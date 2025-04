McLaren F1 : Une bonne première journée mais ’la concurrence n’est pas loin’

Lando Norris a commencé le week-end du Grand Prix d’Arabie saoudite de la meilleure des manières, en affichant un très bon rythme et en signant le meilleur chrono de la deuxième séance, et donc de la journée. Le pilote McLaren F1 veut peaufiner cette très bonne base pour viser un bon résultat à Djeddah.

« Un bon début de week-end et une première journée de piste productive, où l’on se sent bien dans la voiture et où l’on prend confiance. Nous disposons de données fiables grâce à de nombreux tours enregistrés. Je vais donc continuer à travailler dur avec l’équipe cette nuit, en me concentrant sur les différents points que nous avons identifiés en vue des qualifications de demain. »

Oscar Piastri n’était pas loin puisqu’il termine la journée en deuxième position, confirmant lui aussi que McLaren est dans une situation très solide. L’Australien note toutefois que l’avance de son équipe n’est pas confortable.

« Un vendredi solide. La journée a été un peu plus compliquée, mais je pense que le rythme de la voiture est bon. La concurrence ne semble pas loin, il nous faut donc peaufiner quelques points pour être dans les meilleures conditions pour les qualifications. Nous allons faire le point ce soir et bien préparer demain. »