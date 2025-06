Une erreur ’qui fait chier’ mais une Q3 quand même pour Gasly

Pierre Gasly a signé le dixième temps des qualifications au Grand Prix d’Autriche, et il admet qu’il ne s’attendait pas à une telle performance. Le pilote Alpine F1 a terminé sa qualification par un double tête-à-queue qu’il a expliqué à Canal+.

"Je fais une erreur qui fait chier, parce que c’était un bon tour. Je rentre dans le virage, je savais qu’en Q2 j’avais un peu plus de vitesse à aller chercher dans le dernier virage, j’en mets un peu plus, je braque, je prends un peu de sous-virage et je rate le point de corde. J’essaie de mettre les gaz pour ressortir mais je prends le gravier et c’est parti très vite" a déclaré Gasly.

"C’est juste une erreur de ma part, c’est dommage mais à part ça on est contents d’être dans le top 10, car après les essais libres ça ne se présentait pas bien et on pensait qu’il serait difficile d’atteindre la Q2 et au final on a été assez performants, surtout avec les pneus neufs."

"Je suis plutôt content car je devais avoir un nouveau moteur ce week-end et on n’a pas pu l’utiliser. On pensait que ça rendrait les choses plus difficiles mais on atteint le top 10 quand même, il y a du positif et je vais me concentrer sur la course demain."

Le Français explique même que le rythme de son Alpine pourrait être meilleur en course : "On s’est penché un peu plus sur la course aujourd’hui, on avait des choix d’ailerons et celui que j’ai choisi est un peu mieux pour la course."

"Ce sont des questions de centièmes mais ça peut faire la différence ici. Et c’est bien d’aller chercher la performance. On part dans les points, il faudra se bagarrer avec les voitures autour de nous et essayer de capitaliser sur ce départ dans le top 10."

Franco Colapinto a été éliminé en Q2 et explique qu’il lui manque de la confiance dans certains virages : "Je pense que j’ai fait une petite erreur au virage 3. C’est très serré ici et c’est dommage. Il y a beaucoup de vent, c’est piégeux, donc je dois continuer à apprendre."

"On a trouvé des choses pour progresser, la voiture est bonne, je dois trouver la confiance pour les virages rapides. C’était difficile pour nous deux, on a un bon rythme en course mais ce sont les pneus qui sont plus délicats. Je dois voir ça ce soir."

De son côté, Flavio Briatore indique que "l’équipe a fait du bon travail pour trouver de la performance après des essais compliqués."

"Pierre était bien parti pour signer un meilleur résultat, mais il a commis une erreur l’envoyant en tête-à-queue dans le dernier virage de son ultime tour lancé. C’est dommage, car sans cela, nous aurions pris le départ depuis la sixième ou septième place demain. La voiture avait clairement le potentiel pour la Q3, mais nous n’avons pas encore mis les deux là où elles devraient être."

"Franco a passé la Q1, mais il était trop loin de la Q3. Nous devons progresser là-dessus si nous voulons être plus compétitifs avec nos deux monoplaces."

"Voyons ce que demain nous réserve. Il fera chaud, la stratégie et la gestion des pneumatiques seront importantes, et il devient de plus en plus crucial que nous marquions des points étant donné notre position actuelle."