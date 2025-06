Une question de vie ou de mort ? Piastri donne sa vision de sa lutte pour le titre

Oscar Piastri a expliqué sa réticence à considérer sa quête d’un premier titre de F1 comme une mission à accomplir absolument.

L’Australien entame sa troisième saison de F1 avec McLaren et mène le classement des pilotes avec 22 points d’avance sur son coéquipier Lando Norris, avec cinq victoires en dix courses.

Piastri est considéré comme le plus fort mentalement des deux pilotes McLaren, Norris ayant également subi le contrecoup d’un accrochage avec Piastri, lui faisant perdre 12 points au Grand Prix du Canada.

Depuis Sebastian Vettel en 2009, aucun pilote n’avait brigué le titre mondial aussi tôt dans sa carrière. Il a détaillé son état d’esprit pour aborder la course au titre.

"Pour moi, je ne considère pas cela comme ma seule chance, et je ne pense pas qu’il soit utile de se mettre une pression supplémentaire et en faire une question de vie ou de mort."

"Je suis encore très jeune, au début de ma carrière, et c’est évidemment une excellente opportunité, mais je vais simplement essayer de gagner autant de courses que possible, en espérant que cela me permettra de bien me positionner au championnat."

"Pour ma part, ce que j’ai appris au cours de ma carrière junior et de mes premières années en F1, c’est qu’il faut savoir s’éloigner de la Formule 1 en dehors, car sinon, cela peut vite devenir épuisant."

"Aujourd’hui, la situation est légèrement différente pour moi en termes de lutte pour le championnat, et j’ai déjà appris comment je performe au mieux et comment j’aborde chaque week-end avec une énergie renouvelée."

"J’apprécie la situation dans laquelle nous sommes, c’est amusant d’essayer de gagner des courses et de me battre pour un championnat, et pour le moment, la pression n’est certainement pas si différente."

"J’essaie juste d’aller sur les circuits bien préparé et de faire de mon mieux, et maintenant, avec la F1 dont nous disposons, cela signifie essayer de me battre pour une victoire au lieu d’essayer de me battre pour un podium ou pour des points."