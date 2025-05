Les F1 2026 avec ’moins de grip’ peuvent-elles améliorer le spectacle à Monaco ?

Andrea Stella ne pense pas que forcer des stratégies soit la bonne chose à faire pour améliorer le spectacle à Monaco. Le directeur de McLaren F1 pense qu’il faut modifier la capacité des voitures à se dépasser, et il pointe précisément le problème des monoplaces ayant trop d’appui aérodynamique, ce qui réduit les distances de freinage et donc les opportunités.

"Je pense que nous devrions nous féliciter du fait que la Formule 1 et la FIA ont essayé d’améliorer la course à Monaco" a déclaré Stella. "Je pense que la principale limitation reste le fait que vous ne pouvez pas dépasser. C’est une limitation assez structurelle et je ne sais pas exactement comment elle peut être modifiée."

"Ce qui m’intéresse, c’est de voir que l’année prochaine, avec des voitures plus petites et avec moins de grip, toutes les zones de freinage seront beaucoup, beaucoup plus longues. Des voitures qui auront un moteur complètement différent, et une stratégie de déploiement."

"Nous sommes donc en train de changer fondamentalement les voitures et j’espère que ce changement rendra les dépassements possibles, même si vous avez trois secondes d’avantage. Car pour l’instant, si vous avez trois secondes d’avantage, vous ne pouvez toujours pas dépasser."

"Mais je pense que cela a beaucoup à voir avec la taille des voitures, avec la vitesse des voitures et avec l’adhérence, ce qui signifie que les zones de freinage sont de toute façon très, très courtes. Il n’y a tout simplement pas assez d’espace pour freiner."

L’Italien ferme la porte à des modifications à apporter au circuit de Monaco et encourage à se concentrer sur les voitures : "Donc, je pense que plus que la stratégie, nous devrions regarder les voitures et voir si nous pouvons créer des opportunités de dépassement."

"Je pense que c’est ce sur quoi nous devons nous concentrer. Je ne suis pas sûr qu’il y ait quoi que ce soit à faire du point de vue du tracé de la piste. Pour être honnête, je n’ai jamais pensé à cet aspect, mais il y a peut-être quelque chose que nous devrions envisager même de ce point de vue."