Des cartes Pokémon à la F1 : le nouveau pari de Lewis Hamilton

En parallèle de sa carrière en Formule 1 avec Ferrari, Lewis Hamilton poursuit le développement de ses activités entrepreneuriales. Le septuple champion du monde vient d’inaugurer le premier magasin de sa nouvelle entreprise dédiée aux cartes à collectionner, un projet qu’il présente comme bien plus qu’un simple commerce et qui ambitionne de créer une véritable communauté de passionnés à travers le monde.

Hamilton a officiellement ouvert ce premier magasin à Francfort, en Allemagne (voir photo ci-dessous). Baptisée Card Culture by Lewis Hamilton, cette nouvelle enseigne est née d’un partenariat entre la société d’investissement du pilote britannique et Dave and Adam’s Card World.

Ce premier point de vente n’est que le début d’un projet d’envergure internationale. D’autres boutiques sont déjà prévues en Europe, mais également en Australie, au Moyen-Orient et en Asie.

Pour le pilote Ferrari, cette initiative répond à une véritable opportunité de développement autour d’un marché en plein essor.

"Avec Card Culture, je pense que nous avons une formidable opportunité d’exploiter la culture des cartes à collectionner d’une manière que personne n’a encore réussie à faire," a expliqué Hamilton.

Le Britannique raconte que cette aventure trouve son origine dans ses souvenirs d’enfance, lorsqu’il collectionnait les cartes de football avec ses camarades.

"Je me souviens d’être à l’école et de l’excitation que procurait l’ouverture de paquets de cartes," a-t-il confié.

"C’était une petite communauté, mais nous étions tous réunis par notre passion du sport et des cartes."

Hamilton souhaite aujourd’hui recréer cette atmosphère pour une nouvelle génération de collectionneurs.

Selon le septuple champion du monde, il existe un réel manque de magasins spécialisés en dehors des États-Unis, où le marché est déjà très développé.

"Il existe plus d’un millier de magasins aux États-Unis, alors que dans le reste du monde, il n’y en a qu’une infime partie," a souligné le Britannique.

Son ambition dépasse donc largement le simple aspect commercial.

"Je voulais vraiment construire un lieu pour les collectionneurs, les joueurs et les enfants qui souhaitent retrouver cette sensation d’ouvrir des paquets de cartes et faire partie d’une communauté, et pas seulement un endroit qui vend des produits."

L’idée est de proposer des espaces mêlant vente, événements et rencontres entre passionnés afin de développer une véritable culture autour de cette activité.

Des Pokémon à la Formule 1

Lewis Hamilton est lui-même un collectionneur particulièrement actif. Le pilote Ferrari possède aujourd’hui environ 500 cartes Pokémon de grande valeur.

Sa collection ne s’arrête toutefois pas à cet univers. Il rassemble également des cartes consacrées à la Formule 1, au football, au basket-ball, au baseball ainsi qu’à Star Wars.

À travers Card Culture, Hamilton entend réunir toutes ces passions dans un même concept.

"Mon objectif est de créer un magasin de cartes moderne qui mélange communauté, culture et compétition," a-t-il conclu.