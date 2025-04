’Une journée difficile’ pour Bearman, ’beaucoup à revoir’ pour Ocon

La situation semble être plus difficile pour Haas F1 qu’à Bahreïn, après la première journée d’essais libres du Grand Prix d’Arabie saoudite. Ollie Bearman était 16e au terme de la première journée, et il reconnait avoir peiné à se mettre dans le rythme.

"La première séance d’essais libres a été difficile. J’ai rencontré des problèmes similaires à ceux rencontrés lors des essais libres de Bahreïn : je manquais simplement de confiance au freinage et je bloquais quelques fois les roues" a déclaré Bearman.

"Nous avons apporté un changement pour la deuxième séance d’essais libres : nous avons remis les freins dans une configuration après une course où ils fonctionnaient très bien, et c’était bien mieux l’après-midi. En revanche, nous avons un peu souffert lors des relais de performance de la deuxième séance, manquant notamment le passage aux pneus tendres."

"Il nous reste donc du travail. C’est difficile de dire où nous en sommes, c’est très serré, mais je pense que si nous mettons tout en œuvre, nous pouvons être dans le coup. Il nous reste juste quelques points à peaufiner."

Esteban Ocon était 19e et dernier, puisque Gabriel Bortoleto n’a pas du tout roulé, mais il espère encore progresser avant les qualifs : "C’était évidemment une journée très chargée en travail et il y a beaucoup de choses à revoir."

"Ce n’était pas la journée la plus facile, mais comme d’habitude le vendredi, nous collectons des données et essayons d’améliorer les choses. Le plus important, c’est demain, avec les qualifications."

"Nous ferons tout notre possible pour être au top samedi et, espérons-le, nous aurons un peu plus de rythme. C’est toujours difficile de prédire où nous serons. C’est un circuit difficile et il faut être en confiance à chaque virage ; il faut être en harmonie avec la voiture. C’est ce sur quoi nous allons travailler ce soir."