’Une météorite n’a pas touché le moteur’ : Alonso tacle son équipe

Fernando Alonso se dit résigné à affronter des difficultés jusqu’à la fin de la saison 2025.

Concentré sur le tout nouveau projet 2026 de l’équipe depuis son arrivée en mars, Adrian Newey, ancien designer de Red Bull, a participé à son premier week-end de course en vert à Monaco.

"Je me suis vraiment concentré sur la voiture 2026 mais oui, j’ai eu des discussions à l’heure du déjeuner avec la petite équipe qui travaille encore sur la voiture de cette année, et nous allons continuer ainsi pendant quelques mois encore. Cela peut se passer pendant le déjeuner mais pas en dehors."

Aston Martin, initialement l’une des équipes les plus lentes de 2025, a récemment fait un net pas en avant et Newey annonce qu’une nouvelle évolution sera lancée "autour de Silverstone".

En attendant, Alonso n’a pas marqué le moindre point cette saison. On a demandé à l’Espagnol quelle position le contenterait dans ces conditions.

"Gagner en Australie en 2026," a-t-il souri.

En effet, alors qu’il était confortablement dans les points dimanche, il a abandonné sur problème moteur.

Andy Cowell, son patron, en était désolé.

"Nous sommes vraiment désolés pour Fernando. Un problème de moteur est apparu juste après son arrêt au stand et, malgré une gestion du problème pendant un certain temps, nous avons finalement dû garer la voiture. Jusque-là, nous avions tout fait correctement et avions une belle occasion de marquer des points, c’est donc frustrant pour lui et toute l’équipe."

Alonso pointe du doigt son équipe et non la malchance.

"L’abandon, ce n’était pas un coup de malchance. Une météorite n’a pas touché le moteur. Le moteur s’est cassé parce qu’il n’était pas en bon état, mal préparé."

"Il y a six ou sept moteurs Mercedes en piste et le mien a cassé. Mais tant que je suis à 100 %, le reste viendra quand il le faudra. Si c’était des erreurs personnelles, si je n’étais pas performant ou si je ne me sentais pas à l’aise avec la voiture, ou si je percutais quelqu’un au départ, je serais frustré. Mais j’essaie de m’entraîner tous les jours, de me préparer comme si je me battais pour le championnat du monde, même si je n’ai pas un seul point."

Alonso a ajouté qu’il envisageait 2025 comme une saison pleine d’essais pour préparer la saison prochaine.

"Honnêtement, je serai content si tout se passe comme ça toute la saison et que je gagne en Australie l’année prochaine. Pour moi, finir 8e ici ou là, avoir 8 points à la fin, finir 20e ou peu importe, ne change rien."

"C’est l’année prochaine, avec le changement de règlement, que nous espérons vraiment être en lice pour le championnat. Je serai donc heureux d’avoir accumulé tous les abandons sur cette année."