’."

"Alors quand Toto dit à tout le monde qu’il ne faut pas mettre la pression à Kimi pour un titre dès cette année, c’est probablement juste sur le fond, mais George doit s’en méfier et ne pas compter sur un soutien à 100 %."

"Je pense que George réalise que c’est sa chance d’être titré et que tout avantage qu’ils ont pu avoir lors des premières courses va s’estomper progressivement à mesure que leurs équipes clientes apprendront à gérer leur énergie, Kimi gagnant en confiance."

"On ne veut pas d’un coéquipier trop sûr de lui. On veut un coéquipier qui se demande un peu : ’Oh, je ne suis pas sûr de pouvoir le battre en qualifications’. Croyez-moi, je sais de quoi je parle, car j’ai eu des équipiers qui me faisaient dire, en regardant leur temps au tour en qualifications : ’Il me reste un train de pneus. Je ne pense pas pouvoir faire mieux’."

"George doit donc maintenant commencer à miner la confiance de Kimi. Et il doit le faire tout en préservant les apparences, bien sûr. Chez Mercedes, on s’adore, tout va bien, mais ça va finir par exploser."

"Mais George doit se ressaisir et se montrer plus offensif au plus vite, car Kimi prend de la confiance en ce moment."

C’est en tout cas une gestion humaine délicate, qui illustre parfaitement la dualité d’un directeur d’équipe confronté à deux pilotes en pleine bataille interne. Deux pilotes issus de la filière Mercedes F1, contrairement à Lewis Hamilton et Nico Rosberg à l’époque des débuts de l’équipe.

Mais si l’ascension d’Antonelli impressionne, le jeune Italien disputant seulement sa deuxième saison en Formule 1, Coulthard appelle également à la prudence sur la durée.

"L’autre question, c’est : a-t-il le rythme sur toute une saison de Grands Prix ? Parce que c’est épuisant," souligne-t-il.

"C’est ce qu’on a vu avec Oscar Piastri l’an dernier. Il est arrivé à Bakou, il avait besoin de gagner cette course, et il a commis une série d’erreurs."

"C’est là que Lando, avec plus d’expérience, a pu tirer son épingle du jeu."