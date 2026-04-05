Malgré ’l’exutoire’ que sera le GT3, Verstappen aura le même problème en F1
Un agacement et une lassitude qui vont vite revenir
Max Verstappen a été particulièrement incisif en ce début de saison envers la Formule 1 et sa nouvelle réglementation. Dans une interview accordée à la BBC le week-end dernier, il a insisté sur le rejet qu’il a des nouvelles voitures, et sur le fait qu’il espère retrouver la flamme en prenant du temps en GT3, avec une participation prévue aux 24 Heures du Nürburgring.
Jenson Button, le champion du monde 2009 de F1, pense que le pilote Red Bull tient une bonne idée pour se donner du répit au niveau de son énervement face à la Formule 1.
Button estime que l’endurance offre à Verstappen une échappatoire utile face à la F1, dans un contexte d’agacement envers la catégorie reine : "Je pense que ce qui est excitant, c’est qu’il existe tellement de types de sports mécaniques différents."
"Ce n’est pas comme le tennis, on n’a pas vraiment plusieurs types de tennis différents, alors qu’en sport automobile, il y a tellement de catégories, l’endurance, les courses multi-classes, et c’est ce qui, selon moi, lui redonne le sourire. Il a passé tout son temps à doubler des voitures."
"Il a également piloté une voiture de Super GT la semaine dernière sous une pluie battante à Fuji. Ce sont les GT500. C’est ce que je pilotais en 2018 et 2019, elles sont tellement amusantes à conduire. Il veut juste sauter dans n’importe quel véhicule, ce qui est super cool."
Lorsqu’on lui a demandé si l’endurance pouvait régénérer le quadruple champion et lui servir comme changement d’esprit, Button a prévenu que les effets positifs seront limités au cours de ces diversions.
"Non, je ne pense pas que cela va changer son point de vue sur la F1 pour l’instant. Ce qui changera son regard sur la F1, c’est quand il recommencera à gagner des courses. Mais cela lui offre un exutoire lorsqu’il conduit d’autres voitures, tout en gardant l’opportunité de gagner."
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Red Bull
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